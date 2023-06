W budżetówce niewesoło. Pracownicy dostali "ochłap" zamiast godziwych podwyżek

Tymczasem, jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie kancelarii premiera, pracownicy budżetówki mają otrzymać jednorazowe nagrody specjalne, dzięki którym wzrosną ich pensje.

Na wypłatę dodatkowych świadczeń rząd przeznaczy:

906,25 mln zł dla pracowników państwowej sfery budżetowej (nagród nie otrzymają premier, ministrowie oraz inne osoby, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe);

765 mln zł dla nauczycieli;

46 mln zł dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych.

Również w treści podpisanego porozumienia jest mowa tylko o dodatkowych świadczeniach. Dokument opublikował związek zawodowy "Przeróbka" na Facebooku.

Porozumienie podpisane przez Piotra Dudę, szefa Solidarności z premierem Mateuszem Morawieckim opublikowane przez związek zawodowy Przeróbka

- Nie wiadomo, dlaczego podpisane porozumienie przy fleszach kamer i obecności załogi Huty Stalowa Wola wciąż nie zostało upublicznione. I choć nazwane zostało ono mianem historycznego, to ani na stronie Kancelarii Premiera RP Mateusza Morawieckiego, ani Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" od dnia jego podpisania do dziś nie została jego treść opublikowana. Wypełniamy zatem ten brak w przestrzeni publicznej i związkowej i dzielimy się z jego treścią – piszą związkowcy na Facebooku.

Krytyka ze strony związków zawodowych. "To niewiele znaczący ochłap"

Do podpisanego porozumienia krytycznie odniosły się inne związki zawodowe. Zdaniem Piotra Ostrowskiego, przewodniczącego OPZZ i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, porozumienie budzi mieszane odczucia.

- Z jednej strony to zawsze lepsze niż nic. Z drugiej jednak niesmak budzi styl, proces dojścia do ustaleń, a i sam ich efekt wydaje się daleki od oczekiwań. Przede wszystkim jednak porozumienie nie obejmuje spraw, na które od wielu lat czekają pracownicy. Pół roku rozmów, a wszystko wskazuje, że góra urodziła mysz. Co więcej, brak OPZZ przy stole negocjacyjnym spowodował, że zmarnowaliśmy szanse na korzystne rozwiązania - komentuje związkowiec.

Do sprawy odniosło się także Forum Związków Zawodowych (FZZ).

- Od samego początku wiedzieliśmy, że porozumienie NSZZ „Solidarność” z rządem nie przyniesie pożądanych efektów, a uzgodnienia nie spełnią oczekiwań pracowników sfery budżetowej. Dialog powinien mieć wymiar instytucjonalny i odbywać się w Radzie Dialogu Społecznego, wówczas w negocjacjach braliby udział reprezentanci wszystkich organizacji związkowych - to ważne tym bardziej, że sprawy, o których mowa, mają wymiar ogólny i tyczą się nie tylko działaczy „S” - ocenia Grzegorz Sikora, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Forum Związków Zawodowych w rozmowie z PulsHR.pl.

- Poza tym, z pragmatycznego punktu widzenia - razem mogliśmy osiągnąć o wiele więcej niż jednorazowe dodatki. Zarówno FZZ, jak i OPZZ, proponowało 20-procentowe podwyżki jeszcze w tym roku (od 1 lipca), które miałyby charakter wyrównujący w stosunku do skumulowanej inflacji. Z kolei w 2024 roku proponujemy 24-procentowy wzrost pensji - wtedy w końcu moglibyśmy mówić o realnej podwyżce płac w sferze publicznej. Nasze propozycje miałyby szansę zahamować postępującą erozję kadrową. Tymczasem „Solidarność” wynegocjowała jednorazowe dodatki, które mają charakter doraźny, a nie systemowy i w żaden sposób nie korelują ze wskaźnikiem inflacji. Do tej pory trudno było wyobrazić sobie podpisywanie porozumienia, będącego w pierwszej kolejności prezentem wyborczym dla partii rządzącej. Związki zawodowe powinny dbać o interesy pracowników i negocjować podwyżki, które korespondują z założeniami dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych. Oczywiście każdy zastrzyk gotówki dla pracowników budżetówki jest ważny – tego nie podważamy, niemniej potrzebne są systemowe podwyżki, szczególnie że pensje pracowników budżetówki jeszcze przed wzrostem inflacji były na niskim, niezadowalającym poziomie. Tylko wyższe płace zatrzymają odejścia i pozwolą przyciągnąć nowych pracowników. W innym przypadku państwo polskie utraci elementarną sprawność - dodaje Sikora.

