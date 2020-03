Terytorialsi: Niepokój jest, ale wiedzieliśmy, na co się piszemy

Terytorialsem może być każdy - zarówno ten, kto nie był w wojsku, jak i ten, kto jakiś czas temu zakończył wojskową służbę. Bez znaczenia jest płeć czy wykonywany zawód.

Składając uroczystą przysięgę, terytorials deklaruje gotowość działań w sytuacji, w której jego umiejętności będą przydatne i pożądane.

Pandemia koronawirusa to dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej test z tego, czego się dotychczas nauczyli. Zdają go dzielnie, choć - przyznaje st. sierż. Jacek Baran, koordynator 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej - każdy odczuwa niepokój.

Całkiem niedawno, bo 4 lata temu, gdy tak naprawdę powstała koncepcja utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, wielu pukało się w głowę, podając w wątpliwość jej użyteczność. Nie wiem, czy dziś znajdziemy śmiałka, który miałby odwagę to zrobić... Obecnie zdajecie chyba najtrudniejszy egzamin. Spodziewał się pan, że aż tak trudny?

St. sierż. Jacek Baran, koordynator 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej: - Tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że ten egzamin nastąpi w tak krótkim czasie, a już na pewno nikomu nie przyszłoby do głowy, z czym przyjdzie nam się mierzyć.

Sytuacja "na froncie" wygląda jednak, jak wygląda i nie pozostaje nic innego, jak stawić jej czoła. Robić, co do nas należy. Dostaliśmy rozkaz od dowódcy - i działamy!

Czy świadomość tego, z czym się mierzycie, nie działa paraliżująco?

- Mogę tu mówić wyłącznie za siebie. Jestem żołnierzem, zdecydowałem się na taki zawód i - zgodnie z tym, co ślubowałem - służę. A że ta praca wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami? Byłem tego świadomy, podejmując decyzję.

Ale nie wszyscy terytorialsi to żołnierze zawodowi. U nich to morale nie jest niższe?

- Obserwuję i słucham, wiem o nastrojach żołnierzy. I nie da się ukryć, że każdy ma obawy i każdy na swój sposób przeżywa to, co się dzieje. W osobisty sposób ocenia sytuację, w jakiej się znalazł, ale jest też świadomy, po co to robi.

WOT, jak słusznie pani zauważyła, to nie tylko żołnierze zawodowi, ale i ludzie, którzy na co dzień wykonują różne zawody - m.in. ratownicy medyczni, psychologowie. Ich doświadczenie i przygotowanie są niezwykle pomocne w naszych działaniach.

Praca WOT jest nieoceniona - nie tylko dla służb mundurowych, które wspieracie czy to na granicach, czy podczas kontroli osób poddanych kwarantannie. Ze wsparcia terytorialsów korzystają również samorządy. W woj. świętokrzyskim na przykład ta pomoc jest szeroko zakrojona.

- Rzeczywiście, tak jest. Jestem koordynatorem 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej - współpracujemy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, z ośrodkami gminnymi, jak również z innymi instytucjami pomocy społecznej, które potrzebują naszego wsparcia. Świętokrzyscy #terytorialsi dostarczali żywność dla osób objętych kwarantanną.#10ŚBOT #OdpornaWiosna#COVID19#KoronawirusWPolsce#ZawszegOTowi #Zawszeblisko pic.twitter.com/tBwEFEBvGV — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) March 22, 2020 Na czym konkretnie ta pomoc polega? - Wystawiamy transport i zapewniamy fizyczną pomoc w przewozie, dystrybucji i rozładunku żywności - do osób będących w kwarantannie, jak również do samotnych, chorych, starszych. Zajmujemy się też przewóz produktów z Banków Żywności do instytucji pomocy społecznej. Codziennie pełnimy dyżury, jesteśmy w gotowości. Jeżeli jakaś instytucja poprosi o wsparcie w danej chwili, wystarczy je zgłosić - niezwłocznie wysyłamy samochód z ludźmi gotowymi do działania. Nie czujecie strachu w związku z takim wezwaniem? W końcu jesteście wystawieni na zagrożenie kontaktu z kimś, które może być zakażony koronawirusem. - Oczywiście, jest strach. To naturalna reakcja w sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy. Ale takie mamy zadanie, do tego nas powołano i szkolono. Jesteśmy na posterunku, zachowując przy tym oczywiście środki ostrożności. Pozwoli pan, że na koniec pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Bliscy nie boją się, gdy wraca pan do domu, nie odsuwają się na dwa kroki? - Nie, u mnie w domu takiej sytuacji nie ma. Moi bliscy są "pogodzeni" z tym, co robię.