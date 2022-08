W Niemczech brakuje rąk do pracy

Dla porównania w w kwietniu tego roku podobne problemy sygnalizowało 35,7 procent firm. Przy czym niedobory dotyczą nie tylko kadry inżynieryjno-technicznej, ale również informatyków, mechaników, operatorów sprzętu budowalnego. W lipcu w niemal co dziesiątej firmie poszukiwano ludzi do pracy.

Czytaj także: Media stopa bezrobocia w Nemczech najwyższa od listopada

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Producenci maszyn i sprzętu odczuwają boleśnie skutki zwolnień, których musieli dokonać przed i w trakcie trwania pandemii Covid-19. Teraz zaś desperacko szukają odpowiednich ludzi - komentuje specjalista branżowy rynku pracy w Ifo Nicolas Bunde.

O trudnościach związanych z poszukiwaniem wykwalifikowanych ludzi do pracy przekonał się dobitnie amerykański koncern samochodowy Tesla, który w Brandenburgii uruchomił nową fabrykę. Według wszelkich dostępnych informacji obecnie brakuje tam kilku tysięcy ludzi do obsługi linii montażowych i pracy w firmach działających na rzecz zaopatrzenia i obsługi technicznej.

Czytaj także: Premier mamy najniższe bezrobocie w historii. Niech Niemcy sami zbierają sobie szparagi

Jednak w Niemczech nie tylko przemysł cierpi na brak rąk do pracy. Z danych przedstawionych przez Deutsche Welle wynika, że w tej chwili w całym sektorze opieki medycznej jest ponad 35 tysięcy nie obsadzonych etatów. W ciągu zaledwie 10 lat niedobory powiększyły się o 40 procent.

W szpitalach pracuje łącznie 56 tysięcy lekarzy różnych specjalności spoza Niemiec w porównaniu z 22 tysiącami przed 10 laty. Więcej niż jeden lekarz mający podpisany kontrakt nie ma niemieckiego obywatelstwa.

Jeszcze gorzej jest w przypadku personelu pomocniczego w szpitalach i przychodniach. Bez stałego zatrudnienia osób z Europy Wschodniej i Południowej, ale także z Filipin, Wietnamu, Indonezji czy Malezji pacjenci w szpitalach i pensjonariusze w domach opieki byliby pozostawieni sami.

Chcąc chociaż częściowo pomóc w rozwiązaniu tej sprawy przygotowano na szczeblu federalnym rozwiązania pozwalające na zatrudnianie osób spoza Unii Europejskiej w ramach uproszczonych procedur. Poszczególne landy decydują się nawet na finansowanie przyspieszonych kursów języka niemieckiego.

Nie jest przy tym tajemnicą, że szczególnie we wschodnich landach graniczących z Polską wielu lekarzy, a także pielęgniarki i inni specjaliści niezbędni do prawidłowego funkcjonowania placówek medycznych to nasi rodacy. Do pracy poza granicami kraju zachęcają ich w największym stopniu zarobki, które są 3-4 krotnie wyższe niż naszej służbie zdrowia.