Żabka otworzy sklepy, do których nie będzie wpuszczać klientów

Żabka dołącza do Biedronki i otwiera sklep typu dark store - specjalny magazyn, który pozwala na szybką dostawę do klienta. Klienci "z ulicy" nie będą mieli do nich wstępu.

Żabka otwiera sklep typu dark store (fot. mat. pras.)

Dark store to specjalna sieć magazynów, z których kurierzy na rowerach dostarczają podstawowe zakupy spożywcze. Model biznesowy zakłada, że zakupy będą dostarczane do klienta w ciągu 10–15 minut.

Jak poinformował portal wiadomoscihandlowe.pl, w Warszawie trwają testy co najmniej dwóch dark store'ów. "Nie zostało to dotychczas ogłoszone publicznie, ponieważ pilotaż odbywa się jedynie w formule friends & family. Zwykli, szeregowi klienci na razie nie przetestują nowego rozwiązania, co oczywiście nie oznacza, że nie mogą robić zakupów online w Żabce" – czytamy w serwisie.

W ostatnich dniach otwarcie "ciemnych sklepów" ogłosiła Biedronka. Jak wyjaśnia Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki, nowa usługa ultraszybkiej dostawy będzie dostępna przez siedem dni w tygodniu. Glovo dedykuje jej specjalną grupę kurierów, którzy w czasie 15 minut dostarczą produkty z mikrocentrów dystrybucyjnych Biedronka Express do mieszkań i domów klientów.

Do tej pory tzw. ciemne sklepy miały w swojej ofercie takie sieci jak Lisek, Jokr, Glovo czy Swyft.

