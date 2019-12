Pracownik socjalny. Wymagający zawód, o którym mówi się mało

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.

Polskie Forum Związkowe Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej donosi, że tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca doszło do groźnych zdarzeń, w których dokonano napaści lub miały miejsce sytuacje zagrażające życiu bądź zdrowiu pracowników pomocy społecznej.

W 2014 r. w Makowie doszło do jednego z najgroźniejszych zdarzeń, zginęły dwie pracownice pomocy społecznej.

Kiedy myślimy o pracownikach ośrodków pomocy społecznej, widzimy ludzi, którzy codziennie rozpatrują prośby i wnioski, doradzają, starają się pomóc tym, którym żyje się trudniej. Nie zawsze jednak mamy świadomość, jak bardzo trudna i wymagająca jest to praca.

Przede wszystkim, aby ją wykonywać, trzeba spełnić szereg określonych ustawą wymagań – posiadać specjalistyczne wykształcenie oraz dwustopniową specjalizację zawodową.

Pracownik socjalny to także przede wszystkim pracownik terenowy. – Jedynie rano pojawia się w swoim biurze i pod koniec dnia, żeby uzupełnić sprawozdania i inne dokumenty – tak opisywała swoją pracę Barbara Michalska, specjalistka pracy socjalnej w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej Błonie w Bydgoszczy dla regiopraca.

Praca zaczyna się o godz. 7.30, a kończy o 15.30. Rano wszyscy są w biurach do około godz. 9.15. Do tego czasu petenci (czyli podopieczni) mogą do nich się zgłosić, załatwić swoje sprawy. O godz. 9.15 pracownicy wyruszają w teren. Wracają zazwyczaj około 14.00. Mają jeszcze 1,5 godziny pracy „papierkowej".

Jednak niezwykle istotne, być może najważniejsze w tej pracy, są właściwe predyspozycje. Codziennie trzeba stykać się z ludzkimi problemami, ubóstwem, cierpieniem. Wymaga to na pewno ogromnej empatii i wyjątkowego hartu ducha, by każdego dnia stawić czoła ogromowi ludzkiego nieszczęścia.

Jak podkreślał Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, tego zawodu nie da się wypełniać typowo „urzędniczo” – przepracować osiem godzin, wyjść do domu i zostawić bagaż emocji poza budynkiem.

– To raczej jest tak, że stykając się z problemami osób oraz rodzin pracownicy socjalni mocno je przeżywają, co wynika również z postawy empatii, która ich charakteryzuje – wyjaśnia.

Pracownik socjalny pełni regularną służbę publiczną. Jak policjant, żołnierz, strażak czy ratownik. Każdego dnia staje na straży, by pomóc ludziom. Niejednokrotnie narażając swoje zdrowie, a nawet życie. Wysokie ryzyko zawodowe Praca pracowników socjalnych może być niebezpieczna. Z informacji podanych przez Polskie Forum Związkowe Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wynika, że tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca doszło do groźnych zdarzeń, w których dokonano napaści lub miały miejsce sytuacje zagrażające życiu bądź zdrowiu pracowników pomocy społecznej. Doszło do nich m.in. w Radomsku, Zabrzu, Lublinie, Kaliszu, a także w Złotoryi, gdzie młody mężczyzna groził, że zabije pracownika socjalnego miejscowego ośrodka. Dlatego też Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystosowała do nowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg apel, w którym domaga się pilnych zmian legislacyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej, o czym pisaliśmy tutaj: Mocny apel pracowników socjalnych w sprawie bezpieczeństwa Nie trzeba przekonywać, że działania są potrzebne. Wystarczy przypomnieć wydarzenia z 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie. Małgorzata Kowalczyk wraz z koleżanką Renatą Białkowską przebywały w jednym z pokoi GOPS, kiedy do ośrodka wszedł jeden z podopiecznych. Nikt nie mógł się spodziewać tego, co wydarzyło się kilka minut później. A tym bardziej tego, że dwie osoby stracą życie. - Pamiętam telefon z informacją, że do poradni rodzinnej w naszym Makowie wpadł jakiś człowiek, oblał moją mamę benzyną i podpalił. Pamiętam strach oczekiwania na wieści ze szpitala, do którego trafiła poparzona mama. I pamiętam ogromny ból, który poczułem, gdy usłyszałem, że mama nie żyje - mówi Tomek Kowalczyk, 16-letni syn Małgorzaty. Małgorzata Kowalczyk została pośmiertnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. O tragedii w Makowie informowały media w całym kraju. Tomek wraz z bratem słyszeli, że zginęła pracownica socjalna, dzielna kobieta, przyjaciółka, znajoma, bohaterka. Ale dla nich zginął ktoś najważniejszy w życiu - mama. Tomek Kowalczyk jest jednym z bohaterów kampanii „Dorosnąć do nowego życia”, organizowanej przez Fundację Dorastaj z Nami. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się dzieci pracowników służb publicznych, w tym także pracowników socjalnych. Tomek trafił pod opiekę Fundacji Dorastaj z Nami cztery lata temu. Razem z bratem zostali objęci pomocą psychologiczną. Mogą korzystać również ze wsparcia doradcy edukacyjnego i konsultować z nim swoje plany edukacyjne i zawodowe. Dzień Pracownik Socjalnego Został on ustanowiony na mocy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. Postanowienia te podtrzymała także Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. Geneza tego święta sięga spotkania, które odbyło się w miejscowości Charzykowy w w woj. pomorskim 1989 roku. Uczestniczyli w nim pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego oraz ówczesny Minister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Kuroń oraz działaczka społeczna Joanna Staręga-Piasek. To tam został wyznaczony nowy kierunek zmian w systemie pomocy społecznej. W ciągu ponad dziewięciu lat Fundacja Dorastaj z Nami zapewniła start w nowe życie 234 dzieciom pracowników służb publicznych, którzy zginęli lub stracili zdrowie podczas pełnienia swoich obowiązków. Z środków pozyskanych od darczyńców opłaciła 24 420 godzin zajęć dodatkowych i korepetycji, 2004 godziny indywidualnej terapii psychologicznej oraz 1825 godzin konsultacji z doradcą edukacyjnym. Obecnie, pod opieką Fundacji znajduje się 135 dzieci.