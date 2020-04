Roboty podbijają handel detaliczny. Pomaga epidemia koronawirusa COVID-19

W okresie epidemii sieci handlowe w USA coraz częściej wykorzystują roboty - po części ze względów zdrowotnych, po części ekonomicznych.

Walmart będzie wykorzystywał roboty czyszczące i skanujące zapasy towaru na półkach.

Automatyzacja może wyprzeć z rynku pracy wielu niewykwalifikowanych, niskopłatnych pracowników handlu.



Właściciele sieci handlowych coraz częściej dochodzą do wniosku, że roboty i sztuczna inteligencja pomogą im obniżyć koszty i usprawnić działanie sklepu. - Automatyzacja jest bardziej opłacalna niż zwiększenie liczby pracowników, szczególnie na dzisiejszym rynku pracy - stwierdził cytowany przez CNN Business Bill Bishop, współzałożyciel firmy konsultingowej Brick Meets Click. Kryzys może tę robotyzację sklepów przyspieszyć.

- Obecny kryzys zdrowotny przyspieszy wprowadzanie robotów do sprzedaży detalicznej – uważa Steven Keith Platt, dyrektor ds. Badań w Retail Analytics Council. Jego zdaniem na dziś automaty pomogą w zachowaniu potrzebnego dystansu między handlowcami i klientami, w przyszłości jednak automatyzacja stanie się coraz powszechniejsza.

Jak to może działać w praktyce? Np. w Waszyngtonie firma Broad Branch Market używa samobieżnych robotów wyposażonych w czujniki i sztuczną inteligencję do dostarczania zakupów do klientów – sklepy są zamknięte ze względu na epidemię.

Nowe trend odczuwają też dostawcy tych maszyn. Brian Corp. dostarczający roboty czyszczące wspomina o 13-proc. wzroście popytu w marcu w porównaniu do ubiegłego roku. Do końca roku w automaty czyszczące tej firmy będą w 1860 z ponad 4700 sklepów sieci Walmart. Sieć ta planuje „zatrudnienie” 1000 robotów, które będą skanować zapasy na półkach.

Zdaniem Walmarta „inteligentni asystenci” skracają czas, jaki pracownicy spędzają na „powtarzalnych, przewidywalnych i ręcznych” zadaniach w sklepach.

Tego rodzaju automatyzacja może doprowadzić do zniknięcia nisko płatnych miejsc pracy. Obecnie w Ameryce jest ponad 15 milionów pracowników handlu detalicznego, a osoby o niższych kwalifikacjach - np. kasjerzy - mogą z powodu tego technologicznego postępu stracić pracę.

Zdaniem firmy doradczej McKinsey „presja na marżę sprawiła, że automatyzacja jest wymogiem, a nie wyborem”. Jeszcze w ubiegłym miesiącu Brookings Institution wieszczył, że „jakakolwiek recesja związana z koronawirusem może spowodować gwałtowny wzrost automatyzacji zastępującej pracę”.

- Automatyzacja zachodzi w szczególnie w trudnych czasach, takich jak wstrząsy gospodarcze, kiedy ludzie stają się stosunkowo drożsi, ponieważ przychody firm gwałtownie spadają - napisał w swoim raporcie think tank Brookings Institution.