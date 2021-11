To ostatni moment, żeby zaczęli działać. Inaczej nie wejdą w XXI wiek

Dawniej praca w urzędach dawała stabilizację, względny spokój i w pewnym sensie prestiż. Dziś sytuacja jest zgoła inna. W porównaniu do sektora prywatnego zarobki w urzędach są mało atrakcyjne, sytuacja covidowa utrudnia urzędnikom pracę. Sam proces rekrutacji jest bardzo sformalizowany. Forma ogłoszenia o wakacie – mało atrakcyjna. Efekt? Urzędy mają problemy z rekrutacją i wysoki procent odejść.

Z jednej strony jest stabilność zatrudnienia. Z drugiej niskie, w porównaniu do sektora prywatnego, zarobki. Według GUS średnie miesięczne zarobki w samorządach wynoszą ok. 5300 zł brutto. Przedstawicielom firmy doradczej Aesco Group ten wynik wydał się zbyt optymistyczny. Dlatego postanowili sprawdzić sumę wydatków na podstawowe wynagrodzenia brutto w administracji samorządowej i liczbę zatrudnionych pracowników.

- Nasza analiza na podstawie sprawozdań finansowych samorządów wykazała, że średnie wynagrodzenie urzędnika samorządowego to 3740 zł brutto, czyli niecałe 2700 zł na rękę. A to przecież średnia pensja wszystkich pracowników - łącznie z zarządem. Dla początkującego pracownika to często pensja minimalna... To nie zachęca do rozwijania kariery w urzędzie - mówi Mariusz Gołaszewski, prezes Aesco Group.

Dla porównania, najnowsze dane GUS mówią o tym, że w październiku 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające powyżej 9. osób) było wyższe o 8,4 proc. w doniesieniu do poprzedniego roku i "dobijało" do 6 tysięcy złotych. Wyniosło dokładnie 5917,15 zł brutto.

Wynagrodzenia może nie należą do najwyższych, jednak znalazłoby się spore grono osób, dla których praca w urzędzie byłaby kuszącą, bo stabilną i ciekawą. Jednak tu zaczynają się schody...

Rekrutacje na urzędnicze stanowiska często są mocno sformalizowane. Określone ustawami, z konkretnymi wymogami dotyczącymi oczekiwań czy doświadczenia. I w tej kwestii niewiele zmienić mogą ci, których zadaniem jest rekrutacja nowych kadr.

- Celem istnienia danego urzędu jest realizacja zadań organów państwowych i samorządowych, a kwestie związane z zatrudnieniem regulują właściwe ustawy - o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych czy o pracownikach urzędów państwowych. Proces rekrutacji do urzędów jest więc często dużo bardziej restrykcyjny niż w przypadku „zwykłego" pracodawcy i może błędnie sugerować, że nie warto robić z nim już nic więcej, zwłaszcza pod kątem wizerunkowym - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl szefowa hubu edukacyjnego Lightness Zyta Machnicka, autorka książki „Lepszy pracodawca. Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi”.

fot. Shutterstock

Na przekonanie, „że nie warto robić nic więcej” z wizerunkiem urzędu, także jako pracodawcy, uwagę zwraca również Marta Cała-Sturzbecher z agencji marketingowej MoMa.

- Przed oczami staje mi osoba, która przed nami prowadziła kanały social media dla jednego z naszych obecnych klientów. Na nasz zarzut, że zarówno słownictwo, jak i forma przekazywania informacji są archaiczne i mają zbyt urzędowy charakter, powiedziała: „Proszę pani, to jest instytucja!”. Ale kanałem był Facebook! I jestem przekonana, że często użytkownicy Facebooka inaczej postrzegają rolę instytucji niż ona sama. Generalnie uczestnicy rynku przyzwyczajeni są do innej komunikacji, do której instytucje często jeszcze nie przystają. Podobnie rynek przesycony jest ofertami pracy - atrakcyjnymi i podanymi w ciekawy sposób. W tym obszarze instytucje także są daleko w tyle za swoimi konkurentami na rynku pracy - wyjaśnia.

