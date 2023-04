Duża odpowiedzialność, niskie zarobki. Poczucie misji to za mało, by zachęcić kandydatów

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Z analiz ofert pracy, które publikowane są na polskim rynku w 2022 roku wynika, że tygodniowo na rynku pracy pojawiało się około 800 ogłoszeń dotyczących wakatów w administracji.

Na koniec 2021 r. przeciętne zatrudnienie w całej administracji publicznej wyniosło prawie 434 tys. osób. W 2020 roku w administracji publicznej zatrudnionych było 430,3 tys. osób, z czego ponad połowa w administracji samorządowej, gdzie w 2021 roku pracowało 254,8 tys. osób.

Mimo wzrostów administracja publiczna walczy o kandydatów do pracy i niestety nie jest jej łatwo. Dla przykładu w 2022 r. urzędy korpusu służby cywilnej (m.in. urzędnicy ministerialni, wojewódzcy), przeprowadziły o ponad 30 proc. naborów więcej niż rok wcześniej (liczba naborów wzrosła z ponad 16 tys. do ponad 21 tys.). Połowa z nich zakończyła się nieobsadzeniem stanowiska. Poważnie zmalała także liczba chętnych ubiegających się o pracę w administracji. Rok do roku średnia spadła z 9 do 5 kandydatów na jedno miejsce.

Administracja publiczna potrzebuje pracowników