W Orlenie pracuje tylko 6 cudzoziemców. Inni państwowi giganci też stronią od obcokrajowców

8 cudzoziemców zatrudnia Tauron, z kolei w Enerdze (należącej do Orlenu) nie ma żadnego obcokrajowca. PGE nie podaje dokładnej liczby. Przyznaje jednak, że zatrudnia pracowników z krajów takich jak: Ukraina, Wielka Brytania, Słowacja, Niemcy czy Gruzja.

KGHM zatrudnia 6 pracowników zza wschodniej granicy, m.in. z Ukrainy i Kazachstanu. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej obcokrajowców nie ma wcale.

Nieco inaczej jest w PZU i PZU Zdrowie, gdzie pracuje kilkudziesięciu obcokrajowców - większość (ponad 90 proc.) stanowią Ukraińcy, a w dalszej kolejności Białorusini i Litwini.

5 proc. załogi Polskiego Holdingu Nieruchomości to obcokrajowcy - zatrudnionych jest ok. 30 cudzoziemców na 615 pracowników.

Już 6,5 proc. polskich pracowników to cudzoziemcy

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w prywatnym sektorze. Polski rynek pracy staje się coraz bardziej globalny - cudzoziemcy stanowią 6,5 proc. pracowników. W rejestrach ZUS pod koniec lipca znajdowało się 1 mln 98 tys. pracujących obcokrajowców. To o 40,2 tys. więcej niż w styczniu i prawie o 73 tys. więcej niż w 2022 r.

Tylko w niewielkim stopniu przyczynili się do tego rekordu pracownicy z Ukrainy - w rezultacie udział Ukraińców wśród obcokrajowców w rejestrach ZUS zmalał na koniec do 68,3 proc. z prawie 72 proc. w 2022. Na drugim miejscu są Białorusini - w lipcu pracowało (albo prowadziło tu firmy) prawie 122,7 tys. osób z tego kraju, czyli o 12,4 tys. więcej niż w styczniu.

Według statystyk ZUS trzecią po Ukraińcach i Białorusinach największą grupę cudzoziemców objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w Polsce stanowili Gruzini (27,4 tys.). Widać też (nie tylko w rejestrach ZUS) napływ pracowników z Indii, których na koniec czerwca legalnie pracowało 18,6 tys.

- Polska stoi zagranicznym pracownikiem fizycznym, to ich najczęściej poszukują pracodawcy i to oni coraz częściej wypełniają wakaty, do obsadzenia których trudno jest dziś pozyskać nie tylko Polaków, ale i już Ukraińców. Ten problem narasta w takich branżach jak budownictwo i przemysł, w tym zwłaszcza przetwórstwo spożywcze, rolnictwo i co sezon HoReCa. Obecnie stosunkowo łatwo jest uzyskać pozwolenie na pracę, ale jest stosunkowo duży odsetek odmów wiz, np. jeśli chodzi o Azję, to rząd około 20 proc. Dodatkowo, obcokrajowcy z bogatszych krajów nie chcą pracować za płacę minimalną, co również zawęża pulę dostępnych pracowników - komentuje Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Najwięcej cudzoziemców pracuje w przetwórstwie przemysłowym, HoReCa, TSL, budownictwie, handlu i agencjach zatrudnienia - w tych sektorach pracuje w Polsce trzech na czterech cudzoziemców objętych ubezpieczeniami społecznymi w ZUS.

