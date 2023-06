W handlu i w gastronomii powtórka z historii. Posypały się skargi

Zawsze przed długimi weekendami skrzynka mailowa stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom zapełnia się mailami od pracowników handlu.

Nie jest inaczej w czerwcu. Przed długim weekendem, który przypada na 8-11 czerwca najwięcej wiadomości od pracowników handlu dotyczy konieczności pracy do późnych godzin nocnych czy pracy w niedzielę.

Pracowników nikt nie pyta o zdanie, czy mają ochotę pracować w zmienionym trybie – mówi Małgorzata Marczulewska.

Długie weekendy to wzmożony czas pracy w dyskontach oraz sklepach franczyzowych. Sklepy są czynne do późnych godzin nocnych, a natłok klientów powoduje nerwowe sytuacje. W czerwcu do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom trafiło w tej kwestii ponad 60 skarg. Większość dotyczyła pracy do późnych godzin nocnych, nieudzielania urlopów na czas długiego weekendu czy konieczności pracy w niedzielę lub Boże Ciało.

Zakaz brania urlopów czy praca do późna w nocy to norma

- Pracownicy dyskontów najczęściej skarżą się na brak urlopów w długie weekendy. Piszą, że muszą stawić się do pracy 9 i 10 czerwca i nie mają szansy np. na wypoczynek w długi weekend czerwcowy. Dużo wiadomości dotyczy również wydłużonych godzin pracy sklepów. Dyskonty niektórych sieci pracują przed długim weekendem nawet do 2 w nocy, pracowników oczywiście nikt nie pyta o zdanie, czy mają ochotę pracować w takim trybie – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.