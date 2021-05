Ruszył nowy magazyn Netto w Gliwicach

Ponad 300 osób na starcie pracuje w nowym magazynie Netto w Gliwicach, który firma przejęła od Tesco.

W ramach umowy z Tesco około 7 tys. pracowników Tesco zostało przeniesionych do Netto. (fot. Netto.pl)

Magazyn w Gliwicach o powierzchni 56 tys. m kw. został uruchomiony na potrzeby Tesco w lipcu 2011 r. Obsługuje obecnie 120 sklepów Tesco na południu Polski, ale jego potencjał pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet 350 lokalizacji. Po przejęciu przez Netto części sklepów Tesco, również on trafił w ręce duńskiego właściciela.

Praca magazynu na potrzeby Netto ruszyła już 5 maja. 10 maja rozpoczął się tzw. proces towarowania i ma potrwać około dwóch tygodni. Według planu w pierwszej fazie w magazynie pracować będzie około 320 osób, obsługując zarówno obecne sklepy Tesco, jak i te po transformacji w Netto 3.0.

Grafika: Netto

– Przejęcie Tesco to także duże wyzwanie logistyczne i początek nowego rozdziału w historii logistyki naszej firmy – mówi Przemysław Podsiadły, head of supply chain & logistics Netto. – Nasza sieć logistyczna liczy obecnie 5 magazynów, w tym dwa przejęte od Tesco. Wraz z magazynem Netto nabyło także od Tesco osiem samochodów i 378 naczep, które są przystosowane do transportu towarów chłodzonych. To pierwsza własna flota Netto, które dotąd korzystało z zewnętrznej bazy transportowej współpracujących z siecią przewoźników.

Magazyn w Gliwicach nie jest jedynym tego typu obiektem przejętym od Tesco. Drugi to magazyn w Teresinie, który na razie wciąż obsługuje tylko sklepy Tesco. Początek towarowania przez Netto w tej lokalizacji planowany jest na połowę roku. Oba obiekty dopełniają siatkę logistyczną Netto (tworzoną dotąd przez centra logistyczne w Motańcu koło Stargardu, Domasławiu koło Wrocławia oraz Kopytkowie koło Starogardu Gdańskiego) i pozwolą obniżyć koszty logistyki.

Warto przypomnieć, że w marcu 2021 zamknięta została transakcja przejęcia przez Netto sklepów Tesco. Brytyjska sieć zdecydowała się opuścić Polskę. Transakcja obejmowała przejęcie przez Salling Group, spółkę macierzystą Netto, 301 sklepów i dwóch magazynów. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco zostało przeniesionych do Salling Group.

