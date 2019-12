Szef Krajowej Administracji Skarbowej o podwyżkach i zatrudnieniu

W 2020 r. pracownicy i funkcjonariusze KAS otrzymają podwyżki „na zbliżonym poziomie” do służb podległych MSWiA.

Przeniesieni kilkanaście lat temu na wschodnią granicę będą mogli wrócić do miejsca zamieszkania, nie tracąc przy tym pracy.

Zależy nam, żeby maksymalnie zautomatyzować procesy, i żeby zatrudnienie pomału spadało. Chcemy, żeby koszt poboru podatków cały czas się zmniejszał - podkreśla wiceminister finansów.

Trwa nierówna walka państwa polskiego z biznesem - z KAS odchodzi coraz więcej ekspertów podatkowych.

W „Rządowej ławie” pytamy przełożonego 62 tysięcy zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej o skalę podwyżek w 2020 roku. To, że będą, wiadomo od pewnego czasu i pula środków na nie jest zarezerwowana w budżecie państwa. Nie do końca jasne jest to, czy będą równie wysokie jak np. w policji.

- Podwyżki w KAS będą praktycznie równe jak w innych służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Sytuacja jest prosta, jeśli chodzi o funkcjonariuszy - tu nie ma różnicy, do której ze służb się należy. Inaczej wygląda to w przypadku pracowników cywilnych, którzy dominują w naszej administracji. Tu przeliczenia są troszeczkę inne - tłumaczy wiceminister Walczak.

O niuansach ich wysokości szef KAS-u mówi szerzej podczas „Rządowej ławy”. Dla szefa służb skarbowych nie podlega dyskusji, że wyższe wynagrodzenie należy się każdemu podległemu pracownikowi czy funkcjonariuszowi.

- Nasi pracownicy posiadają pewną unikatową wiedzę. Bądźmy szczerzy - podatki to nie jest prosta sprawa. Eksperci podatkowi są bardzo poszukiwani na rynku. Na pewno nie zapłacimy tyle, co biznes, ale musimy być na tyle konkurencyjni, żeby nie trwał dłużej transfer naszych najlepszych pracowników na drugą stronę barykady. To jest najgorsze, co może się wydarzyć - dodaje nadinspektor Piotr Walczak.

Braki kadrowe uzupełnione automatyzacją

Wiceminister w rozmowie z nami nie określa, jak duża luka kadrowa jest już w szeregach urzędów skarbowo-celnych. Problemem jest średnia wieku w KAS (najstarsza formacja mundurowa pod kątem wiekowym w Polsce), brak odpowiednich kwalifikacji i ogólny spadek zainteresowania Polaków pracą w służbach mundurowych.

- Kiedyś na jedno miejsce zgłaszało się do nas bardzo wielu chętnych. Dzisiaj mamy pewien problem z naborami. Są regiony, a mam tu na myśli przede wszystkim te bogatsze, gdzie kandydatów mamy bardzo mało - dodaje Walczak. Problem braku chętnych KAS chce rozwiązać automatyzacją procesów i informatyzacją. - Zatrudnienie urzędnika dla państwa polskiego jest kosztem na wiele lat. Nam zależy na tym, żeby maksymalnie zautomatyzować procesy, i żeby to zatrudnienie pomału spadało. Chcemy, żeby koszt poboru podatków cały czas się zmniejszał - podkreśla szef Krajowej Administracji Skarbowej. Powroty ze wschodu W „Rządowej ławie” pytamy też wiceministra o zaniedbany od kilkunastu lat temat alokowanych pracowników. W 2004 roku, w dawnej Służbie Celnej, przeniesiono wiele tysięcy osób z granic zachodnich i południowych na wschodnią. Było to spowodowane wejściem Polski do strefy Schengen i koniecznością wzmocnienia ochrony przesuniętej w ten sposób wschodniej granicy Unii Europejskiej. - To spowodowało wiele tragedii ludzkich - rozpadały się małżeństwa, pracownicy popadali w uzależnienia. Wiele osób, chcąc uniknąć takiej alokacji, uciekało na zwolnienia lekarskie. Dochodziło do wielu patologii. De facto granica wschodnia na tym nie skorzystała, a państwo polskie straciło - mówi Walczak. - Żeby zamknąć ten temat, podjąłem decyzję: każdy alokowany, który jeszcze został na granicy wschodniej i będzie chciał wrócić do swojego miejsca zamieszkania, dostanie taką szansę - deklaruje.