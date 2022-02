Sklep został dworcem, by handlować w niedzielę. Inne otwierają czytelnie

W 2021 roku były placówki pocztowe, kwiaciarnie, kawiarnie, sklepy z pamiątkami – właściciele placówek handlowych wykorzystywali luki w prawie, które pozwalały im pracować w niehandlowe niedziele. Wiele zmieniło się w 2022 roku. Zaostrzone przepisy zamknęły niektóre furtki. Właściciele (lub zarządzający sklepami) jednak szukają nowych możliwości. Stąd mamy na mapach nowe dworce czy czytelnie.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 9 lut 2022 0:01





Protest związkowców pod sklepem w Cieszynie (fot. tysol.pl)

1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta ograniczająca omijanie zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi, umożliwiając w swoich placówkach odbiór przesyłek.

Sklepy znalazły jednak sposób na ominięcie zakazu, tworząc na swoim terenie kluby czytelnika czy dworcową poczekalnię.



– Podjęliśmy decyzję, że w najbliższą niedzielę przyjrzymy się dokładniej temu, jak ten zakaz jest respektowany – informuje rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Juliusz Głuski.

Zgodnie z nowelą w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie będą mogły działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadziła także określenie "przeważająca działalność". Ta oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Przepytane przez redakcję PulsHR.pl duże sieci handlowe zadeklarowały, że do wprowadzonych przepisów się zastosują. Jak jednak pokazało życie, "Polak potrafi" i wraz z pierwszą niedzielą z nowymi przepisami pojawiały się kreatywne sposoby ich obejścia.

