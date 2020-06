Wolfgang Hennen, Lidl Polska: wyzwaniem w ostatnich tygodniach było prowadzenie rekrutacji

Sieci handlowe nie zwolniły tempa w dobie koronawirusa, wręcz przeciwnie. Lidl prowadzi rekrutacje. Kogo i w jakich regionach poszukuje sieć?

– Niezmiennie prowadzimy rekrutacje na stanowiska w różnych obszarach naszej firmy. Na terenie całej Polski w każdym miesiącu otwieramy kolejne sklepy Lidl. Wraz z rozwojem naszej sieci zatrudniamy nowych pracowników w sklepach, magazynach, biurach regionalnych oraz centrali. Z uwagi na ogólnopolski zasięg naszej firmy, potrzeby rekrutacyjne różnią się w zależności od regionu, dlatego dostosowujemy je właśnie do indywidualnych potrzeb regionów. Wszystkie aktualne oferty pracy umieszczamy zawsze na naszej stronie internetowej.

Przed pandemią sektor handlowy borykał się z problemem braków kadrowych. Czy nadal trudno znaleźć pracowników?

– Z uwagi na atrakcyjne warunki zatrudnienia, do tej pory prowadziliśmy rekrutacje nowych pracowników z powodzeniem. Kandydaci rozważający podjęcie pracy w strukturach Lidl Polska mogą spodziewać się wysokich zarobków (wyższych od średnich wynagrodzeń w handlu), możliwości rozwoju oraz awansów wewnętrznych, a także pakietu dodatkowych benefitów, w tym prywatnej opieki medycznej Medicover, karty MultiSport, bonów świątecznych, wyprawek dla pierwszoklasistów i nie tylko.

Natomiast wyzwaniem w ostatnich tygodniach było samo prowadzenie rekrutacji. Mając na względzie bezpieczeństwo kandydatów, tam, gdzie było to możliwe, prowadziliśmy rekrutacje w formie zdalnej. Bardzo zależy nam jednak, aby osobiście poznać kandydatów i tym samym potencjalnych przyszłych pracowników firmy Lidl Polska. W tej chwili stopniowo powracamy do tradycyjnych spotkań rekrutacyjnych, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Większość firm zmaga się również ze zwiększonym poziomem absencji. Jak radzicie sobie z tym wyzwaniem w Lidlu?

– Naturalnie część pracowników naszej firmy, zgodnie z przysługującym im zasiłkiem na opiekę nad dziećmi, skorzystała z tej możliwości. Jednak większość zespołu niezmiennie realizuje regularne zadania i w tej sytuacji to oni przejęli część obowiązków.

Chociaż było to nieprzewidziane wyzwanie, sprawdził się jednak system zastępstw. Podobną sytuację mamy podczas okresu urlopowego, głównie w miesiącach letnich. Natomiast oczywiście w przypadku urlopów są one zaplanowane z dużym wyprzedzeniem.

Pracownicy sklepów – podobnie jak i lekarze, pielęgniarki, kurierzy czy listonosze – są na pierwszej linii frontu. Spora część obawia się o swoje zdrowie. Na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony firmy czy menedżerów?

– Spotkaliśmy się z sytuacją, której nikt nie był w stanie przewidzieć. Warunki, w jakich przyszło nam funkcjonować, zwłaszcza te związane z bezpieczeństwem, zmieniały się niezwykle szybko i wymagały od nas reagowania z tygodnia na tydzień, a niekiedy z dnia na dzień.

Staraliśmy się zachować elastyczność i na bieżąco wprowadzaliśmy nowe rozwiązania mające na celu ochronę pracowników i klientów. Wszyscy pracownicy sklepów Lidl zostali wyposażeni w przyłbice ochronne, czyli maski chroniące jednocześnie jamę ustną, nos i oczy. W obiektach zostały zamontowane specjalne ekrany ochronne wykonane z plexi przy stanowiskach kasowych, a na podłogach wyznaczono bezpieczne odległości między osobami stojącymi w kolejce. Przy taśmie w strefie wypakowywania zakupów przy kasach fiskalnych („strefa X”) powinna przebywać wyłącznie jedna osoba, a pozostali klienci stojący w kolejce powinni pamiętać o zachowaniu 2 metrów odległości między sobą.

Zachęcamy również do płatności bezgotówkowych – przy pomocy kart bankowych czy telefonu komórkowego, jak również funkcjonalności Lidl Pay, która umożliwia płatność mobilną poprzez aplikację zakupową Lidl Plus. Na bieżąco emitujemy również komunikaty przypominające zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące m.in. prawidłowego mycia rąk czy stosowania zasad ochrony podczas kichania czy kaszlu.

