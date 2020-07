Terytrorialsi potwierdzili swoje kwalifikacje językowe

Na początku lipca pierwsza grupa żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową podeszła do egzaminów eksternistycznych z języka angielskiego.

Do testu przeprowadzonego przez zegrzyński lektorat nauczania języków obcych podeszło 119 żołnierzy.

Zdawalność - rozumiana jako uzyskanie pełnego świadectwa, czyli potwierdzenie umiejętności czterech sprawności językowych, wśród żołnierzy OT wyniosła 82 proc. na poziomie 1 oraz 75 proc. na poziomie 2.

- Zdawalność żołnierzy OT w eksternistycznej sesji egzaminacyjnej z języka angielskiego była jedną z najwyższych jaką odnotowałam na przestrzeni swojej wieloletniej pracy w Lektoracie Języków Obcych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Kandydaci uzyskali górne noty z poszczególnych sprawności, czym potwierdzili swojej wysokie kwalifikacje językowe - podkreśla kierownik zegrzyńskiego lektoratu, Ilona Adamczak.

Żołnierze zyskali możliwość brania udziału w kursach językowych oraz zdawania egzaminów eksternistycznych z dniem 26 maja 2020 r., kiedy to minister obrony narodowej podpisał decyzję nr 73 w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Czytaj też: MON planuje uruchomić Szkołę Podoficerską Logistyki

Teraz każdy żołnierz TSW (Terytorialna Służba Wojskowa - przyp. red.) może podejść do bezpłatnego egzaminu eksternistycznego organizowanego zgodnie ze standardami NATO (STANG) i potwierdzić swoje kwalifikacje językowe. Wystarczy, że zgłosi się do osoby odpowiedzialnej za kształcenie językowe w swojej brygadzie, która dalej prześle jego zgłoszenie chęci sprawdzenia się do miejsca gdzie są realizowane egzaminy.

Spośród ponad 20 tys. żołnierzy TSW 241 osób ma świadectwa językowe uzyskane w cywilu i wojsku, ale znajomość angielskiego deklaruje więcej niż połowa żołnierzy naszej formacji. Dlatego w pierwszej kolejności dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej postanowiło zweryfikować kompetencje językowe posiadane przez żołnierzy. Przepisy pozwalają bowiem na to aby żołnierz, który zna język obcy, mógł (bez udziału w kursie i na swój wniosek) podejść do egzaminów eksternistycznych.

CZYTAJ DALEJ »

- Istotny jest również fakt, że poszczególnych poziomów nie trzeba zaliczać po kolei. Ci z żołnierzy, którzy są absolwentami kierunków filologicznych, będą mogli od razu ubiegać się o wydanie świadectwa znajomości języka obcego - zaznacza Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT. Czytaj też: WOT szkoliły instruktorów strzelców wyborowych Lepsza i potwierdzona certyfikatem znajomość języka jest niezbędna żołnierzom TSW podczas współpracy z sojusznikami, dlatego dowództwo WOT zachęca wszystkich żołnierzy TSW do zweryfikowania swoich umiejętności i podejścia do eksternistycznych egzaminów językowych. Dziś niemal każda spośród brygad OT ma swojego partnera zagranicznego, jednostkę, z którą stale współpracuje. Terytorialsi biorą również udział w zagranicznych ćwiczeniach, takich jak np. te zorganizowane w ubiegłym roku w Wirginii Zachodniej we współpracy z Gwardią Narodową USA, w których wzięło udział 140 żołnierzy TSW.