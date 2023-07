Katastrofa w policji. Tak źle nie było jeszcze nigdy

Jak wylicza cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność Mirosław Soboń, w śląskim garnizonie brakuje przeszło 1400 policjantów.

- Żeby to zobrazować, posłużę się porównaniem. To tak, jakby z mapy garnizonu zniknęły jednocześnie komendy miejskie w Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Rybniku i Tychach. To naprawdę katastrofalna sytuacja. Odkąd służę w policji, tak źle pod względem kadrowym nigdy nie było – mówi.

Jego zdaniem to efekt kilku czynników.

- Próbując powstrzymać spadek zatrudnienia w policji, w ostatnich latach kompletnie rozchwiano siatkę płac. Najpierw dosypali tym z długim stażem, potem się okazało, że młodzi nie chcą przychodzić do służby, albo rezygnują po kilku latach, więc zaczęto ich kusić większymi poborami. Wówczas odezwali się ci ze średnim stażem, że czują się poszkodowani i pomijani, że zarabiają niewiele więcej, niż obecni nowicjusze – dodaje.