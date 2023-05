"Walczymy o pozycję lidera płacowego". Jak Lidl zdobywa nowych pracowników

Wysokie zarobki to jednak nie wszystko. Kandydaci przy wyborze najlepszej oferty zwracają uwagę nie tylko na płace, ale też benefity pozapłacowe, elastyczne podejście, stabilność zatrudnienia oraz wartości reprezentowane przez pracodawcę. Sensem naszej pracy jest tworzenie przyjaznego miejsca: nie tylko dla pracowników, ale też klientów. Troszczymy się o jakość naszych produktów, przystępne ceny, porządek w sklepach i ekologię. Te wartości łączą nas i tworzą z nas świetny zespół, w którym chce się pracować.

O tych i innych korzyściach pracy w Lidl Polska opowiadali w 2022 roku nasi pracownicy sklepów i magazynów, biorący udział w ogólnopolskiej kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnej „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!”. Tego typu działania marketingowe pozwalają nam dotrzeć do szerszej grupy kandydatów, bez pominięcia naszych kluczowych wartości.

Jak na przestrzeni lat zmienił się proces rekrutacji?

W aspekcie rekrutacji nie tylko podążamy za trendami, ale też wychodzimy z własnymi kreatywnymi pomysłami. 7 marca br. zorganizowaliśmy wydarzenie w jednym z najstarszych kin w Polsce – poznańskim Kinie Muza – pod hasłem „Nice To Lidl You”. Spotkanie miało charakter otwarty i jego celem było dotarcie do osób poszukujących zatrudnienia, studentów oraz absolwentów wkraczających na rynek pracy. Na miejscu oraz online obecni byli nasi eksperci i rekruterzy, którzy opowiadali, jak wygląda praca w Lidl Polska od kuchni oraz branżowych sekretach, dotyczących ciekawych praktyk z rynku: ekologistyki, well-beingu, technik negocjacyjnych, projektów IT czy online marketingu.

Rada? Warto wychodzić do pracowników i nie czekać w biurze, aż sami nas odnajdą. Dzięki niezwykłemu spotkaniu rekrutacyjnemu dotarliśmy do pasjonatów i miłośników marki z całej Polski – idealnych kandydatów do pracy w naszej sieci.

A młodsze pokolenia chcą pracować w handlu? Wiemy, że ich oczekiwania różnią się od oczekiwań przedstawicieli starszych pokoleń. Co ich zachęca, czego oczekują od pracodawcy?

Każdego roku z myślą o studentach i absolwentach do 30. roku życia organizujemy płatny program stażowy „The Lidl Way to Career”. W zeszłym roku na trzymiesięczne letnie praktyki zgłosiło się ponad 1,5 tys. kandydatów. W tym roku zainteresowanie również było ogromne. W 12. edycji programu przygotowaliśmy dla chętnych aż 80 miejsc, z czego ponad 50 w różnych działach centrali firmy, m.in. w finansach, HR, logistyce i administracji. Uczestnicy stażu otrzymują atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 4150 zł brutto miesięcznie, możliwość uczenia się od doświadczonych koleżanek i kolegów oraz perspektywę rozwoju.

To aspekty kluczowe dla młodych ludzi, co pokazuje m.in. badanie PwC z 2022 roku. Jeszcze ważniejszy dla młodszego pokolenia jest dobrostan psychiczny, a także zaangażowanie ekologiczne i społeczne pracodawcy. W Lidl Polska realizujemy ambitną strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025, w ramach której nie tylko ograniczamy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko, ale też dbamy o dobrostan zespołu. Nasze odpowiedzialne podejście do aspektów związanych z zatrudnieniem oraz równością szans i płac potwierdzają m.in. certyfikaty Top Employer Polska i Top Employer Europe, które otrzymaliśmy po raz 10., utrzymując prestiżową pozycję pracodawcy pierwszego wyboru.

Średni staż pracy w Lidlu Polska wynosi ponad 5,5 roku

Wspomniana niepewność gospodarcza wpływa na plany pracodawców - są bardziej ostrożni, co pokazują przeróżne badania rynku. W czasach kryzysu często stawiają na większą elastyczność, np. zatrudnienie pracowników tymczasowych. Jak ta kwestia wygląda w Lidlu?

Oferujemy różne formy zatrudnienia, także w niepełnym lub elastycznym wymiarze godzin. Lidl Polska to jednak praca na lata i miejsce, w którym można się rozwijać. Standardowo nowym pracownikom oferujemy umowę o pracę zawieraną na okres 12 miesięcy, a kolejna umowę na czas nieokreślony. Nie mamy okresu próbnego.

Wielu naszych pracowników podkreśla, że miała być to praca „tylko na chwilę”, podczas gdy zostali na dłużej. Średni staż pracy w Lidlu Polska wynosi ponad 5,5 roku. Blisko 12 tys. zatrudnionych jest częścią firmy od co najmniej 5 lat, a 5 tys. – od ponad 10 lat. W czasach, gdy wiele organizacji zwraca uwagę na problem rotacji, jest to dla nas duży sukces.

Zatrudniacie cudzoziemców?

Aby wesprzeć obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy, część naszych ogłoszeń na stronie rekrutacyjnej kariera.lidl.pl publikowana jest w językach polskim i ukraińskim. Obecnie zatrudniamy ponad 500 osób z Ukrainy. Przy wyborze pracowników nie kierujemy się ich pochodzeniem, a nastawieniem do pracy i kompetencjami pod kątem danego stanowiska. Oczywiście znajomość języka również ma znaczenie.