Employer branding tylko w korporacjach?

Działania employer brandingowe, czyli te kreujące wizerunek firmy jako „pracodawcy z wyboru”, kojarzone są przede wszystkim z dużymi firmami czy korporacjami. To błąd.

- Moim zdaniem jednym z głównych powodów, dlaczego w urzędach zapomina się o prowadzeniu proaktywnych działań employer brandingowych, jest wieloletnie przyzwyczajenie do ich odrębnego modelu funkcjonowania - podkreśla Zyta Machnicka.

Jak zauważa, urzędy przez lata postrzegane były przez pryzmat stabilnego pracodawcy, przez co cieszyły się sporym zainteresowaniem kandydatów.

- Jasne wymagania, stabilne warunki pracy, dodatki socjalne - dla wielu osób było to równoznaczne ze zdobyciem zawodowego poczucia bezpieczeństwa i finansowo-organizacyjnej stabilności na lata. A gdy praca w jakimś miejscu powszechnie kojarzy się dobrze, to nie tylko pozytywnie wpływa na zainteresowanie kandydatów, ale też może uśpić czujność pracodawcy. Pojawia się bowiem złudne wrażenie, że źródło nowych ludzi jest bez dna i w razie potrzeby zawsze ktoś się znajdzie - dodaje.

Rynek pracy pokazuje jednak, że w przypadku urzędów źródło pracowników jest na wyczerpaniu.

- Znamy już zresztą dobrze takie historie z rynku - wystarczy, że sobie przypomnimy polskie problemy rekrutacyjne po masowym wyjeździe specjalistów do pracy w UK czy boom rekrutacyjny z 2019 r. A jeśli dodać do tego fakt, że według październikowych danych Grant Thornton, bazujących na analizie 50 największych portali pracy, w Polsce już piąty miesiąc z rzędu notujemy wyższą liczbę ofert pracy niż w analogicznym okresie w 2019 r., to naprawdę jest to ostatni moment na employer brandingową pobudkę. I to niezależnie od tego, w jakiej branży zatrudniamy - przypomina Machnicka.

Marta Cała-Stuzbecher zauważa, że urzędowym pracodawcom brakuje dziś świadomości, rynkowych porównań i spojrzenia z dystansu.

- To wszystko skutkuje tym, że działania employer brandingowe w instytucjach to rzadkość. Komunikacja wewnętrzna ograniczona jest do minimum. Do tego dochodzą często słabe warunki pracy i bardzo niskie wynagrodzenia. Praca w instytucji nie kojarzy się już z prestiżem. Dzisiaj jest synonimem mało rozwojowej i słabo płatnej pracy ze związanymi rękami. Mało atrakcyjna wizja dla młodego człowieka. Praca w urzędzie staje się ostatecznością, sposobem na przeczekanie - podkreśla.

Dobre zmiany? Już się dzieją

Zyta Machnicka zauważa, że zmiany w postrzeganiu siebie jako pracodawcy w urzędach powoli zachodzą.

- Pierwsze zmiany widać już choćby w działaniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które w lipcu 2021 r. we współpracy z Agencją EB wypuściło na YouTube film dokumentalny „Ludzie od klimatu”, który jest jedną z ciekawszych produkcji o pracodawcach. W grudniu 2020 r. Urząd Miasta Gdyni informował o uruchomieniu cyfrowego naboru pracowników i rozpoczęciu współpracy w tym obszarze z firmą Traffit. Ja sama chociażby kilka miesięcy temu prowadziłam warsztaty zainicjowane przez Związek Województw RP, w ramach których wraz z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich z całej Polski dyskutowaliśmy o działaniach w zakresie budowania marki pracodawcy oraz o społecznej odpowiedzialności biznesu - wyjaśnia.

- Proaktywna postawa i pozytywne zmiany w urzędach są możliwe. Bo absolutnie każda instytucja i organizacja jeszcze dziś może być odrobinę lepszym pracodawcą niż wczoraj. Nie stanie się to jednak samo. Trzeba wykonać pierwszy krok - dodaje Machnicka.

