Urzędnik NFZ padł ofiarą zemsty mafii lekowej?

"Ludzie mają pretensje do nas za przeprowadzanie kontroli, bo kontrole niekiedy się kończyły zwrotem refundacji"- mówi były pracownik NFZ (Fot. Archiwum)

Były urzędnik NFZ w trakcie kontroli wykazał, że farmaceutka i współpracującą z nią stomatolog handlowały ogromnymi ilościami leków. Jednak to on został skazany w wyniku obciążających zeznań kobiet. Miał brać od nich łapówki. Uważa, że była to zemsta mafii lekowej.