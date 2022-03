Terytorialsi szkolili się z ratownictwa pola walki

Centrum Szkolenia WOT zorganizowało kolejną edycję kursu CLS – Ratownika Pola Walki. W szkoleniu poza grupą żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, udział wzięli także żołnierze wojsk operacyjnych oraz funkcjonariusze straży pożarnej.

16 mar 2022





Centrum Szkolenia WOT zorganizowało kolejną edycję kursu CLS – Ratownika Pola Walki (fot. Terytorialsi)

Głównym zadaniem kursu CLS jest uzyskanie przez żołnierzy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa pola walki.

- W czasie trwania kursu instruktorzy przekazują nam ogrom wiedzy poparty konkretnymi przykładami i tu na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra jego organizacja oraz sposób nauczania opierający się na działaniach głównie praktycznych, a nie teoretycznych - wyjaśnia st.szer. Katarzyna Giełbutowska z 3 Podkarpackiej Brygady OT.

Kurs Ratownika Pola Walki jest kolejnym szkoleniem, pogłębiającym współpracę pomiędzy Komendą Miejską PSP z Torunia, a Centrum Szkolenia WOT. Pod koniec ubiegłego roku strażacy wspólnie z Terytorialsami organizowali na terenie całego kraju szkolenia z zakresu przeciwdziałania hipotermii.

- Kurs Ratownika Pola Walki pokazał nam całkowicie nowe podejście do działań niż te, które realizujemy w swojej codziennej służbie. Specyfika realizacji działania ratownika w sytuacji pokoju jest zgoła inna niż w sytuacjach konfliktu zbrojnego. Na tym kursie spotykamy się głównie z udzielaniem pomocy w sytuacjach postrzałów, z którymi praktycznie nie mamy do czynienia na co dzień - podkreśla bryg. Arkadiusz Stec z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Torunia.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku.

