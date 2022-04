Na stanowiskach unijnych brakuje Polaków. A zarobić można naprawdę sporo

Jak wynika z danych Stowarzyszenia Network pl, Polacy stanowią zaledwie 4 proc. pracowników Komisji Europejskiej. Tyle samo wynosi liczba rumuńskich pracowników (Rumunia ma o połowę mieszkańców mniej od Polski). Z wyliczeń wynika, że Polacy powinni objąć ok. 1000 stanowisk w instytucjach unijnych. Stowarzyszenie Network PL promujące kariery Polaków w organizacjach międzynarodowych rozpoczęło kampanię zachęcającą Polaków do podjęcia pracy w strukturach europejskich.

Polacy stanowią zaledwie 4 proc. pracowników Komisji Europejskiej (fot. Guillaume Perigois/Unsplash)

Aktualnie w Komisji Europejskiej pracuje prawie 1500 Polaków na różnych stanowiskach – to zaledwie 4 proc. wszystkich zatrudnionych.

Polaków brakuje przede wszystkim na stanowiskach managerskich średniego i wysokiego szczebla.

Wygrany konkurs na podstawowe stanowisko daje możliwość podjęcia pracy z pierwszą pensją na poziomie od ok. 3 000 euro do ponad 6 000 euro w przypadku naborów na wyspecjalizowane profile.

Z oficjalnych danych wynika, że instytucje UE zatrudniają obecnie ponad 40 tys. osób – głównie w Europie, a także w przedstawicielstwach i delegaturach na całym świecie. Aktualnie w Komisji Europejskiej pracuje prawie 1500 Polaków na różnych stanowiskach – to zaledwie 4 proc. wszystkich zatrudnionych.

- Instytucje UE pełnią kluczową rolę w prowadzeniu polityki Unii Europejskiej. To przecież Komisja Europejska we współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą Europejską stanowi główne źródło aktów prawnych i kształtuje decyzje, mające wpływ na wszystkie Państwa członkowskie. Dlatego, w celu zachowania mandatu demokratycznego, ważne jest by korpus pracowników Komisji Europejskiej odzwierciedlał strukturę wszystkich obywateli Unii Europejskiej, tak by głos z każdego kraju był bardziej słyszalny - wyjaśnia poseł do PE Grzegorz Tobiszowski.

Na najwyższym szczeblu brakuje Polaków

Polaków brakuje przede wszystkim na stanowiskach managerskich średniego i wysokiego szczebla. Z aktualnych danych wynika, że na 1120 kierowników jednostek przypada 40 Polaków (3,1 proc.). Na 212 dyrektorów, 10 pochodzi z Polski (4,7 proc.). Wsród 37 dyrektorów generalnych i zastępców dyrektorów generalnych znajduje się jeden przedstawiciel naszego kraju ( 2,7 proc.).

– Dlatego wspólnie z Network PL planujemy organizację serii spotkań na terenie Górnego Śląska, mających na celu przybliżenie zainteresowanym specyfiki pracy w instytucjach UE, a także procedur aplikowania i rekrutacji nowych kandydatek i kandydatów.Propozycja adresowana jest przede wszystkim do studentów ostatnich lat, doktorantów, pracowników naukowych oraz absolwentów – z uwagi na potencjalną zmianę miejsca zamieszkania, do 35 roku życia. Preferowane są osoby studiujące kierunki powiązane z tematyką europejską, posiadający wiedzę i doświadczenie najbardziej pożądane przez instytucje europejskie, a więc prawnicy czy ekonomiści – wyjaśnia Tobiszowski.

fot. Jorgen Hendriksen/Unsplash Zobacz: Ukraina w Unii Europejskiej to byłoby świetne. Zaburzenia na polskim rynku pracy - pewne Dla kogo praca? - Praca w instytucjach UE jest dostępna zarówno dla osób, z wyższym wykształceniem (włączając licencjat) jak i dla osób z wykształceniem średnim w przypadku stanowisk technicznych . Jeśli chodzi o znajomość języków obcych, to w praktyce na początku niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 zarówno w mowie jak i piśmie – tłumaczy Grzegorz Tobiszowski. Niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka francuskiego nie jest wymagana, choć pomaga w wykonywaniu obowiązków służbowych. Zatrudnienie może przybrać formę kontraktu (przeważnie roczny lub dwuletni z możliwością przedłużeń do maksymalnie 6 lat), na czas określony (zwykle na 3 do 5 lat z możliwością przedłużenia) do wykonywania zadań wymagających specjalistycznej wiedzy lub zadań o charakterze okresowym, oraz jako oddelegowany ekspert krajowy. Na czym polega praca? W praktyce zatrudnieni w Komisji Europejskiej zajmują się obszarami, za które odpowiedzialne są ich wydziały, prowadzą konsultacje z przedstawicielami przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, są zaangażowani w negocjacje handlowe lub, na przykład, promują nasze wartości poza granicami Unii Europejskiej i kształtują politykę wsparcia dla najbardziej potrzebujących krajów. Przeczytaj: By dogonić UE musielibyśmy co roku wyciągać 430 tys. kobiet z bierności zawodowej Jakie zarobki? Wygrany konkurs na podstawowe stanowisko daje możliwość podjęcia pracy z pierwszą pensją na poziomie od ok. 3 000 euro do ponad 6 000 euro w przypadku naborów na wyspecjalizowane profile wymagające wiedzy lub doświadczenia w konkretnych obszarach.

