COVID-19. Inspektor danych osobowych podczas pandemii koronawirusa

Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do obowiązków inspektora danych osobowych należy:

• informowanie administratora o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii i doradzanie im w tej sprawie;

• monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu;

• udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

• współpraca z organem nadzorczym;

• pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.

Sytuacja związana z pandemią wpłynęła m.in. na pracę jednostek publicznych, takich jak urzędy, szpitale, szkoły. Konieczność zapewnienia ochrony danych nabrała tu szczególnego wymiaru.

- W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, pracodawcy zmuszeni byli skorzystać z takich rozwiązań jak praca zdalna, postój, pomiary temperatury, a także spełniać obowiązki wynikające z tej szczególnej sytuacji. Sytuacja prawna nie wygląda najlepiej. Nowość sytuacji, brak przygotowania i interpretacji przepisów nie ułatwia sprawy – podkreśla Piotr Sojka, inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta Gliwice, członek Zespołu Ochrony Danych Osobowych przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury pracowników i interesantów przy wejściu na teren Urzędu jest jednym ze środków zapobiegawczych wdrożonych w celu ochrony zdrowia pracowników.

CZYTAJ DALEJ »

- Mierzenie temperatury powinno odbywać się w miarę możliwości poza budynkiem. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38 st. C) lub wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie może zostać wpuszczona na teren urzędu - zaznacza Piotr Sojka, inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta Gliwice.

Czy pomiar temperatury osób wchodzących do urzędu jest przetwarzaniem danych osobowych?

- Pomiar temperatury osób wchodzących do urzędu, jeśli nie wiąże się z przetwarzaniem innych informacji (np. wizerunek), nie może być traktowany jako przetwarzanie danych osobowych. Operacja ta służy selekcji osób potencjalnie zarażonych na zasadzie bramki dostępu, nie ma tu więc mowy o przetwarzaniu przez administratora danych osobowych, a już na pewno nie danych osobowych szczególnie chronionych – wyjaśnia inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta Gliwice.

Co innego, gdy te dane o temperaturze gromadzone są np. każdego dnia, zapisywane, przypisywane konkretnej osobie.

- Wtedy dochodzi do przetwarzania szczególnej kategorii danych, jakimi są informacje o stanie zdrowia. UODO wskazał, że może się to odbywać na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego. GIS takie zalecenia wydaje per jednostka. Pracodawca ma prawo zgłosić się do GIS o wydanie decyzji w sprawie wprowadzenia dodatkowych obostrzeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii, w tym mierzenia temperatury. Nałożenie takiej decyzji jest przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii - wyjaśnia z kolei Sławomir Głaz, IOD w Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Bezpieczeństwo pracy zdalnej

Dla przykładu w czasie stanu epidemii w Urzędzie Miejskim w Zabrzu dokonano analizy jego funkcjonowania pod względem konieczności zabezpieczenia ciągłości działania zadań kluczowych i niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W konsekwencji względem stanowisk pracy, na których było to możliwe, wprowadzono rotacyjną pracę zdalną.

- Zarówno praca zdalna, jak i ok. 300-proc. wzrost zainteresowania przez mieszkańców korzystaniem z e-usług, wiąże się ze stałym i wzmocnionym monitorowaniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Tym samym regularnie przypominamy pracownikom o funkcjonujących w Urzędzie procedurach, zarówno w zakresie ochrony danych osobowych, jak i szerzej – w zakresie bezpieczeństwa informacji – mówi Małgorzata Giela, główny specjalista ds. informacji publicznej, pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. ISO.

Jak podkreśla, w tym czasie ograniczony został bezpośredni kontakt z klientem. Tym samym wzmocniła się rola elektronicznych możliwości załatwiania spraw.

- Trzeba jednak pamiętać, że istnieje zagrożenie względem osób wykluczonych cyfrowo. Konieczne jest więc zwrócenie uwagi na elementy przetwarzania danych osobowych podczas rozmów telefonicznych i w związku z pozostawianiem dokumentach w tzw. wrzutkach (urnach przed urzędem - przyp. red.). W tym względzie nie można zapominać o wprowadzaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych. W naszym Urzędzie wprowadzono więc zasady pozwalające na spełnienie tych wymogów – dodaje Małgorzata Giela.

Praca zdalna to prawdziwe wyzwanie dla IOD. Zagadnienie to należy rozpatrywać w czterech głównych obszarach - prawnym, organizacyjnym, technicznym i psychologicznym.

W pierwszym obszarze pracodawca powinien skupić się na wszystkich tych przepisach, które regulują wykonywanie pracy poza urzędem.

