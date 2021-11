Praca dla tych specjalistów jest od zaraz, ale wciąż brakuje chętnych

2200 – dokładnie tylu geriatrów brakuje w tym momencie w Polsce. Wszyscy mogliby mieć stałą pracę od zaraz, zwłaszcza że Ustawa o funduszu medycznym przewiduje tworzenie nowych oddziałów geriatrycznych, a przez to gwarantuje im pracę na długie lata. Młodzi medycy jednak wolą kształcić się w kierunku innych, bardziej dochodowych specjalizacji.

Adam Sierak

21 lis 2021





Powinniśmy mieć w Polsce około 2700-2800 geriatrów, a mamy niewiele ponad 550 fot. Pixabay.com)

O zapaści polskiej geriatrii i braku szybkiej perspektywy na poprawę tej sytuacji rozmawiamy z prof. Tomaszem Targowskim, krajowym konsultantem w tej dziedzinie.

– Młodzi lekarze niezbyt chętnie wybierają tę specjalizację, a w rzeczywistości jest niezwykle potrzebna. Powinniśmy mieć w Polsce około 2700-2800 geriatrów, a mamy niewiele ponad 550. Praca dla geriatrów będzie i jest – podkreśla.

Stabilność zatrudnienia to oczywiście rzecz istotna. W przypadku młodych medyków, którzy kształcą się długo do swojego fachu, ważne jest obecnie to, ile można zarobić i jak szybko uda się osiągnąć ten poziom wynagrodzenia.

– Obecnie sytuacja jest taka, że praca lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej zrobiła się bardziej atrakcyjna. Lekarz w POZ za godzinę potrafi wynegocjować stawki rzędu 150 złotych. Łatwo to przeliczyć przez te 160 godzin etatowych... W porównaniu z zarobkami specjalisty na etacie szpitalnym, gdzie ma te ministerialne 6 tysięcy 750 zł plus ewentualnie dodatek za wysługę, to dysproporcja w zarobkach robi się duża – wyjaśnia motywację młodych lekarzy prof. Tomasz Targowski, który kieruje Kliniką i Polikliniką Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Zobacz całą rozmowę z krajowym konsultantem w dziedzinie geriatrii. Dalsza część tekstu pod materiałem wideo.

Koszty utrzymania całego systemu ochrony zdrowia bez wystarczającej liczby geriatrów rosną. Geriatra w sposób kompleksowy prowadzi pacjenta.

– Geriatra jest takim specjalistą, który ma z tą wielochorobowością sobie poradzić. Ma spiąć te różne wątki zdrowotne z poszczególnych specjalności – podkreśla prof. Targowski. – Pacjenci, którzy są objęci całościową opieką geriatryczną, kosztują system opieki zdrowotnej mniej. Są mniejsze koszty hospitalizacji u tych chorych. Ci pacjenci dłużej żyją w swoim środowisku, domu, a przez to są sprawniejsi – dodaje.

Opłaca się wszystkim. Oszczędności idą w miliardy złotych

Kilka lat temu w Polsce przeprowadzono badanie, w którym sprawdzano, czy "opłaca się" inwestować w opiekę geriatryczną. – Sprawdzono, jakie są koszty dla służby zdrowia, jeżeli pacjent jest zaopiekowany przez oddział geriatryczny w porównaniu z sytuacją, gdy był pod opieką "zwykłych" oddziałów internistycznych. Okazuje się, że ten pacjent oddziału geriatrycznego zużywał z budżetu NFZ o 1380 zł rocznie mniej. Jeżeli przeliczymy sobie to przez rzeszę seniorów, którzy wymagają opieki geriatrycznej (a zakładamy, że takich pacjentów jest około 3-4 milionów), no to zwróćmy uwagę, jakie robią się nam oszczędności. Są to oszczędności idące w miliardy złotych – podkreśla kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Kluczowe, dla obniżenia kosztów leczenia osób starszych, jest nie tylko zwiększenie liczby geriatrów i łóżek na oddziałach, ale przede wszystkim wprowadzenie czegoś na wzór przychodni geriatrycznych. – Nie mamy dziennych oddziałów geriatrycznych, które na pewno byłyby o wiele mniej kosztochłonne niż oddziały stacjonarne, gdzie pacjentowi można by w ciągu dnia przeprowadzić taką całościową ocenę geriatryczną – wyjaśnia prof. Tomasz Targowski, krajowy konsultant w tej dziedzinie.

