W biurach widać już efekt pandemii. Nowa korzyść dla pracowników

W Cavatina Holding, jednym z największych deweloperów powierzchni biurowych w Polsce, uznają, że sytuacja wróciła już do przedpandemicznej normalności. Jeśli chodzi o inwestycje, to dominuje Warszawa z Krakowem i Wrocławiem, ale mniejsze rynki (Katowice, Gdańsk i Łódź) nabierają tempa. Decyzja o nowych biurowcach uzależniana jest obecnie od dostępnych lokalnie kadr, a same biura muszą być magnesem do przyciągania najlepszych talentów. - Efekt pandemii, wbrew temu co wszyscy o nim myślą, będzie dużo lepszy dla pracowników - uważa Sebastian Suchodolski z Cavatina Holding. Patrząc na mniejsze rynki, jak Katowice, Gdańsk czy Łódź, widzimy, że tempo tych inwestycji i zainteresowanie nimi przez najemców jest z każdym miesiącem coraz większe i wraca do normalności przedpandemicznej - mówi Sebastian Suchodolski z Cavatina Holding (fot. Pixabay.com)

- Nie możemy też zapominać o tym, że dobre, wykształcone kadry to nie tylko Warszawa. To jest Wrocław, Kraków, Katowice czy Gdańsk. Firmy będą lokowały się tam, gdzie będą ludzie. Dzisiaj dobrze wykształcony i kompetentny człowiek jest podstawą do wyboru miejsca prowadzenia biznesu - mówi Sebastian Suchodolski, szef działu wynajmu powierzchni biurowych w Cavatina Holding.

Suchodolski przekonuje, że obecnie w każdym z subregionów w Polsce Cavatina odnotowuje wzrosty.

- Efekt pandemii, wbrew temu co wszyscy o nim myślą, będzie dużo lepszy dla pracowników. Dzisiaj biura muszą zachęcać ludzi do wychodzenia z domów, do powrotu do tych biur. Z drugiej strony muszą być magnesem do przyciągania najlepszych talentów. Obecnie pracownik i walka o tych najlepszych są kluczowe dla wielu firm. Biuro w tym momencie jest doskonałym narzędziem HR-owym - przekonuje.

Więcej wydaje się teraz na aranżację przestrzeni i stworzenie z biura czegoś więcej niż samego miejsca do pracy.

- Jest większe nastawienie na komfort pracowników. Na to, żeby były strefy socjalne, strefy do pracy kreatywnej. To, czego najbardziej brakuje pracownikom pracującym z domu, to socjalizacja z innymi. To widzą też pracodawcy. Z tego powodu te biura się nie zmniejszyły. One w wielu przypadkach są większe niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu - tłumaczy Sebastian Suchodolski.

Zobacz całą rozmowę z szefem działu wynajmu powierzchni biurowych w Cavatina Holding o tym, jak zmieniają się biura w Polsce.

