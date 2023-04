Możemy czerpać z potencjału ukraińskich programistów

Ukraińcy w Polsce zakładają firmy w różnych branżach. Kobiety to głównie fryzjerki, kosmetyczki, fizjoterapeutki, pracujący na kontraktach lekarze. Mężczyźni, którzy znaleźli się w Polsce, bardzo często realizują się sektorze IT.

Mówił o tym na panelu dyskusyjnym "Ukraiński biznes w Polsce" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Łukasz Wawak kierownik projektu w Polish-Ukrainian Startup Bridge.

Widzi on w młodych Ukraińcach szczególne genius loci (duchy opiekuńcze) tej branży. Zdaniem Wawaka uczelnie ukraińskie bardzo solidnie przygotowały swoich studentów do zawodu programisty. Ponad 70 proc. wydatków na nowoczesność w okresie ZSRR było przeznaczonych na Ukrainę. To ma swój ciąg dalszy do chwili obecnej. Mają więc Ukraińcy solidny kapitał ludzki.

W ciągu roku w Polsce kształcimy ok. 30 tysięcy specjalistów IT. Ukraińcy w tym czasie szkolą 20 tysięcy programistów. Dla porównania w USA, które przecież jest uważane za mekkę IT, kształci się rocznie nie więcej jak 50 tysięcy specjalistów w tej branży.