Z kolei związkowcy ze Związkowej Alternatywy wystosowali pismo do Piotra Dudy z pytaniem, dlaczego podpisał porozumienie, które ich zdaniem jest niekorzystne dla pracowników.

- Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby nam pan powiedział, co jest przełomowego w jednorazowym prezencie przedwyborczym dla pracowników budżetówki w wysokości 1125 zł. Nasi członkowie uważają, że wynegocjowane przez pana rozwiązanie to niewiele znaczący ochłap, ale być może ma pan jakąś tajemną wiedzę, której wyjawienie przekonałoby pracowników do zmiany opinii na ten temat – pisze Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w liście do Piotra Dudy.

O ile powinny wzrosnąć pensje w budżetówce? Mamy deklaracje związkowców i przedsiębiorców

W państwowej sferze budżetowej pracuje ok. 1,6 mln osób. Są to m.in. pracownicy służby zdrowia, wojskowi, policjanci, strażacy, nauczyciele, pracownicy ośrodków publicznych: domów dziecka, domów kultury, domów spokojnej starości, teatrów itd. Najliczniejszą grupą pracowników sfery budżetowej są pracownicy urzędów - państwowych i samorządowych.

Z informacji opublikowanych przez PAP Biznes wynika, że rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r. w wysokości 106,6 proc. Propozycja wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dotyczy także pozostałych pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Zdaniem związkowców to za mało.

Forum Związków Zawodowych domaga się podwyżki wskaźnika płac w państwowej sferze budżetowej o 20 proc. Zdaniem związkowców powinna wejść w życie jeszcze w tym roku - 1 lipca 2023 roku. Z kolei w 2024 roku podwyżka powinna wynosić 24 proc.

- W tej chwili prowadzimy intensywne rozmowy w FZZ i koncentrujemy się na tym, aby znaleźć konstruktywne rozwiązanie. Propozycja podwyższenia w 2024 roku wskaźnika płac zgodnie ze wskaźnikiem inflacji, czyli o 6,6 proc., jest w swojej formie przekazu tanim fortelem. Pamiętajmy, że skumulowana inflacja z ostatnich lat utrzymuje się na poziomie ok. 35 proc. Rząd próbuje wmówić ludziom, że w przyszłym roku nastąpi wskaźnikowa podwyżka płac w budżetówce, która będzie podążać za założeniem dotyczącym inflacji. Problem polega na tym, że kiedy inflacja eksplodowała i jej skumulowany poziom do końca bieżącego roku wyniesie 35 proc., to strona rządowa nie reagowała. Założone w przyszłym roku 6,6 proc. inflacji to jest start z bazy podwyższonej o poziom skumulowanej inflacji. Tak więc podwyższenie wskaźnika o 6,6 proc. nie ma nic wspólnego z wyrównaniem inflacyjnym - mówi Grzegorz Sikora.

- W FZZ trwają bardzo poważne rozmowy - najpoważniejsze od czasu strajku nauczycieli. Nie wykluczamy stanowczych działań - dodaje.

W podobnym tonie wypowiadają się związkowcy z OPZZ, którzy podkreślają, że mimo kilkunastoprocentowej inflacji w 2023 r. pracownicy sfery budżetowej mogli liczyć w bieżącym roku jedynie na wzrost pensji o 7,8 proc. W efekcie realna wartość wynagrodzeń spada, dlatego też OPZZ oczekuje podwyżki wynagrodzeń o dodatkowe 20 proc. jeszcze w 2023 r.

- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w bieżącym roku wynosi tylko 107,8 proc. przy prognozowanej inflacji w wysokości 12 proc. Taki scenariusz jest nieakceptowalny, bowiem wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych po raz kolejny realnie zmniejszą się. Tylko w 2022 r. spadły realnie o 5,3 proc. Oczekujemy więc mocnego odbicia płac w roku 2024 i zrekompensowania pracownikom strat, które ponieśli w ostatnich latach – mówi Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej w OPZZ.

- Nie można zapominać, że w latach 2021-2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wzrósł tylko raz – w 2023 r. (107,8 proc.). W roku 2021 i 2022 r. wskaźnik był zamrożony. W ubiegłym roku zwiększył się, co prawda, fundusz wynagrodzeń, ale zaledwie o 4,4 proc. W wyniku tego symboliczną podwyżkę uzyskała niewielka grupa pracowników. Skumulowana inflacja w tym okresie wyniesie blisko 35 proc., a płace wzrosły - jak dotąd - tylko o 7,8 proc. – dodaje.

Na trudną sytuację pracowników budżetówki zwracają także uwagę przedsiębiorcy. Konfederacja Lewiatan uważa, że w 2024 roku płaca w sferze budżetowej powinna wzrosnąć o około 20 proc.

- W szczególnie trudnej sytuacji są dziś nauczyciele, pracownicy nauki, pracownicy samorządowi i rządowej administracji terenowej. Biorąc pod uwagę tempo inflacji niedoszacowanej przy podwyżkach w 2023 roku (7,8 proc.) nawet przy jednorazowym dodatku przyznanym po porozumieniu rządu z NSZZ „Solidarność”, ich zarobki realnie spadną. Dlatego proponujemy podwyżki dla sfery budżetowej w 2024 roku nie na poziomie 6,6 proc. jak chce rząd, ale co najmniej w wysokości 20 proc., co jest warunkiem realnego utrzymania i poczucia sprawiedliwości społecznej oraz jakości usług publicznych. Jeśli rząd na koszt przedsiębiorców funduje blisko 20-proc. wzrost płacy minimalnej, to tym bardziej odpowiada za podwyżki na podobnym (nie 6,6-proc.) poziomie dla sektora publicznego – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, szef zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS.

Męcina zwraca uwagę, że niski poziom płac w sferze budżetowej zmniejsza atrakcyjność pracy, co skutkuje erozją kadr w sektorze publicznym, a tym samym hamuje rozwój państwa. Demotywująco na zaangażowanie w pracę wpływa również spłaszczenie płac pracowników.

- Wiąże się to z ich rosnącą frustracją i poczuciem marginalizacji. Jednym z podstawowych zadań jest zapewnienie obywatelom dostępu do usług publicznych, który może być ograniczony z powodu braków kadrowych. Przedsiębiorcy nie godzą się na spadającą jakość usług publicznych, bo może to stanowić kolejną już barierę prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstw – dodaje Jacek Męcina.

Jak zaznacza dr Paweł Korzyński, ekspert w obszarze zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, większa podwyżka w sferze budżetowej jest realna, szczególnie w roku wyborczym, gdy rząd może chcieć zyskać na popularności, ale raczej nie 20-procentowa. (Fot. Ssigmund/Unsplash)

Czy 20-procentowy wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej jest realny?

Jak zaznacza dr hab. Paweł Korzyński, ekspert w obszarze zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, większa podwyżka w sferze budżetowej jest realna, szczególnie w roku wyborczym, gdy rząd może chcieć zyskać na popularności, ale raczej nie 20-procentowa.