Podjęliśmy wiele innych działań zwiększających ochronę pracowników. Pracownikom w wieku 65+ zostało umożliwione zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – wysokość pensji osób, które skorzystają z tego rozwiązania, pozostaje niezmieniona. Dla naszych pracowników udostępniliśmy także specjalną infolinię pracowniczą z profesjonalnym wsparciem psychologicznym.

Lidl nie zrezygnował z programu stażowego „The Lidl Way To Career”, skierowanego do studentów i absolwentów. Jak duże jest zainteresowanie?

– Coroczne, wakacyjne staże dla studentów i absolwentów to już prawdziwa tradycja w naszej firmie. Zarówno kandydaci, jak i pracownicy czekają na ten czas wspólnej wymiany wiedzy, doświadczenia i nowych pomysłów. Nad tegoroczną edycją letnich staży pracowaliśmy od wielu miesięcy, kandydaci również zaangażowali się już w procesy rekrutacyjne, więc nie chcieliśmy rezygnować z całego programu. Udało nam się dostosować do aktualnych warunków i wszystkie rekrutacje zrealizowaliśmy online.

W opinii kandydatów zdalna rekrutacja była naturalna – studiują online, tak kontaktują się ze znajomymi i chętnie w taki sposób wzięli udział w rekrutacji. Podkreślali, że dla nich również było ważne, aby czuć się bezpiecznie. Tegoroczna rekrutacja odbywała się pod hasłem „Do startu, gotowi, staż”, a zainteresowanie było ogromne. Łącznie otrzymaliśmy blisko 1 300 zgłoszeń, z czego finalnie wyłoniliśmy 41 osób, które od początku lipca rozpoczną w naszej firmie 3-miesięczny staż, w różnych działach.

Jakich zmian możemy spodziewać się po pandemii, jeśli chodzi o pracę w sieciach handlowych?

– Aktualna sytuacja w dalszym ciągu jest bardzo dynamiczna i wiele jeszcze może się wydarzyć. Na bieżąco śledzimy decyzje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz zachowujemy elastyczność w działaniach. Możemy przypuszczać, że część rozwiązań zapewniających jeszcze większą ochronę naszym pracownikom i klientom zostanie wprowadzona już na stałe.

Jak natomiast będzie wyglądał rynek pracy po koronawirusie? Czy firmom będzie łatwiej realizować procesy rekrutacyjne ze względu na większą liczbę kandydatów?

– W dalszym ciągu jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić w pełni przekrojowo wpływ pandemii na rynek pracy w Polsce. Natomiast znamy fakty – wiemy, że niestety wiele osób z branż, które najbardziej odczuły skutki pandemii, straciło pracę.

Nasza firma, chociaż również odczuwa zmiany w trendach konsumenckich i tym samym wpływ pandemii na naszą bieżącą działalność biznesową, planuje zachować ciągłość zatrudnienia. Jak już wspomniałem, nie mamy problemów z pozyskaniem pracowników. Co więcej, z powodzeniem realizowaliśmy procesy rekrutacyjne również przed pandemią.

A co z zarobkami w handlu – czy nadal będą rosły?

– Z pewnością pracownicy w inny sposób podchodzą aktualnie do kwestii wysokości wynagrodzenia. Natomiast niezależnie od tych wątpliwości, Lidl Polska bez zmian oferuje atrakcyjne wynagrodzenie – wyższe od średnich zarobków w handlu.

Uważam, że nasi koledzy i koleżanki pracujący w sklepach, magazynach, biurach regionalnych oraz w centrali, każdego dnia z zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki, dzięki czemu firma Lidl Polska nadal może się rozwijać. Ich starania były szczególnie widoczne w ostatnich miesiącach, kiedy w obliczu pandemii niezmiennie udało się zapewnić możliwość dokonywania zakupów spożywczych przez klientów.

Dostęp do żywności to obok służby zdrowia i bezpieczeństwa podstawa codziennego funkcjonowania. Praca, którą wykonują, zawsze powinna być doceniana, nie tylko możliwościami rozwoju i awansu czy też dodatkowymi benefitami, jak np. prywatna opieka medyczna Medicover, ale właśnie adekwatną wysokością wynagrodzenia.

Od początku marca 2020 r. wprowadziliśmy kolejne podwyżki wynagrodzeń pracowników sklepów, którzy aktualnie zarabiają od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy płaca wzrasta do poziomu 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Na same podwyżki dla pracowników sklepów i magazynów przeznaczymy w 2020 r. (roku obrotowym) ponad 66 mln zł.