Na zakupy na dworzec, do czytelni i otwieramy się w niedzielę

Na nowe pomysły nie trzeba było długo czekać. Kierujący sklepem Intermarche w Cieszynie wykorzystali fakt, że w pobliskiej okolicy znajduje się przystanek komunikacji miejskiej i ogłosili się dworcem autobusowym – sklep pełni rolę poczekalni. To nie koniec. Inne sklepy sieci założyły na swoim terenie kluby czytelnicze, czynne siedem dni w tygodniu. - Supermarkety sieci Intermarché, zarządzanej przez Grupę Muszkieterów, prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na kierowanie swoim przedsiębiorstwem. Niezależność ta dotyczy również komplementarnych usług, na których wprowadzenie decydują się właściciele. Grupa Muszkieterów nie ingeruje w decyzje przedsiębiorców, a celem Intermarché jest rozwój szyldu z poszanowaniem prawa właścicieli supermarketów do decydowania o ich spółce - napisało nam biuro prasowe Grupy Muszkieterzy. Jak wyjaśniają dla PulsHR.pl przedstawiciele grupy, powstanie dworca autobusowego w Cieszynie to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. - W Cieszynie w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności oraz ich liczne zapytania dotyczące możliwości udostępnienia połączeń komunikacji zamiejscowej zarządca obiektu, w którym znajduje się sklep sieci Intermarché wraz z zarządem powiatu cieszyńskiego postanowili uruchomić dodatkowe linie powiatowej komunikacji autobusowej. W tym celu w obiekcie zostały utworzone dwa stanowiska wysiadkowo-odjazdowe, dwa stanowiska postojowe dla autobusów, ogólnodostępne toalety, poczekalnia, punkt informacyjny oraz kasa biletowa - wyjaśniają. - Powyższe wypełnia ustawową definicję dworca autobusowego. Podjęte czynności mają na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom podróżnych oraz mieszkańców Cieszyna mogących stale korzystać ze wszystkich punktów handlowo-usługowych znajdujących się na terenie obiektu, w tym z supermarketu spożywczego, totalizatora sportowego, salonu fryzjerskiego, apteki, kwiaciarni oraz punktu wysyłek kurierskich. Powołanie klubu czytelnika jest oddolną inicjatywą. - Powołanie klubu czytelnika w sklepie Intermarché również jest inicjatywą właściciela sklepu i wynika z indywidualnej decyzji o rozszerzeniu zakresu oferowanych usług dla lokalnej społeczności. Każdy przypadek rozszerzania przez sklepy Intermarché zakresu usług dla lokalnej społeczności stanowi przejaw decyzyjności ich właścicieli oraz prawidłowego rozeznania potrzeb mieszkańców danego miasta i okolic - podkreśla Grupa Muszkieterów w przesłanym redakcji oświadczeniu. Jak dodaje biuro prasowe, Grupa Muszkieterów zrzesza niezależnych przedsiębiorców, którzy samodzielnie podejmują decyzje o kierunkach rozwoju placówek. - Każdy sklep działający w ramach grupy to odrębna spółka kapitałowa, która jako firma funkcjonująca w konkretnym mieście płaci lokalne podatki, jest pracodawcą dla mieszkańców danej gminy i angażuje się w życie lokalnych społeczności. Grupa zaś jako odpowiedzialna za harmonijny rozwój sieci stwarza warunki rozwoju dla tych spółek i ich właścicieli. Ponadto Grupa Muszkieterów działa w zgodzie z przepisami polskiego prawa oraz jest sygnatariuszem Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy przyjętego przez Europejską Federację Franczyzy oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Dla Rynku Franczyzy - czytamy. Związkowcy mówią dość i protestują przeciwko handlowi w niedziele Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź związków zawodowych. W niedzielę 6 lutego pod sklepem w Cieszynie związkowcy Solidarności zorganizowali protest. - To jest wielki skandal. Fikcją jest przemianowanie sklepu na dworzec autobusowy i w dodatku sprzedawanie w nim alkoholu. Zawiadomiliśmy policję, która chciała porozmawiać z kierownictwem, ale go nie zastała. Tymczasem pracownicy, jak niewolnicy, pracowali sami. Nie możemy dopuścić, że będzie to kolejny sposób na przymuszanie pracowników do pracy w niedziele - wyjaśniał Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności. Zaapelował o nakładanie przez Państwową Inspekcję Pracy kar za łamanie obowiązujących przepisów (100 tys. zł) oraz składanie wniosków do sądu o odebranie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. - Ogłoszenie, że sklep jest dworcem i sprzedawanie w nim jeszcze alkoholu to parodia i przestępstwo. Apelujemy również do pana ministra Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań przez Ministerstwo i prokuraturę. Ta sieć pokazuje, że nie szanuje i ignoruje polskie prawo. W swoim kraju respektuje prawo, a w Polsce wykorzystuje pracowników jako tanią siłę roboczą - podkreślał. Piotr Duda na Twitterze sytuację skomentował jako ordynarną kpinę. - To nic innego, jak łamanie prawa. Ordynarna kpina, której trzeba się jednoznacznie przeciwstawić - powiedział Piotr Duda, komentując praktyki Intermarché. - Wystąpię jutro z oficjalnym pismem do głównego inspektora pracy o kompleksową kontrolę tej sieci. Jutro wystąpię z oficjalnym pismem do Głównego Inspektora Pracy o kompleksową kontrolę wszystkich sklepów sieci Intermarche. Praktyki, których dopuszcza się sieć to nic innego jak łamanie prawa. Ordynarna kpina, której trzeba się jednoznacznie przeciwstawić. — Piotr Duda (@DudaSolidarnosc) February 7, 2022 Rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski poinformował, że związek wysłał do PIP wniosek o przeprowadzenie kontroli w sklepach sieci. W planach jest także przesłanie wniosków do inspekcji handlowej i ministra kultury. - Zawiadomimy również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby przyjrzał się sprawie sprzedawania alkoholu w czytelniach. Planujemy też złożyć wniosek do Burmistrza Cieszyna o cofnięcie licencji na sprzedaż alkoholu dla sklepu Intermarche, który otworzył kasę biletową i dla obejścia zakazu stał się dworcem. Prawo bowiem zabrania sprzedaży alkoholu na dworcach - zaznaczył Lewandowski. PIP zapowiada kontrole Medialnym doniesieniom przygląda się Państwowa Inspekcja Pracy. Jak poinformował nasza redakcję rzecznik, inspekcja już podjęła pierwsze decyzje o przeprowadzeniu kontroli. - Podjęliśmy decyzję, że w najbliższą niedzielę przyjrzymy się dokładniej temu, jak ten zakaz jest respektowany. Nie będziemy informować, w których placówkach przeprowadzimy kontrole, ale mogę potwierdzić, że takie kontrole planujemy - powiedział Juliusz Głuski, rzecznik prasowy PIP.

