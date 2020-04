Tańsze zakupy dla medyków i infolinia dla klientów

Sieć postanowiła uruchomić dwie równoległe linie. Zainteresowani funkcjonowaniem sklepów klienci mogą dzwonić pod numer 91 469 99 99 czynny od 8 do 16.30 w dni robocze. Netto uruchomiło osobny numer dla personelu. Każdy pracownik znajdzie tu odpowiedź na pytania dotyczące obecnej sytuacji.

Dodatkowo sieć podjęła decyzję o 10-proc. rabacie na zakupy dla pracowników służby zdrowia oraz służb mundurowych. Rabat jest dostępny w godz. 20-24, akcja trwa do 10 kwietnia.

- Nieustannie monitorujemy sytuację, poszukujemy nowych, najlepszych rozwiązań, które wspomogą nas w minimalizowaniu zagrożenia czy też będą wsparciem dla naszego personelu i klientów – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Jest to naszym priorytetem, obok zapewnienia dostępności produktów codziennego użytku. Niezmiernie ważne w tym trudnym dla nas wszystkich okresie są też wyrozumiałość, dyscyplina oraz solidarność, dlatego prosimy również klientów o zaangażowanie i współpracę – dodaje.

We wszystkich sklepach należących do sieci ustawione zostały stacje z płynami do dezynfekcji wózków, koszyków, rąk oraz z woreczkami ochronnymi. Aplikatory z płynem są dostępne dla każdego kupującego.