Rząd chce zwiększyć armię dwukrotnie. Na start 4,4 tys. zł miesięcznie

Mariusz Błaszczak, szef MON, razem z Jarosławem Kaczyńskim, wicepremierem ds. bezpieczeństwa przedstawili założenia nowej Ustawy o Obronie Ojczyzny. Armia ma wzrosnąć do 300 tys. żołnierzy zawodowych oraz WOT. To plan minimum. Odnowione też zostaną rezerwy, których dziś praktycznie brakuje.

27 paź 2021 10:38





Wprowadzone zostaną natomiast nowe rodzaje służby, m.in. dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa (Fot. PAP/Marcin Bielecki)

- Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo, stąd wzrost wydatków na obronność - podkreślał podczas konferencji minister Błaszczak.

Zgodnie z założeniami, armia ma liczyć 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy WOT. Jak informuje serwis WNP.pl, będą wojska obrony cyberprzestrzeni, żołnierze WOT nadal pozostają pod dowództwem ministra obrony, a żołnierze będą mieli więcej możliwość awansowania. Nie będzie przywrócenia zasadniczej służby wojskowej, czego obawiano się już po pierwszych deklaracjach rządzących o zwiększeniu armii. Mariusz Błaszczak zapewnia, że rząd nie ma tego w planach.

Wprowadzone zostaną natomiast nowe rodzaje służby, m.in. dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Po szkoleniu podstawowym kandydat do dobrowolnej służby wojskowej złoży przysięgę i przejdzie do zawodowej służby, w której będzie zarabiać ok 4,4 tys. zł.

Prościej o pracę w wojsku

Kwalifikację wojskową ma organizować MON, co ma uprościć wstąpienie do armii osobom podlegającym kwalifikacji.

- Myślę, że to szansa związania życia z Wojskiem Polskim dla wielu spośród młodych ludzi, którzy jeszcze nie zdecydowali, co chcą robić w przyszłości - mówił szef MON.

Rząd chce też zachęcić do zakładania mundurów studentów uczelni cywilnych, fundując im stypendia. Pieniędzy ma wystarczyć na sfinansowanie studiów. W zamian, po ich zakończeniu, stypendysta będzie musiał odbyć pięcioletnią służbę wojskową.

Rozszerzony ma też zostać programu Legii Akademickiej. Studentom, biorącym udział w tym programie MON umożliwi udział w zajęciach wojskowych na uczelniach cywilnych, awanse i wypłaci wynagrodzenie za udział w nich.

Będzie trudno o kandydatów

Wojskowi i komentatorzy przestrzegają w rozmowie z WNP.pl, że zwiększenie armii o ponad dwa razy, może być poważnym problem. Obecnie mundury nosi ok. 110 tys. żołnierzy służby czynnej i ok. 30 tys. żołnierzy WOT. W przyszłości ma być ich łącznie 300 tys. Trudno będzie znaleźć aż tylu ochotników. Już teraz wojsko ma z tym problemy. Musi walczyć o kandydatów do służby, mimo obniżeniu kryteriów. Do służby można wstąpić już po szkole podstawowej.

Skala wyzwań, dotycząca tak znacznego powiększenia armii jest znacznie dłuższa. Te najważniejsze, to pieniądze. Zwiększanie wydatków na obronność już wcześniej wzbudzały kontrowersje. Więcej na temat finansowania zwiększania armii przeczytasz tutaj.

