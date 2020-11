Szkolenia online, pomoc psychologa, premie. Tak Makro wspiera pracowników w czasie pandemii

– Sprawne działanie sieci nie byłoby możliwe bez naszego największego kapitału – pracowników, w szczególności tych, którzy pracują w halach. To właśnie dzięki ich poświęceniu utrzymaliśmy wysoką jakość obsługi naszych klientów oraz ciągłość procesu sprzedaży – tak o pracownikach Makro Polska mówi Katarzyna Kosel, członek zarządu i dyrektor pionu personalnego tej sieci handlowej.

Makro uruchomiło program wsparcia psychologicznego dla wszystkich pracowników w formie indywidualnych, anonimowych konsultacji telefonicznych. (Fot. Shutterstock)

Kilka miesięcy temu świat „stanął na głowie”, a raczej zatrzymał się w miejscu.

Wybuch i rozwój pandemii wirusa COVID-19 oznaczał zmianę wielu codziennych nawyków, także tych zawodowych, dotyczących pracowników.

Wiele firm musiało niemal z dnia na dzień zmienić formułę działania, poszukiwać nowych rynków zbytu, dopasować się do zmieniających się okoliczności biznesowych. Jak sobie z tym poradziły?

W okresie pandemii sieci handlowe stały się dla wielu Polaków bardzo ważnymi punktami, pozwalającymi na szybkie i sprawne zrobienie niezbędnych zakupów, a także jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki, nieprzerwanie działających nawet w okresie lockdownu.

– Sprawne działanie sieci nie byłoby możliwe bez naszego największego kapitału – pracowników, w szczególności tych, którzy pracują w halach – mówi Katarzyna Kosel, członek zarządu i dyrektor pionu personalnego Makro Polska. – To właśnie dzięki ich poświęceniu utrzymaliśmy wysoką jakość obsługi naszych klientów oraz ciągłość procesu sprzedaży – dodaje.

By to osiągnąć firma od samego początku pandemii wprowadzała szereg działań mających za zadanie zabezpieczyć pracowników i klientów sklepu. Był to m.in. podwyższony standard bezpieczeństwa oraz komunikowanie na bieżąco obowiązujących zasad.

Pomoc psychologiczna dla pracowników

Makro zdecydowało się także na uruchomienie programu wsparcia psychologicznego dla wszystkich pracowników w formie indywidualnych, anonimowych konsultacji telefonicznych. W efekcie ponad 2400 pracowników wypowiedziało się pozytywnie nt. poczucia bezpieczeństwa, doceniając zarówno wsparcie uzyskiwane ze strony bezpośrednich przełożonych, jak i sposób pomocy uruchomionej przez spółkę dla klientów.

- Ochrona psychologiczna była jedną z najważniejszych kwestii podczas pandemii. Poczucie bezpieczeństwa budowaliśmy poprzez transparentną i częstą komunikację. Wsparciem dla pracowników byli również kierownicy liniowi, z którymi podjęliśmy szereg rozmów na temat ich roli w obecnej sytuacji - w rozmowie z PulsHR.pl podkreślała Katarzyna Kosel, członek zarządu i dyrektor pionu personalnego w Makro.

Podobne rozwiązanie wprowadziła inna z działających w Polsce sieć handlowa - Lidl Polska. Uruchomiony 1 lipca 2020 program wsparcia gwarantuje dostęp wszystkim pracownikom sieci w Polsce oraz członkom ich rodzin nieodpłatną i anonimową pomoc w załatwieniu spraw prywatnych, które wymagają konsultacji z prawnikiem, psychologiem czy specjalistą z obszaru finansów. Wsparcie jest dostępne całodobowo przez siedem dni w tygodniu, telefonicznie, przez Internet i aplikację mobilną. Porady specjalistów udzielane mają być szybko, a w sytuacjach kryzysowych pomoc ma być natychmiastowa. Po wybuchu pandemii Makro przeniosło też szkolenia dla swoich pracowników do wirtualnego świata. 34 programy stacjonarne zostały przeniesione do kanałów internetowych, wśród nich znalazło się 7 nowych. Skorzystało z nich prawie 2000 pracowników, którzy odbyli w sumie blisko 6700 godzin szkoleń online. Co ciekawe, siły sprzedaży dedykowane klientom z branży HoReCa przeszkolono z ważnych aspektów bezpieczeństwa żywności oraz higieny pracy w gastronomii, które stały się kluczowe z punktu widzenie klientów z sektora gastronomicznego w dobie pandemii. W szkoleniach tych udział wzięło blisko 350 osób, które odbyły w sumie 700 godzin szkoleniowych. Docenić pracownika Dodatkowo Makro już od wiosny realizuje też program benefitów finansowych. W kwietniu blisko 3000 pracowników operacyjnych otrzymało nagrodę w wysokości 500 zł. Taki sam bonus został przyznany jesienią blisko 3500 osobom, a dodatkowo z okazji Dnia Własnego Biznesu (13 października) wszyscy zatrudnieni w sieci MAKRO otrzymali bon o wartości 80 zł do wykorzystania w restauracjach biorących udział w tej akcji, mającej na celu docenienie trudu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. – Prowadzimy konsekwentną politykę wspierania i motywowania pracowników tak, by wszyscy pracowali na wspólny sukces – podkreśla Katarzyna Kosel. – Tym bardziej więc w czasie tak trudnym dla tysięcy małych i dużych firm, dla naszych rodzin i dla nas samych pragniemy ją kontynuować, w szczególności wyróżniając te osoby, które w czasie pandemii są na „pierwszej linii frontu” i najbliżej naszych klientów. Decyzje o wypłaceniu szczególnych premii za pracę w marcu dla swoich pracowników przygotowali również m.in. Lidl, Auchan, Rossmann oraz Aldi. W październiku o kolejnej premii za pracę w tak trudnych warunkach poinformowało Netto. 500 zł dodatek przewidziany jest dla osób, które świadczyły pracę w październiku, wykonując swoje obowiązki w warunkach stresu i napięcia, związanego z możliwym zakażeniem koronawirusem.