- W praktyce jednak taka jednorazowa podwyżka mogłaby być trudna do zrównoważenia, zwłaszcza jeśli nie towarzyszyłaby jej odpowiadający wzrost wydajności lub wartości pracy. Może to prowadzić do inflacji lub konieczności cięć w innych obszarach budżetu. Strategia "małych kroków", tj. regularnych, ale mniejszych podwyżek, mogłaby być bardziej stabilna i przewidywalna. Z drugiej strony - przewidywalne, mniejsze podwyżki mogą nie zaspokoić natychmiastowych potrzeb pracowników, którzy odczuwają presję rosnących kosztów życia.



Ponadto w obliczu rosnącej płacy minimalnej, która prowadzi do spłaszczania struktury wynagrodzeń, żądanie podwyżki jest uzasadnione, ponieważ jest to sposób sposób na uzyskanie pewnego zróżnicowania wynagrodzeń – ocenia Paweł Korzyński.

Paweł Korzyński zaznacza też, że brak jednomyślności wśród związków zawodowych może utrudnić negocjacje o podwyżkach.

- W obliczu rosnącej płacy minimalnej jest to szczególnie istotne. Związki zawodowe powinny dążyć do porozumienia, aby skuteczniej negocjować i stawić czoła wyzwaniom, takim jak spłaszczanie struktury wynagrodzeń – dodaje Korzyński.

Rafał Muster, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujący się w analizach rynku pracy zaznacza, że wchodzimy w okres kampanii wyborczej i z pewnością mocniej będą akcentowane kwestie związane z podwyżkami płac dla pracowników sfery budżetowej czy odnoszące się do różnych ekstra dodatków, jak np. dodatek dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł.

- Jednakże tu trzeba innych rozwiązań systemowych, 20-proc. podwyżka uposażeń w tym roku nie rozwiąże problemu. Bo co będzie w kolejnych latach? – podkreśla Muster.

Spora część pracowników sfery budżetowej będzie zarabiać najniższą krajową lub niewiele więcej

Jeżeli pracownicy budżetówki nie dostaną odpowiednio wysokich podwyżek, wówczas dojdzie do wypłaszczenia wynagrodzeń. Spowoduje je pensja minimalna, która w połowie przyszłego roku ma wynieść 4300 zł brutto. Zdaniem Rafała Mustera może okazać się, że spora część pracowników sfery budżetowej będzie zarabiać najniższą krajową lub niewiele więcej.

- To głęboko frustrująca sytuacja dla osób, które legitymują się wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim stażem pracy. Niewątpliwie wpłynie to na pogłębiające się problemy fluktuacji personelu w jednostkach budżetowych. Nie będzie finansowej motywacji, aby podejmować pracę w jednostkach budżetowych, co może skutkować nieobsadzanymi konkursami lub obniżaniem oczekiwań wobec kandydatów do pracy. To z kolei może niekorzystnie wpłynąć na niebezpieczne zjawisko obniżania standardów pracy – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Rafał Muster.

Sfrustrowani niskimi pensjami pracownicy budżetówki wyjdą na ulice?

Gdy struktura wynagrodzeń ulega spłaszczaniu, niezadowolenie pracowników jest naturalną konsekwencją. Według Pawła Korzyńskiego, jeśli oczekiwane podwyżki nie zostaną zrealizowane, może to prowadzić do różnych form protestu, włączając w to strajki czy demonstracje.

- W skrajnych przypadkach pracownicy mogą również rozważyć przejście do sektora prywatnego, jeśli oferuje on lepsze warunki finansowe. Z drugiej strony, sektor prywatny również doświadcza wpływu rosnącej płacy minimalnej, co może wpływać na strukturę wynagrodzeń i możliwości zarobkowe – dodaje Korzyński.

Z kolei zdaniem Rafała Mustera pracownicy budżetówki raczej nie wyjdą na ulice, by protestować.

- Jeżeli mówimy o strajku, to raczej będzie to strajk włoski, a przez to pojawiające się uciążliwości, których wszyscy doświadczymy, załatwiając sprawy urzędowe – mówi Muster.

