Straż Graniczna rekrutuje. Na start oferuje 4600 zł miesięcznie

19 paź 2022





W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej trwa nabór do służby. Funkcjonariusze na początku otrzymają minimum 4 600 zł na rękę. Kandydat na funkcjonariusza SG musi posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, nie może być karany sądownie (Fot. nadodrzanski.strazgraniczna.pl)

Osoby, które chciałyby zostać funkcjonariuszami w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej, mogą złożyć dokumenty w najbliższej ich miejsca zamieszkania placówce.

Kandydat na funkcjonariusza SG musi posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, nie może być karany sądownie. Musi mieć co najmniej średnie wykształcenie - matura nie jest wymagana. Ważne by kandydat posiadał odpowiednią wiedzę ogólną, zdolność fizyczną i psychiczną do służby. Wiek kandydata nie gra już roli.

Po pozytywnie zakończonej procedurze kwalifikacyjnej (m.in. rozmowie kwalifikacyjnej, testach psychologicznych, badaniu psychosomatycznym, zdaniu testu z wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej) nowy szeregowy SG kierowany jest na szkolenia do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Do swojej jednostki po zakończonym kursie wraca w stopniu kaprala.

Służba w Straży Granicznej to minimum 4 600 zł na rękę, a także szereg innych benefitów: prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe.

Funkcjonariusz może liczyć również na dodatek na remont mieszkania lub brak mieszkania, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby.

Przypomnijmy, niedawno także Nadbużański Oddział Straży Granicznej informował o rekrutacji 50 funkcjonariuszy - tyle osób chce przyjąć do końca tego roku. Służbę pełni tu ok. 3 tys. funkcjonariuszy i pracowników, którzy zaangażowani są w ochronę granicy z Republiką Białorusi i z Ukrainą.

- Nasze główne atuty to przede wszystkim stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Przyszli funkcjonariusze będą pełnić służbę na nowoczesnym sprzęcie oraz w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole - mówił rzecznik NOSG kpt. Dariusz Sienicki.

