Kraków "zatrudnił" owcę. Zarobiła więcej niż urzędnik czy kierowca autobusu

Kraków "zatrudnił" owcę do promocji kampanii turystycznej. Firmie, która jest właścicielem zwierzęcia, urząd miasta zapłacił 6150 zł. To więcej niż przeciętna pensja urzędnika. Konferencja prasowa pod Wawelem promująca kampanię turystyczną pn. "Kraków cię zasmoczy" (Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl)

W biuletynie informacji publicznej miasta Krajów pojawiło się w maju 2022 roku nietypowe zlecenie. Podpisano umowę na udział żywej owieczki w konferencji prasowej pod Wawelem promującej kampanię turystyczną pn. "Kraków cię zasmoczy".

18 maja 2022 roku zastępca prezydenta miasta Andrzej Kulig pojawił się na inauguracji kampanii. Towarzyszyła mu owieczka.

Firmie, która jest właścicielem owcy, urząd miasta zapłacił 6 150 zł.

- Wygląda na to, że owca może w Krakowie zarobić w godzinę więcej niż kierowca autobusu MPK w miesiąc. O ile jest to oczywiście owca o właściwej aparycji, której obecność na zdjęciach dodaje uroku miejskim dygnitarzom. Sprawa jest bulwersująca, ale też doskonale pokazuje priorytet aktualnych władz Krakowa - komentuje dla serwisu interia.pl Tomasz Borejza, dziennikarz serwisu Krowoderska.pl, który od lat przygląda się działaniom władz miasta.

Jak podaje serwis portalsamorzadowy.pl, kierowca autobusu MPK w Krakowie zarabia 5,4 tys. miesięcznie. Warto przytoczyć także dane GUS, z których wynika, że w 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego wyniosło 5828,24 zł brutto.

Interia.pl zapytała o sprawę biuro prasowe Urzędu Miasta Krakowa, ale nie otrzymała dotychczas odpowiedzi.

Praca dla zwierząt

Kraków to nie jedyne miasto, które zdecydowało się "zatrudnić" zwierzę. Innym przykładem jest szwedzkie miasto Södertälje, które chcąc poradzić sobie z zalegającymi na ulicach niedopałkami papierosów, postanowiło wykorzystać wrony. Do pomocy w ich utylizacji "zatrudniono" ptaki, które w zamian za swoją pracę otrzymają żywność.

Kolejny przykład. Pies, który "pracuje" w brazylijskim salonie samochodowym firmy Hyundai nazywa się Tucson Prime. Jak to się stało? Pracownicy salonu przygarnęli bezdomnego psa, który bardzo często spacerował obok budynku. Pewnej deszczowej nocy kierownik sklepu zlitował się nad szczeniakiem i zaprosił go do środka po jedzenie i wodę. Zwierzę nie tylko zyskało nowego właściciela, ale też... pracę. Czworonóg bardzo szybko stał się popularną maskotką sklepu.

