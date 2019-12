Kiepskie zarobki, wątpliwy prestiż, długa lista obowiązków i ryzyko

Dziś (21 listopada) Dzień Pracownika Socjalnego. To trudny i niedoceniany, również finansowo, zawód. Do tego, jak pokazują wydarzenia ostatnich tygodni, wciąż niebezpieczny.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, która zrzesza zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe oraz indywidualnych pracowników tego sektora, od kilku dni ma już swoje struktury w całej Polsce (do tej pory organizacja ta była nieobecna na Pomorzu Zachodnim).

To wyraźny sygnał, że pracownicy socjalni formują szeregi, by walczyć o lepsze warunki, ale i o szacunek do ich zawodu.

