Dużo odejść, mało kandydatów i spadające zaufanie. Czy policja ma powody do świętowania?

Duża część policjantów, o których mówię, to ci, którzy nie są w pełnym wieku emerytalnym i mieliby możliwość służby przez jeszcze co najmniej 10 lat albo nawet więcej. I to właśnie ta grupa policjantów podjęła decyzję o odejściu. Często są to osoby, które mają za sobą około 15-20 lat służby, więc jest to zjawisko, które wcześniej nie miało miejsca w naszej formacji.

Wcześniej sądziliśmy, że sytuacja kadrowa poprawi się, ale teraz widzimy, że wielu doświadczonych funkcjonariuszy wybiera odejście. Być może z powodu braku motywacji do dalszej służby, co może wynikać z niewystarczająco atrakcyjnego wynagrodzenia, ale nie możemy wykluczyć innych powodów, które doprowadziły do takiej sytuacji, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy.

Nie jestem w stanie jednoznacznie zidentyfikować wszystkich przyczyn tego zjawiska. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak: frustracja, przemęczenie czy wypalenie zawodowe, wynikające z trudnej sytuacji wokół policji. Musimy zmagać się z krytyką ze względu na popełniane przez nas błędy i wiele innych czynników, które wpływają na naszą pracę.

Faktem jest jednak brak kadry, który może przypominać sytuację z lat 90., kiedy po zmianie ustrojowej do odejścia zmuszonych było ok. 15 tys. policjantów. Obecnie brakuje już ponad 13 tys. funkcjonariuszy, a jeśli ta tendencja się utrzyma, w tym roku może odejść kolejne tysiąc osób.

Jest szansa na uzupełnienie tych braków? Są chętni do pracy w policji?

Nawet jeśli zdecydowalibyśmy się przyjąć nowych policjantów, nawet gdyby miało ich być 5000, to wątpię czy to wystarczy. Nadal wielu policjantów po nowym roku może zdecydować się na odejście, ze względu na korzystniejszą waloryzację emerytur, co może okazać się bardziej opłacalne niż pozostanie w służbie.

W przeszłości mieliśmy dużą liczbę chętnych do pracy w policji. Często na jedno stanowisko było od 9 do 12 kandydatów. Obecnie ta liczba spadła do 1,5 osoby na dane stanowisko. W praktyce oznacza to, że brakuje nam wystarczającej liczby kandydatów, z której moglibyśmy dokonać wyboru.

"Powinno się postawić nie tylko na ilość, ale też na jakość"

Stawiane kandydatom wymogi są zbyt wysokie czy spadek zainteresowania wynika z czegoś innego?

W procesie rekrutacji są przeprowadzane testy psychofizyczne, a także test wiedzy o policji. Niestety, zrezygnowano z testu wiedzy ogólnej, co wydaje mi się dużym błędem. Jestem przekonany, że te zmiany mają na celu zwiększenie liczby osób przyjętych do policji, ale powinno się postawić tu nie tylko na ilość, ale też na jakość.

Policjant powinien posiadać szerszą wiedzę nie tylko o funkcjonowaniu policji, ale także o ogólnych zasadach działania państwa. Powinien wiedzieć, kto pełni najważniejsze funkcje w kraju, jakie są organy władzy ustawodawczej oraz jakie funkcje mają do spełnienia.

Jeśli testy zawężają się jedynie do wiedzy o funkcjonowaniu policji, to może to nie wystarczyć, ponieważ policja jest tylko jednym z elementów państwa. Wiedza o szerszych aspektach działania państwa, może pomóc policjantom w lepszym zrozumieniu kontekstu w jakim działają, a także w bardziej odpowiednim podejściu do różnych sytuacji.

Niestety, praca w policji jest ciężka i wymagająca. Luzując wymogi przy poszukiwaniu nowych osób, często w efekcie zdarzają się błędy, które prowadzą do kontrowersji i dziwnych interwencji. To z kolei wpływa na spadek zaufania do naszej formacji. A bez zaufania policja ma trudności w wykonywaniu swoich obowiązków.

Zaufanie jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku takiej organizacji jak policja

Jak dzisiaj wygląda kwestia wspomnianego zaufania?

Kiedyś cieszyliśmy się zaufaniem na poziomie 75 proc., co było ogromnym osiągnięciem. Dziś poziom zaufania spadł do około 63 proc. Jest to poważny problem, częściowo spowodowany niefortunnymi interwencjami, które często są przedstawiane w nieobiektywny sposób przez media. Autorytet trudno jest zdobyć, trzeba go budować latami, ale jednocześnie bardzo łatwo jest go stracić.