Osoby zatrudnione w sklepach Lidl Polska zarabiają na początek od 4200 do 5150 zł brutto (fot. Shutterstock)

Jak duża jest rotacja w branży? Co na nią wpływa?

Orientacja na rozwój zawodowy wszystkich osób zatrudnionych w naszej firmie, gwarantowanie im poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa to od lat czytelny znak identyfikujący nas w konkurencyjnym środowisku. Dla wielu osób duże znaczenie mają możliwości rozwoju. My je dajemy, oferując pracownikom cykle szkoleń oraz możliwość pracy za granicą. Ze względu na globalny charakter naszej sieci, pracownicy na poziomie kierowniczym oraz eksperckim mogą wziąć udział w programie „Global mobility” i podnieść swoje kwalifikacje – również te językowe. Lidl Polska został doceniony za program edukacyjny „Global mobility” nagrodą specjalną w ramach 12. edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

Bardzo istotna dla naszej kultury organizacyjnej jest idea fair pay oraz polityka równości płacowej. Wszyscy pracownicy Lidl Polska na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci czy wieku. Angażujemy się też w inicjatywy wspierające i wzmacniające pozycję kobiet, podpisując m.in. UN Women’s Empowerment Principles (WEPs), czyli 7 zasad działania na rzecz równouprawnienia kobiet w miejscu pracy. W trosce o otwarte i przyjazne dla każdego środowisko pracy, we wrześniu 2022 roku zostaliśmy również Sygnatariuszem Karty Różnorodności i jesteśmy częścią programu „Standard Etyki w Polsce” United Nations Global Compact.

Wiele sieci handlowych rekrutuje, płace ciągle rosną, podobnie jak pakiet benefitów – kandydaci mają w czym wybierać. Jak zatrzymujecie pracowników?

Rynek handlu detalicznego cechuje duża konkurencyjność, dlatego nowych i obecnych pracowników zachęcamy nie tylko atrakcyjnymi zarobkami – jednymi z najwyższych w handlu – ale też bogactwem benefitów pozapłacowych, zarówno dla zatrudnionych, jak i członków ich rodzin.

Konsekwentnie walczymy o pozycję lidera płacowego. Po ponownych podwyżkach w styczniu 2023 roku, osoby zatrudnione w sklepach Lidl Polska zarabiają na początek od 4200 do 5150 zł brutto. Po roku pracy od 4400 do 5350 zł brutto, a po dwóch latach od 4600 do 5600 zł brutto. Załoga magazynów z kolei zarabia na początku od 4800 do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 do 5500 zł brutto, a po dwóch latach – od 5300 do 5800 zł brutto. Trzyletni staż oznacza wynagrodzenie od 5650 do 6050 zł brutto.

Na jeszcze wyższe zarobki mogą liczyć menadżerowie sklepów, którzy dopiero rozpoczynają pracę na swoim stanowisku. W pierwszym roku otrzymują oni od 6700 do 7000 zł brutto, w kolejnym od 7000 do 7400 zł brutto, a po dwóch latach – od 7800 do 8300 zł brutto. Każdemu z nich przysługuje również samochód służbowy.

Nie mniejsze znaczenie mają wspomniane benefity. Wśród najbardziej popularnych znajdują się: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, wyprawka „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty. Oferujemy również bezpłatny Program Wsparcia Pracowniczek i Pracowników, w tym pomoc psychologiczną, doradztwo prawne i finansowe. Osoby chcące poszerzać swoje kompetencje mogą też uczyć się języków obcych dzięki bezpłatnemu dostępowi do aplikacji eTutor.

Realizujemy też wewnętrzny program „Ahoj Przygodo!” dla pracowników potrzebujących odrobiny odmiany i większej elastyczności. Latem mają oni szansę podjąć pracę sezonową w sklepach Lidl Polska zlokalizowanych w turystycznych, nadmorskich i górskich kurortach. Program co roku cieszy się rosnącą popularnością.

Rozwój technologii jest nieunikniony, choć maszyny nie zastąpią takich obszarów jak wiedza i kompetencje personelu

Nowe technologie to element branży. W sklepach pojawia się coraz więcej kas samoobsługowych. Z perspektywy klienta to ułatwienie, z perspektywy pracownika to mniej miejsc pracy. Czy pojawiają się obawy wśród pracowników, że technologia odbierze im pracę? A może będziemy mieli podobną sytuację jak w przemyśle, gdzie nie zmniejsza się liczba miejsc pracy, ale zmieniają się funkcje.

Kasy samoobsługowe dostępne są w naszych sklepach od ponad 3 lat i stanowią duże udogodnienie – korzysta z nich znaczna część naszych klientów, ale to również ogromne wsparcie i ułatwienie dla pracowników, którzy zyskują więcej swobody, aby zająć się innymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem sklepu. Dzięki kasom samoobsługowym nasi pracownicy mają możliwość rozwijania się i nabywania nowych kompetencji, co także bardzo cenią.

Choć rozwój technologii jest nieunikniony, maszyny – przynajmniej w najbliższym czasie – nie zastąpią takich obszarów jak wiedza i kompetencje personelu. Zgodnie z hasłem jednej z naszych pierwszych kampanii wizerunkowych jest „Lidl zaczyna się od ludzi”, wierzymy w czynnik ludzki.

