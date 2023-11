W rok zniknęło 5 tysięcy małych sklepów. Firmy czekają na zmiany

Zwraca uwagę, że ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazują, iż w roku 2022 z Polski zniknęło ponad 5 tysięcy sklepów. Statystyki pokazują, że jednocześnie rośnie ilość dyskontów, supermarketów oraz hipermarketów. To oznacza, że najmocniejsze zmiany dotyczą małego, rodzinnego handlu detalicznego.

- Zakaz handlu w niedzielę spowodował, że polityka dyskontów oraz sieci stała się bardziej drapieżna i doprowadziła do tego, że Polacy przyzwyczaili się do robienia zakupów „na zapas”. Taki styl życia wypiera z rynku małe sklepy spożywcze czy małe sklepy przemysłowe i skupia uwagę tylko na dyskontach lub ewentualnie formatach franczyzowych. Dla małych przedsiębiorców wprowadzenie ponownego handlu w niedzielę nie będzie więc problemem, a rozłoży ruch na kolejne dni, co może dać im szansę na uczciwszą konkurencję - mówi Hanna Mojsiuk.

Zaznacza jednak, że jakiekolwiek zmiany powinny nastąpić w porozumieniu z pracownikami.

Firmy otwarte na rozmowy, oferują różne rozwiązania dla pracowników

Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, przyznaje z kolei, że przedsiębiorcy są gotowi na rozmowy.

- To temat w którym znalezienie kompromisu nie powinno być wielkim problemem. Oczekiwania przedsiębiorców są takie, by sklepy były czynne we wszystkie niedziele w miesiącu, ale wyobrażamy sobie np. pracę w dwie niedzielę w miesiącu albo odpowiednio wyższe wynagradzanie pracowników, którzy pracują siódmego dnia tygodnia. Chcielibyśmy rozmawiać z ekonomistami, przedsiębiorcami i związkami zawodowymi, by poprawiać sytuację pracowników w handlu. Przedsiębiorcy nie mają problemów z tym, by stosować dodatkowe przywileje dla osób decydujących się na pracę w niedzielę – mówi Piotr Wolny.

Zaznacza, że na stole są np. opcje płacenia za pracę w niedzielę 150 proc. wynagrodzenia czy praca jednozmianowa lub otwarcie sklepów maksymalnie do godz. 17 czy 18.

Związki zawodowe krytykują pomysł zmian w zakazie handlu w niedzielę

Pomysł zmian w zasadach funkcjonowania zakazu handlu w niedzielę spotkał się z krytyczną opinią ze strony OPZZ Konfederacji Pracy. Organizacja nie kryje zaniepokojenia propozycją zmian.

- Zadziwiającym jest, że jeszcze przed podpisaniem porozumień koalicyjnych wszystkie z ugrupowań politycznych mających sformułować nowy rząd sugerują zmiany w tym zakresie. Czy rzeczywiście te cywilizacyjne zdobycze, które w sposób oczywisty funkcjonują za naszą zachodnią granicą od lat, są aż tak uwierające dla ugrupowań budujących przyszłą koalicję? Czy temat powrotu handlu w niedzielę jest aż tak istotny dla społeczeństwa, że staje się polem żywej dyskusji polityków dotychczasowej opozycji już w pierwszym tygodniu po wyborach parlamentarnych? Czy może jest to tylko i wyłącznie powodowane naciskiem i lobbingiem koncernów handlowych, które kosztem polskich pracowników chcą zwiększyć i tak gigantyczne zyski? - pytają retorycznie przedstawiciele związków zawodowych.

OPZZ sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w tzw. ustawie o zakazie handlu w niedzielę. Przypomina też o postulacie dotyczącym przynajmniej dwóch wolnych niedziel dla wszystkich pracowników.

- Każda zmiana w tym zakresie to zamach na normalność, która od niedawna zapanowała wśród pracowników sektora handlu. Każda zmiana w tym zakresie spotka się również z odpowiednią reakcję ze strony organizacji związkowych zrzeszających pracowników handlu - zastrzegają związkowcy.

