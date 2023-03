Kobiety w polskim wojsku nie dostają biustonoszy. Minister tłumaczy dlaczego

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, bielizna, którą obecnie otrzymują żołnierze zawodowi, nie jest dostosowana do potrzeb kobiet. Na ten problem zwrócił uwagę w liście do ministra obrony narodowej.

Sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz, który odpowiedział na pismo RPO, zauważa, że nie ma konieczności opracowania odrębnego umundurowania polowego i specjalnego dla kobiet.

Obecne rozwiązania konstrukcyjne zostały przetestowane podczas działań operacyjnych, między innymi w ramach PKW w Iraku czy Afganistanie i uzyskały pozytywne opinie użytkujących je żołnierzy, zarówno mężczyzn jak i kobiet - twierdzi Skurkiewicz.

W rozporządzeniu MON z 21 kwietnia 2022 r., określającym normy bielizny osobistej dla żołnierzy zawodowych, uwzględniono elementy kobiecej garderoby. Znalazły się tam: biustonosz (3 sztuki na rok), figi damskie (12 sztuk na 2 lata) oraz kostium kąpielowy (sztuka na 2 lata). Przysługują one jednak wyłącznie kobietom studiującym w akademiach, uczelniach wojskowej i szkołach podoficerskich. Pozostałym żołnierzom zawodowym (mężczyznom i kobietom) przysługuje bielizna letnia oraz zimowa, czyli koszulka oraz spodenki/kalesony.

Na ten problem zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. W liście skierowanym do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka zapytał, czy dostrzega on potrzebę dostosowania bielizny zimowej i letniej do różnic wynikających z płci żołnierzy zawodowych i niezawodowych. Prosił też o informację, jakimi kryteriami kierowano się, przyznając bieliznę z uwzględnieniem płci wyłącznie żołnierzom - studentom uczelni, akademii i szkół wojskowych.

"Uniwersalne kroje i właściwości użytkowe zapewniają bezpieczeństwo żołnierzy"