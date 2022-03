Jeszcze więcej Polaków pójdzie do wojska. Są konkrety ws. obowiązku służby wojskowej

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu Ustawy o obronie Ojczyzny pracuje nad zapisami ustawy i głosuje nad zaproponowanymi wcześniej poprawkami. Jedna, bardzo istotna zamian już została wprowadzona. Dotyczy czasu trwania obowiązku służby wojskowej.

Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (fot. Shutterstock))

Rozwiązania projektu Ustawy o obronie Ojczyzny przewidują wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i podział rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną.

Specjalna podkomisja przyjęła poprawkę o zastąpienie wieku 55 lat, wiekiem 60 lat w przypadku szeregowych.

Jeśli posłowie przegłosują projekt ustawy z uwzględnioną na podkomisji poprawką, osoby po odbyciu służby wojskowej, nie będące oficerami i podoficerami, obowiązek stawiania się na wezwanie będzie obowiązywał do 60. roku życia.

- Projekt ustawy o obronie ojczyzny dotyczy gruntownych zmian, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że jest to projekt, który zbuduje fundament do rozwoju Wojska Polskiego, do tego, żeby było liczniejsze i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Decyduje o tym mechanizm finansowania, który umożliwi zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo i obronność - wyjaśniał kilka dni temu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Rozwiązania projektu ustawy o obronie ojczyzny przewidują wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i podział rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną. Projekt zawiera także przepisy o powoływaniu do służby, zwalnianiu z niej, zasadach pełnienia służby w czasie mobilizacji, stanu wojennego i stanu wojny.

Prace w komisji

Ustawa po pierwszym sejmowym czytaniu została przekazana do dalszych prac w sejmowej Komisji Obrony. Ta ostatecznie powołała w tym celu nadzwyczajną podkomisję.

Tworzący podkomisję posłowie w ostatnich dniach zgłaszali poprawki do projektu. Głosowanie nad nimi zaplanowano na posiedzenie 8 marca 2022 r.

Zobacz: Przed powszechną mobilizacją nie uciekniesz. Do wojska trzeba iść

Jedną z ważniejszych poprawek, jest kwestia długości trwania obowiązku czynnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 5. „obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – 63 lat życia”. Dłuższy obowiązek służby wojskowej? Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń zawnioskował o zastąpienie wieku 55 lat wiekiem 60 lat w przypadku szeregowych. - Jako Ministerstwo Obrony Narodowej przychylamy się do propozycji posła Mirosława Suchonia (Polska 2050), który wnioskuje o zastąpienie wieku 55 lat, wiekiem 60 lat w przypadku szeregowych. Jednocześnie jesteśmy zdania, że w przypadku oficerów i podoficerów należy pozostawić wiek 63 lat - mówił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. fot. Shutterstock Poprawka została przyjęta. Teraz czas na głosowanie w Sejmie. Jeśli posłowie przegłosują projekt ustawy z uwzględnioną na podkomisji poprawką, osoby po odbyciu służby wojskowej, nie będące oficerami i podoficerami, obowiązek stawiania się na wezwanie będzie obowiązywał do 60 lat. Zapowiedziany w październiku 2021 roku przez MON i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego projekt, zakłada szybszy niż w obecnej ustawie o modernizacji i finansowaniu armii wzrost udziału wydatków obronnych w PKB. W czwartek Kaczyński zapowiedział wniesienie poprawki jeszcze bardziej przyspieszającej ten proces: nakłady na obronność miałyby wynieść w przyszłym roku 3 proc. PKB, a nie – jak zakładano - 2,3 procent.