- Pracodawca przede wszystkim powinien jasno określić zasady delegowania pracowników do pracy zdalnej. W dalszej kolejności koniecznie trzeba będzie zastanowić się nad regulaminem pracy zdalnej. Regulamin pracy zdalnej powinien uwzględniać zasady określone w art.5 RODO. Jeśli pracodawca przewiduje konieczność korzystania ze sprzętu prywatnego pracowników – powinien określić zasady, na jakich urządzenia prywatne mogą być wykorzystywane przez pracowników. Administrator powinien opracować zasady dostępu do zasobów urzędu, wymagany poziom zabezpieczeń, wersję systemu operacyjnego, a także zasady wsparcia ze strony IT. Wreszcie, jeśli uzna za konieczne monitorowanie pracy, powinien jasno zakomunikować, w jaki sposób będzie to robił – wymienia Piotr Sojka.

Najlepsze zabezpieczenia i najbardziej precyzyjne przepisy nie zdejmą z głowy administratora właściwej organizacji pracy i zabezpieczenia przetwarzania danych.

- Administrator powinien zadbać o zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji i świadomości osób, które będą korzystać z rozwiązań pracy zdalnej. Istotne zatem są szkolenia. Obowiązkiem administratora (co z reguły wykonuje IOD) jest poinformowanie o niebezpieczeństwach związanych z wykonywaniem pracy poza urzędem, a także o panujących zasadach – dodaje inspektor.

W przyjętych rozwiązaniach należy wziąć pod uwagę takie zagadnienia jak: przełączanie rozmów telefonicznych; wynoszenie dokumentacji papierowej poza obszar urzędu oraz działania zapobiegawcze w związku z odkażaniem; zasady bezpiecznej pracy zdalnej; dyżury pracowników; analiza ryzyka poszanowania praw i wolności podmiotów danych w związku z wykonywaniem zadań urzędu zdalnie; ocena skutków przetwarzania w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych; zarządzanie incydentami.

W zależności od przyjętych rozwiązań i możliwości technicznych administrator powinien również przemyśleć rozwiązanie takich problemów jak:

- komunikacja pomiędzy pracownikami (komunikatory, telefony, e-mail, wideoczat itp.)

- szkolenia zdalne,

- konsultacje bezpośrednie,

- organizacja posiedzeń kierownictwa.

Jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, administrator powinien zastanowić się nad przyjęciem najbardziej wygodnych dla niego i bezpiecznych rozwiązań technicznych, pozwalających na prowadzenie w miarę normalnej pracy i przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoły i szpitale – wrażliwe dane trzeba chronić

Szpitale czy inne jednostki szeroko rozumianej ochrony zdrowia są na pierwszym froncie walki z pandemią. To one też są głównym źródłem informacji o liczbie zakażonych i chorych. Często zbyt szerokiej z punktu widzenia RODO.

– Pamiętajmy, że to administrator, czyli dyrektor lub prezes placówki, odpowiada za należytą ochronę danych osobowych. Potrzeba chwili, trudne sytuacje związane z epidemią spowodowały nie do końca przemyślane reakcje administratorów, jak np. dzielenie się informacjami o pacjentach, zakażonych. Często te informacje były zbyt szerokie, co niosło ze sobą niebezpieczeństwo naruszenia prywatności lub godności pacjenta, a gdzieś finalnie wykluczenia społecznego – mówi Sławomir Głaz, IOD w Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Jako przestrogę podaje przykład jednej z gmin, gdzie urząd przekazał dane o osobach zakażonych firmie odbierającej śmieci. Firma ta z kolei okleiła kosze na śmieci chorych mieszkańców, co doprowadziło do ostracyzmu.

Wyzwaniem wielkim pod względem RODO jest także kształcenie na odległość.

- Samorządy, szkoły nie były przygotowane do wdrożenia nauczania na odległość, ponieważ wcześniej nie było na to środków ani takiej potrzeby. Trzeba pamiętać, że jeśli korzystamy z narzędzi firmy zewnętrznej, to administrator jest zobowiązany do podpisania umowy do powierzenia danych. Wielu inspektorów informowało administratorów, że przez facebooka czy skype'a zajęć prowadzić nie mogą. Czytając literalnie zapisy RODO, tak by trzeba do tego podejść. Jednak znów: wyjątkowość sytuacji, do tego konieczność wypełnienia obowiązku zdalnego kształcenia wymusiły pewne kroki. Trzeba tu zatem kierować się racjonalnością i dobrem społecznym. Co więcej, MEN samo wskazywało, by korzystać z dostępnych narzędzi komunikacji – kontynuuje Głaz.

Podkreśla, że tak naprawdę rolą IOD jest edukowanie swoich szefów. - Dobrze byłoby zatem, by wszyscy chcieli nam zadawać pytania i korzystać z proponowanych rozwiązań. RODO mówi, że inspektor powinien być włączony w każdy proces, kiedy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Pandemia COVID-19 pokazała, jak sytuacja może się dynamicznie zmieniać, jak dynamicznie mogą się zmieniać się procedury. Administratorowi zawsze jednak powinna „zapalać się" czerwona lampka, gdy dochodzi do zbierania danych i zasięgnąć opinii IDO – reasumuje nasz rozmówca.