W jaki sposób? Marta Cała-Sturzbecher, podkreśla że liczyć będzie się nowe podejście i wyjście poza utarte ścieżki.

- I to zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Trzeba zrozumieć, że one się przenikają. Zewnętrzna to wizerunek, który kreujemy zarówno ogłoszeniami o pracę, jak i opiniami obecnych pracowników. Wdrożenie narzędzi komunikacji wewnętrznej przełoży się na wizerunek zewnętrzny. Sprzężenie zwrotne - podkreśla.

Jednocześnie zauważa, że działania wcale nie muszą oznaczać nowych wydatków.

- „Jakich narzędzi? Przecież nie mamy pieniędzy!” zabrzmi odpowiedź. Czy na spotkania, skrzynkę spraw, wymianę doświadczeń, a nawet szkolenia potrzeba tak dużo pieniędzy? Zacznijmy od partnerskiego podejścia, otwartości na zmianę i dialog. Tymczasem w ogłoszeniach o pracę w urzędach, jeśli już pojawi się pozycja „Co oferujemy” (bo nie jest to normą), królują: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (przyjrzyjmy się pokoleniu Z, które nie przywiązuje uwagi do zatrudnienia na całe życie), terminowo wypłacane wynagrodzenie (zgodnie z prawem), dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek (regulowane prawem) i zniżki na ubezpieczenie grupowe - dodaje.

Bez kłamstw proszę

Każdy, kto choć raz czytał ogłoszenie o pracę na urzędniczym stanowisku, wie, że są to oferty napisane wyjątkowo formalnie. Marta Cała-Sturzbecher podkreśla, że w tym kontekście zmiany nie nastąpią natychmiast.

- Zmiany nie da się wprowadzić z dnia na dzień, bo nie namawiam do kłamstw w ogłoszeniach. Każdy podmiot musi zastanowić się po pierwsze nad strategią EB i komunikacją wewnętrzną, a po drugie nad swoimi mocnymi stronami. W każdym mieście, miasteczku, starostwie, aglomeracji, sytuacja będzie inna i każda instytucja będzie miała nieco inne warunki do zaproponowania. A zmieniając perspektywę, może uda się spojrzeć na warunki pracy oczami pracowników. Dlaczego potencjalny idealny kandydat miałby chcieć u nas lub z nami pracować? Co go przekona? Czy - myśląc o warunkach pozafinansowych - możemy mu to dać? - wyjaśnia.

Jak dodaje, natomiast to, co możemy zmienić od razu, to kanały publikacji ogłoszeń. Wiele instytucji korzysta z popularnych portali. Jest jednak gros, które ograniczają się do publikacji ogłoszeń w BIP.

- Dzięki portalom nie tylko zwiększamy szanse na dotarcie do potencjalnych pracowników, ale też kreujemy wizerunek - dodaje.

fot. Shutterstock

Z potrzeby zmiany charakteru ogłoszeń - czyli de facto dla wielu potencjalnych pracowników pierwszego momentu (i często ostatniego) zetknięcia się z pracodawcą - zdaje sobie sprawę m.in. Najwyższa Izba Kontroli.

- Musimy dziś sprawić, by to wszystko było interesujące dla ludzi z „pokolenia smartfonów”. Sposób komunikacji musi być nowoczesny, dopasowany do standardów. To jest oczywiście zadanie przede wszystkim działów komunikacji i mediów, jednak my powinniśmy zadbać o jakość ogłoszeń. Będziemy zamieszczać ogłoszenia o pracę, które nie będą wyglądały jak pisma urzędowe. Chcemy, żeby były one fajne, ciekawe. Tak, żeby z jednej strony miały tę elegancję, która kojarzy się z NIK’iem, ale jednocześnie żeby miały ciepłą, ludzką twarz. Tak, by w tych wszystkich procedurach, które muszą być zachowane, było nowocześnie i zachęcająco - wyjaśnia w rozmowie z naszym portalem Grażyna Pławska z NIK.