Sytuacja w sklepach przed Bożym Narodzeniem jest tragiczna

– Apelujemy do klientów o nieodkładanie zakupów na ostatnią chwilę przed świętami, oraz okazanie zrozumienia dla pracowników handlu. Prosimy, aby pamiętać, że duże kolejki do kas, czy brak towarów na półkach nie jest winą pracowników – w przedświątecznym apelu skierowanym do klientów napisał Alfred Bujara, szef Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „S”.

W efekcie w okresie przedświątecznym kasjerka podczas jednej zmiany „przerzuca” na kasie ok. 5 ton towarów, a trzeba pamiętać, że obsługa kas to tylko jeden z wielu obowiązków nakładanych na osoby zatrudnione w handlu.

Właśnie z tych względów związek apeluje do klientów o nieodkładanie zakupów na ostatnią chwilę oraz okazanie zrozumienia dla pracowników handlu.

- Prosimy, aby pamiętać, że duże kolejki do kas, czy brak towarów na półkach nie jest winą pracowników. Odpowiedzialne są za to sieci handlowe, które wciąż zmniejszają zatrudnienie w poszczególnych sklepach. Cierpią z tego powodu zarówno pracownicy, jak i klienci. Zbyt mały poziom zatrudnienia w sklepach powoduje, że pracownicy są coraz bardziej przeciążeni obowiązkami, z kolei dla klientów, mniej pracowników w sklepie oznacza spadek jakości obsługi. Robiąc zakupy w Święta, bądź życzliwy dla personelu, pozostaw odrobinę świątecznej atmosfery w sklepach, by ludzie w nich zatrudnieni także poczuli radość Bożego Narodzenia - podkreślają związkowy.

O tym, że ten rok pod względem kultury robienia zakupów jest nienajlepszy, świadczą dane Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

- Tylu skarg od pracowników handlu jeszcze nie notowaliśmy. Problemem jest przede wszystkim brak wystarczającej liczby osób do obsługi klientów. Zdarzają się sytuacje, że w dyskoncie na miejscu pracują 2-3 osoby. Dostajemy zdjęcia kolejek, które ciągną się przez pół sklepu. To generuje złość klientów, a ta odbija się na pracownikach - komentowała na początku grudnia, czyli przed zakupowym szczytem, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Podaje też wiele przykładów niemiłych zachowań w stosunku do pracowników sklepów.

- W jednym z dużych dyskontów na zmianie pozostała dwójka pracowników. Pani, która została przy kasie mówiła o tym, że klienci wręcz krzyczeli na nią, by „zawołała kogoś jeszcze”, ale nie było kogo zawołać. Kolejna sytuacja z dyskontu to awantura o ogromną kolejkę w sklepie zakończona stwierdzeniem: „Nie będę k*** stała 40 minut żeby kupić makaron”. Inna sprawa to grudniowe niedziele handlowe na które pracownicy dostali wręcz nakaz przyjścia do pracy. Jedna z pracownic sklepu napisała nam, że będzie pracować 11 dni pod rząd po 8 godzin, bo nie ma kto jej zastąpić na zmianie – mówi Małgorzata Marczulewska.