Policja to formacja, która działa 24 godziny na dobę, jesteśmy stale obserwowani, nagrywani i oceniani. Ta kontrola społeczna jest naturalna i ważna, ponieważ jesteśmy instytucją, która używa środków przymusu bezpośredniego, więc powinna być pod stałą uwagą.

Jednak istnieją przypadki nieuzasadnionego hejtu, obrażania i poniżania, co stanowi poważny problem społeczny, ponieważ dzisiaj każdy może wyrazić swoje zdanie na temat policji w mediach. Niestety, to czasem prowadzi do nieuprawnionego atakowania naszej formacji, nawet w sytuacji gdy zostaniemy wezwani.

Musimy jako formacja walczyć o edukację społeczną i równocześnie poprawiać jakość naszej pracy, aby zyskać autorytet niezbędny do wykonywania naszych obowiązków. Chociaż prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy takiego poziomu jak np. strażacy, którzy cieszą się dużym uznaniem, to wciąż możemy dążyć do osiągnięcia wyższego poziomu akceptacji.

Nie uważa pan, że w naszym społeczeństwie policjant nie jest postrzegany jako stróż prawa i jako osoba, która ma pomóc, ale ktoś, kto “przyczepi się” do nas?

Sytuacja w różnych jednostkach policji może być zróżnicowana, ale lokalne oddziały często otrzymują bardziej pozytywne oceny od władz lokalnych czy mieszkańców. W kontekście dużych aglomeracji miejskich, gdzie często dochodzi do protestów i różnych wydarzeń politycznych, opinia publiczna może być bardziej krytyczna wobec działań policji i często to przez pryzmat policji z dużych miast oceniana jest cała formacja.

Proponowane podwyżki są za małe, aby przyciągnąć nowych i zatrzymać obecnych

Rząd zapowiedział podwyżki w strefie budżetowej. Proponowane podwyżki, ale także aktualne zarobki satysfakcjonują?

Uważam, że powinniśmy bardziej skupić się na podniesieniu statusu materialnego policjantów. Aktualne zarobki są niewystarczające, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zbliża się nowy rok, a wraz z nim wzrost płacy minimalnej. To spowoduje, że wynagrodzenie policjantów, którzy mają więcej niż 26 lat życia i ukończyli kurs podstawowy, wyniesie 4800 zł, czyli jedynie 500 zł więcej niż płaca minimalna (płaca minimalna w 2024 roku wyniesie od 1 stycznia do 4242 zł i od 1 lipca do 4300 zł brutto - przyp. red.). Dla młodych ludzi i potencjalnych kandydatów ta różnica może nie być wystarczającą zachętą do podjęcia pracy.

Proponowana podwyżka wynosi 6,6 proc., więc w porównaniu ze skumulowaną inflacją rzędu 25-30 proc. w ciągu dwóch lat nie jest zadowalająca. Dodatkowo w porównaniu do emerytów, którzy otrzymują waloryzację dwukrotnie wyższą, może to wydawać się niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę trudności i odpowiedzialność związane z pracą w policji.

Wydaje mi się, że ta podwyżka może mieć podłoże polityczne, ale nie umniejszając emerytom, ktoś na te świadczenia musi pracować. Tak niska podwyżka poskutkuje tym, że w przyszłym roku problemy kadrowe jeszcze się pogłębią.

Wykształcenie wyższe pomaga w jakimś stopniu dostać się do policji czy awansować czyli automatycznie więcej zarabiać?

Obecnie przyjęcie do oddziału prewencji policji możliwe jest nawet bez średniego wykształcenia, jednak w tej jednostce jest niewielka grupa policjantów, którzy nie mają takiego wykształcenia.

W formacji policji występuje duża liczba osób z wyższym wykształceniem, ale czasami poziom tego wykształcenia nie jest zgodny z wymaganiami. Osoby z wyższym wykształceniem często mają inne oczekiwania dotyczące uposażenia i możliwości awansu, ale na początkowych stanowiskach czasami bardziej doświadczeni policjanci, którzy mają już za sobą wiele praktycznych interwencji i doświadczeń, mogą być bardziej doceniani niż osoba z samym wykształceniem.

W policji nie ma łatwej drogi do awansu. Wiedza teoretyczna jest ważna, ale nie bardziej niż zdobyte doświadczenie i czas spędzony w służbie.

