Pracownicy w Polsce stracą wolne weekendy. Rewolucyjne zmiany w przepisach

Pomysł ten spotkał się z krytyczną opinią ze strony OPZZ Konfederacji Pracy, które reprezentujące branżę Handel, Usługi, Kultura i Sztuka OPZZ. Organizacja nie kryje zaniepokojenia propozycją zmian.

- Zadziwiającym jest, że jeszcze przed podpisaniem porozumień koalicyjnych wszystkie z ugrupowań politycznych mających sformułować nowy rząd sugerują zmiany w tym zakresie. Czy rzeczywiście te cywilizacyjne zdobycze, które w sposób oczywisty funkcjonują za naszą zachodnią granicą od lat, są aż tak uwierające dla ugrupowań budujących przyszłą koalicję? Czy temat powrotu handlu w niedzielę jest aż tak istotny dla społeczeństwa, że staje się polem żywej dyskusji polityków dotychczasowej opozycji już w pierwszym tygodniu po wyborach parlamentarnych? Czy może jest to tylko i wyłącznie powodowane naciskiem i lobbingiem koncernów handlowych, które kosztem polskich pracowników chcą zwiększyć i tak gigantyczne zyski? - pytają retorycznie przedstawiciele związków zawodowych.

Odnoszą się też do padających jeszcze przed wyborami zapewnień polityków, że „nic co dane nie zostanie odebrane”. Ich zdaniem już w kilka dni po wyborach stają się one mrzonką.

- Wolne niedziele w handlu to zmiana, którą pracownicy tego sektora doceniają w sposób szczególny. Nie da się zamienić czasu spędzonego wspólnie, z rodziną, ze znajomymi na odrobinę wyższe wynagrodzenie. Przeważająca większość pracowników handlu nie zgadza się na zmiany w funkcjonowaniu ustawy - zaznaczają związkowcy.

W związku z tym OPZZ wyraża sprzeciw wobec jakichkolwiek zmian w tzw. ustawie o zakazie handlu w niedzielę. Przypomina też o postulacie dotyczącym przynajmniej dwóch wolnych niedziel dla wszystkich pracowników.

- Każda zmiana w tym zakresie to zamach na normalność, która od niedawna zapanowała wśród pracowników sektora handlu. Każda zmiana w tym zakresie spotka się również z odpowiednią reakcję ze strony organizacji związkowych zrzeszających pracowników handlu - zastrzegają związkowcy.

Znieść zakaz handlu, ale zaoferować dużo lepszą płacę

Inne uwagi do pomysłów polityków przedstawia z kolei Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

- Z satysfakcją odnotowujemy deklaracje liderów opozycji demokratycznej o planach odejścia od obowiązującej ustawy o handlu w niedziele. Zarazem jednak jesteśmy krytyczni wobec obecnych planów zmian legislacyjnych w tym obszarze - pisze związkowiec.

Jego zdaniem przepisy dotyczące pracy w niedziele powinny być identyczne dla wszystkich branż. Dlatego krytycznie oceniają wszelkie rozwiązania, które miałyby dotyczyć wyłącznie handlu.

- Ten kierunek zmian wydaje się wątpliwy prawnie i trudny do zaakceptowania. Nie pojmujemy, dlaczego przepisy dotyczące pracowników handlu mają istotnie różnić się od tych obejmujących pracowników gastronomii czy rozrywki - komentuje Piotr Szumlewicz.

W tym kontekście związek ma wątpliwości wobec pomysłów, by hipermarkety i galerie handlowe były otwarte w dwie niedziele w miesiącu lub by wszystkie niedziele były handlowe, ale by pracownicy pracowali maksymalnie dwie niedziele w miesiącu. Nikt nie proponuje analogicznych rozwiązań odnośnie kawiarni, restauracji, kin czy teatrów.



- Warto znieść selektywny zakaz handlu w niedziele, ale pod warunkiem, że zostaną wprowadzone 2,5 raza wyższe stawki za pracę w tym dniu. Gdyby ta zasada weszła w życie, przypuszczalnie znalazłoby się wielu pracowników, którzy chętnie pracowaliby we wszystkie niedziele w miesiącu, mając więcej wolnego w dni powszednie. Zarazem uważamy, że identyczne rozwiązania powinny zostać wprowadzone dla pracowników innych branż, działających w niedzielę: gastronomii, rozrywki, ochrony, transportu, energetyki, kultury czy ochrony zdrowia. Stąd apelujemy, by stosowne przepisy dotyczące pracy w niedziele zostały wpisane do Kodeksu pracy, a nie do ustawy o handlu w niedziele, która w całości powinna trafić do kosza - podsumowuje związkowiec z ZA.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl