Nawet jeżeli będziemy mieli o 1/3 więcej celników, nie rozwiąże to wszystkich problemów

- Połączenie, którego dokonano w 2017 r., sztucznie zmniejszyło liczbę funkcjonariuszy poprzez ucywilnienie części z nich. Obecnie liczba funkcjonariuszy jest na poziomie ok. 11 tys. (ok. 15 tys. w 2016 r. – przyp. red.) i to w naszej ocenie, jako związku, za mało. Jest to szczególnie widoczne w niektórych komórkach na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej – ocenia przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL.

Ilu powinno w takim razie powinno być pracowników? Zdaniem Siwego to trudne do oszacowania, bo ich aktualna liczba jest dostosowana do obowiązujących procedur, a te według związku też wymagają zmian.

- Aby to normalnie funkcjonowało, a funkcjonariusz nie wykonywał obowiązków na kilku stanowiskach na jednej zmianie, by mógł skorzystać z przerwy, by ktoś wszedł w tym czasie na jego miejsce i tak dalej, to całej służby celno-skarbowej musiałoby szacunkowo być nawet o jedną trzecią więcej niż obecnie – mówi Andrzej Siwy.

Dodaje też, że konieczna byłaby rzetelna etatyzacja, wykonywana przez ministerstwo, ale obecnie jest ona stworzona pod procedury, które w ocenie związku są błędne i nie zapewniają należytego wykonywania zadań służbowych w pełni.

Jak zostać celnikiem, czyli pracownikiem Służby Celno-Skarbowej

Aby dołączyć do Służby Celno-Skarbowej, nie jest konieczne ukończenie określonych studiów ani szkoły policyjnej. Istnieją jednak podstawowe wymagania, które musi spełnić kandydat:

musi mieć polskie obywatelstwo,

musi posiadać pełnię praw publicznych,

nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

posiadać zaświadczenie o niekaralności, co jest wyznacznikiem nieposzlakowanej opinii,

stan zdrowia musi pozwalać na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Dodatkowo osoby, które współpracowały lub pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, nie zostaną przyjęte do Służby Celno-Skarbowej.

Chcąc zostać funkcjonariuszem celno-skarbowym, kandydat powinien śledzić ogłoszenia naborów w jednej z Izb Administracji Skarbowej. Ogłoszenia zawierają opis wymaganych kwalifikacji, np. posiadania wykształcenia średniego lub znajomość języka obcego, które są niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Dodatkowe wymagania, takie jak prawo jazdy kategorii B lub znajomość prawa materialnego, mogą okazać się atutem.

Sam proces rekrutacji w Służbie Celno-Skarbowej obejmuje cztery etapy:

weryfikację formalną złożonych dokumentów,

test wiedzy z pytaniami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej,

test sprawności fizycznej i test psychologiczny,

rozmowę kwalifikacyjną.

Dużo chętnych wcale nie oznacza, że każdy nabór kończy się zatrudnieniem

- Kandydatów jest sporo, ale nie uzupełniają oni w pełni braków po odejściach ze służby, których co roku jest ok. 10 proc. Na pewno jest pewien brak zazębiania się odejść i nowych naborów. Jeżeli chodzi o obsadę kadrową, są komórki bardziej obciążone i mniej obciążone. Należy jednak mówić o całej formacji i tu braki są, podobnie jak w innych służbach mundurowych – mówi Andrzej Siwy.

Jak podkreśla, odejścia nie są jednak niczym nadzwyczajnym w reprezentowanej przez niego formacji - większość osób, które odchodzą, to pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

- Po prostu to jest wymiana pokoleniowa w naszej formacji, która musiała nastąpić i dobrze, że następuje. Problemem jest to, czy jesteśmy w stanie tę zmianę dobrze zorganizować i odpowiednio przeszkolić młodych. Tu mamy dużo uwag jako związek - mimo że zgłaszamy uwagi do różnych programów mentoringu, to nie zawsze są one brane pod uwagę. Idealnie nie jest, ciężko osiągnąć taki stan, ale na szczęście są wprowadzane programy, które zatrzymują też doświadczoną kadrę – dodaje Andrzej Siwy.

Jak wygląda praca funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej? Zajmuje się on różnymi aspektami związanymi z kontrolą towarów i osób na granicy oraz przestrzeganiem przepisów prawa celnego. Są to m.in.:

kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego i innych związanych z importem i eksportem towarów,

nadawanie towarom przeznaczenia celnego,

wymiar i pobór należności celnych oraz innych opłat związanych z handlem zagranicznym,

nadzór podatkowy i pobór podatku akcyzowego,

pobór opłaty paliwowej,

kontrola gier i zakładów wzajemnych,

nadzór nad ruchem i transportem drogowym,

współpraca z organami celnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi.

Dużo chętnych jest w obszarach przygranicznych. Mniejszą popularnością cieszą się oferty w dużych aglomeracjach (fot. PTWP)

Praca funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej może obejmować zarówno prace biurowe, jak i pracę w terenie, np. na granicy, co stanowi bardziej aktywną część służby.

W pracy celnika nie istnieje pojęcie typowego dnia pracy

Czy to oznacza, że w takiej roli można mówić o typowym dniu pracy? Jak mówi w rozmowie z portalem PulsHR.pl Andrzej Siwy, coś takiego nie istnieje.

- To jest służba mundurowa. Są miejsca, gdzie funkcjonariusz ma w miarę ustabilizowany rytm dnia pracy, ale generalnie jest to praca na zasadzie akcyjności, jak w każdej służbie mundurowej. Podobnie jak na posterunku policji, na służbie w nocy policjant nie będzie miał żadnej interwencji, ale w tym czasie będzie obrabiał całą stertę innych spraw. Tak samo jest u nas. W danym dniu w oddziale będzie kilka rewizji, ale będzie dzień, że będzie ich dużo więcej, a do tego np. kilkanaście rewizji szczegółowych – mówi Andrzej Siwy.

Kontynuując, dodaje, że na pewno jest to służba, w której jest dużo niebezpieczeństw związanych z wykonywanymi obowiązkami.

- Spotykaliśmy się też z pomówieniami funkcjonariuszy, istnieje ryzyko, że za wypełnianie procedur i obowiązków można mieć postawiony zarzut przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków. O tym wielu kandydatów może nie myśleć, biorąc udział w rekrutacji, czy po prostu nie zdawać sobie z tego sprawy. Wielu ma podejście „pójdę do służby, potem się zobaczy, najwyżej pójdę gdzieś indziej” – mówi nasz rozmówca.

Służba wydaje się atrakcyjna, zachęca na przykład wcześniejsza emerytura, która przysługuje po 25 latach pracy i w wieku 60 lat, ale zdaniem Andrzeja Siwego kandydaci nie biorą akurat tego pod uwagę, szczególnie jeśli mowa o dwudziestolatkach, dla których to odległa perspektywa.

Służba Celno-Skarbowa to nie to samo co Straż Graniczna, choć na granicy też pracują

Z danych dostępnych na stronie Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że obecnie otwartych naborów jest 25 – 10 we Wrocławiu i 15 w Zielonej Górze. Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL mówi, że wakatów jest dużo, a najwięcej chętnych jest we wschodnich regionach Polski - tam zgłasza się po kilkadziesiąt osób na jedno miejsce. Sporo chętnych jest też na Śląsku.

- Dużo naborów jest w dużych aglomeracjach miejskich i tam tylu chętnych już nie ma. Zgłasza się niewielu kandydatów, którzy później jeszcze w trakcie rekrutacji się wykruszają i finalnie okazuje się, rekrutacja była rozpisana na 8 miejsc, a nie przeszedł nikt - mówi Andrzej Siwy.

A jak wygląda kwestia zarobków? We wspomnianych wcześniej ogłoszeniach o naborach można wyczytać, że wahają się od 5100 do 5200 zł brutto. Wynagrodzenia w Służbie Celno-Skarbowej różnią się jednak w zależności od zajmowanego stanowiska.

- Zarobki są na poziomie nieco niższym niż w wojsku i naszym zdaniem powinny być wyższe - to mogłoby zachęcić więcej osób do pracy w służbie. W tej kwestii odczuwalny jest brak komendy głównej i wyodrębnienia zarządzania służbą celną skarbową. Nasz związek dąży do tego, aby to zmienić. Komenda jest niezbędna, żeby ujednolicić te kwestie – ocenia Andrzej Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL.

