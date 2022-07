Utworzą 45 tys. miejsc pracy... w wirtualnym świecie

W ramach strategii Dubaj zamierza przenieść część departamentów rządowych do metaverse (Fot. Shutterstock)

W ramach strategii Dubaj zamierza przenieść część departamentów rządowych do metaverse (Fot. Shutterstock)

Dubaj coraz śmielej wchodzi w świat nowych technologii - zamierza wdrożyć strategię wejścia do metaverse. "Dubai Metaverse" ma przynieść aż 40 tys. nowych miejsc pracy w świecie wirtualnym. Strategia ma też zwiększyć aż o cztery miliardy dolarów PKB miasta w ciągu następnych pięciu lat.

- Dziś wszystkie oczy entuzjastów od metaverse zwracają się właśnie ku Dubajowi. Oczywiście emirat jest na tyle bogaty, że może sobie pozwolić na eksperymenty. Zapewne nie unikną błędów, więc tym bardziej musimy wyciągać z nich wnioski, żeby móc wprowadzać te rozwiązania wkrótce i u nas z pominięciem wielu potknięć ”wieku dziecięcego”, a przecież doskonale wiemy, że w Polsce mamy wiele do zrobienia w kwestii usług publicznych i udostępniania ich w formie online – zaznacza Michał Jeska, prezes zarządu oyou.me, platformy społecznościowej, która wykorzystuje rozwiązania Internetu 3.0, takie jak analiza big data, technologie blockchain czy NFT.

W ramach strategii Dubaj zamierza przenieść część departamentów rządowych do metaverse i właśnie tam załatwiać swoje sprawy będą mieszkańcy emiratu. Plan zakłada również stworzenie nowego modelu działań w turystyce, edukacji, przeniesieniu części handlu detalicznego, ale także stworzenie nowego wymiaru dla opieki zdrowotnej czy sektora prawnego.

- Szczególnie warto zwrócić uwagę na możliwości technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). Wirtualny urzędnik otrzyma wiele narzędzi podczas rozmowy z interesariuszem. Może wyświetlić film, wykres, objaśnić coś na wirtualnej tablicy. Rozmowa też przebiega inaczej. Awatar może bowiem w większym stopniu odzwierciedlać emocje, a zrozumienie komunikacji niewerbalnej może przyspieszyć załatwienie sprawy – mówi Michał Jeska.

Zanim w Dubaju urzędnicy przejdą do świata wirtualnego, emirat musi przystąpić do inwestycji. Oprócz wspomnianych już 40 tys. nowych miejsc pracy związanych z metaverse władze Dubaju chcą swoje działania skupiać na rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji i internecie 3.0, a co za tym idzie, niezbędne będzie pełne wdrożenie sieci 5G.

Strategia “Dubai Metaverse” obejmie współpracę badawczo-rozwojową, która w pierwszym etapie, ma przyciągnąć firmy i projekty z zagranicy, a także zapewnić wsparcie w edukacji o metaverse skierowanej do programistów, twórców treści i użytkowników platform cyfrowych, którzy chcą przenieść się do wirtualnego świata.

- Działalność w metaverse daje twórcom nowe możliwości. Przede wszystkim część z nich po raz pierwszy może pokazać się szerszej publiczności. Szczególnie twórcy tradycyjni mogą tworzyć kopie swoich prac w cyfrowej wersji. Dzięki temu mają szansę uzależnić się od skostniałego systemu galerii. Jednak twórcy mają uzasadnione wątpliwości, nie wiedzą jeszcze jak publikować, budować swoją markę osobistą, budować społeczność czy monetyzować treści w nowej wirtualnej rzeczywistości – podkreśla Michał Jeska.

Emirat futurystyczną kolebką

Dubaj już dziś jest ważnym ośrodkiem technologii futurystycznych. Technologie VR i AR stworzyły już ok. 7 tys. miejsc pracy i wniosły do gospodarki ZEA aż 500 milionów dolarów. Dodatkowo wartość finansowania venture capital i private equity w metawersie osiągnęła 13 miliardów dolarów w 2021 roku, podczas gdy sprzedaż nieruchomości w wirtualnej rzeczywistości przekroczyła w zeszłym roku 500 milionów dolarów.

Największe firmy w emiracie już wkraczają do metawersu. Linie Emirates zapowiedziały, że rozszerzą wykorzystanie tej technologii, a Grupa Damac planuje budowę cyfrowych miast. Od początku czerwca Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) wydał lub przedłużył licencje na wirtualne aktywa dla kilku kluczowych platform kryptograficznych, takich jak Crypto.com, Huobi i OKX.