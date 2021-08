Polskie służby pomogą w walce z pożarami w Turcji

Polskie służby pomogą w gaszeniu pożarów w Turcji. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do działań zostali skierowani strażacy i policyjny Black Hawk wraz z załogą.

Do działań zostali skierowani strażacy i policyjny Black Hawk wraz z załogą (fot. Pixabay)

- Zwróciłem się do premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie wsparcia Turcji, która potrzebuje samolotów i śmigłowców gaśniczych do walki z pożarami. Nasi Strażacy wkrótce udadzą się na miejsce. Przyjaciele w potrzebie mogą na nas liczyć. Dziękuję MSWiA za doskonałą współpracę - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Do Turcji została wysłana grupa ratownicza PSP, składająca się z 6 strażaków, która weźmie udział w akcji gaszenia pożarów lasów. Polscy strażacy wesprą tamtejsze służby przy gaszeniu pożarów wielkopowierzchniowych. Jest to efekt prośby rządu Republiki Turcji o pomoc w walce z żywiołem.

Strażacy będą wspierani przez 8-osobową załogę śmigłowca policyjnego S-70i Black Hawk, z którego będzie się odbywać gaszenie pożarów. Do śmigłowca będą podpinane specjalne zbiorniki do zrzucania wody, tzw. Bambi Bucket.

W zależności od potrzeb pod policyjnego Black Hawka typu S-70i podpięty może być mniejszy zbiornik gaśniczy o pojemności co najmniej 1500 litrów i maksymalnej masie do 1650 kg lub większy o pojemności co najmniej 2950 litrów i maksymalnej masie do 3100 kg. Specjalne zbiorniki gaśnicze stosowane są coraz częściej w walce z pożarami z powietrza. Umożliwiają gaszenie rozległych pożarów oraz prowadzenie akcji na dużych, trudnodostępnych terenach.

Część strażaków wyruszyła już dziś drogą lądową, a część wyruszy jutro (7 sierpnia br.) śmigłowcem, który posłuży do gaszenia pożarów. Polscy funkcjonariusze dołączą zespołów z Unii Europejskiej: Chorwacji i Hiszpanii.

