Pracownicy mają dość, najgorsze są soboty. "To praca ponad siły"

Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom od początku czerwca do 29 lipca trafiło blisko 100 skarg i wiadomości od pracowników handlu. Rozpiętość tematyczna wiadomości jest spora. Większość dotyczy nadmiaru obowiązków i nadmiaru klientów. To generuje konflikty zarówno na linii pracownik-pracownik, jak i pracownicy-klient.

Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, przyznaje, że w sezonie letnim skarg z sektora handlowego zawsze jest sporo. Tegoroczne dotyczą głównie małej liczby pracowników przy gigantycznym obłożeniu sklepów klientami. Najwięcej skarg pojawia się z kurortów turystycznych – znad morza, z gór i z miejscowości, które latem są oblegane przez wypoczywających.

- Najwięcej skarg mamy z nadmorskich kurortów. Pracownicy przyznają, że jest to praca ponad siły - mówi Małgorzata Marczulewska.

- Praca po 12 godzin, brak możliwości wzięcia wolnego dnia, ogromna liczba zadań, liczne konflikty. Pracownicy handlu przyznają, że ilość zadań, jaka spada na nich w sezonie wakacyjnym, jest absolutnie gigantyczna - mówi Małgorzata Marczulewska.

Skargi dotyczą głównie sobót. Pracownicy dyskontów piszą wręcz o szturmie klientów.

- Kolejki zaczynają się rano, a kończą o 22 lub 23. Pracownicy są zasypywani pytaniami, pretensjami, nie brakuje awantur, że kasy są nieczynne lub nie ma pracownika, który może pomóc klientom, którzy popełnili błąd przy kasach samoobsługowych. Pojawiają się także pretensje, braki w zatowarowaniu sklepów czy awantury o brak miejsc na parkingach. Cała frustracja klientów odbija się na pracownikach - wyjaśnia Marczulewska.

- Co ważne, żadna ze skarg, którą otrzymaliśmy, nie dotyczyła braku wypłaty wynagrodzeń. Jedna braku rozliczenia dojazdów do pracy. Wszystkie wiadomości dotyczą nadmiaru obowiązków i pracy ponad siły. Niektóre pracownice dyskontów przed pracą w soboty biorą leki uspokajające - dodaje Marczulewska.

Wzmożona rekrutacja

Raport Grupy Progres potwierdza, że sezon rekrutacyjny w handlu w okresie letnim to czas wzmożonych rekrutacji. W pierwszej połowie czerwca liczba ofert pracy w handlu przekroczyła 8,1 tys. Poszukiwani są kasjerzy, doradcy klientów, osoby wykładające towar czy pracownicy hali. To, jak szybko sklepy i punkty handlowe zaspokoją swoje potrzeby kadrowe, z pewnością odczują też ich klienci, bo brak chętnych do pracy i niedobory wśród personelu w bezpośredni sposób przełożą się na funkcjonowanie biznesu.

- Spora liczba klientów jest dla wielu handlowców niemałym wyzwaniem rekrutacyjnym, szczególnie w mniejszych miastach czy kurortach szukających kadry na sezon. Pracy nie brakowało już w maju; porównując oba miesiące rok do roku, tegorocznych ofert było więcej niż w 2021 r. A rynek dopiero zaczął się budzić. Co widać, bo obserwujemy nasilenie rekrutacji. Ten pik zauważalny jest szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie braki kadrowe są trudne do uzupełnienia, a handel również ma klientów i do ich obsługi potrzebuje pracowników - wyjaśnia Paweł Dąbrowski, prezes spółek operacyjnych w Grupie Progres. ­

Jak dodaje, sytuacja jest prostsza w dużych miastach.

- Duże aglomeracje mają większe szanse na zakończenie rekrutacji sukcesem, bo mogą oferować pracę np. Ukraińcom. Nasi wschodni sąsiedzi na ogół przebywają w większych miastach, a ich skłonność do relokacji jest na bardzo niskim poziomie. Obecnie tylko nieco ponad 5 proc. z nich zgadza się na zmianę miejsca zamieszkania, jeśli dzięki temu będą mogli liczyć na dobrą pracę, mieszkanie i opiekę nad nimi oraz ich rodziną - zaznacza ekspert.

Sieci handlowe rekrutują

O tym, jak duże jest zapotrzebowanie na pracowników w wakacyjnych kurortach, świadczą rekrutacje prowadzone przez sieci handlowe. Biedronka zaoferowała swoim pracownikom na czas wakacji możliwość relokacji do pracy w sklepach zlokalizowanych w nadmorskich miejscowościach turystycznych. A do skorzystania z tej oferty zachęca możliwością ułożenia elastycznego grafiku, tak by udało się znaleźć czas na wypoczynek po pracy.

- Nasi pracownicy, którzy decydują się na wyjazd, otrzymują dodatkową premię letnią, a także wypłacana jest im delegacja, zgodnie z prawem pracy. Części zapewniamy nocleg lub zwracamy koszt dojazdu. To doskonała okazja do połączenia pracy z wypoczynkiem w atrakcyjnej lokalizacji i tymczasowej zmiany otoczenia, która może wpływać motywująco na zaangażowanie i efektywność - twierdzi Adriana Jeske, młodsza menedżerka ds. budowania wizerunku pracodawcy w sieci Biedronka.

Także Lidl zachęca pracowników z całej Polski do podjęcia pracy sezonowej - w miejscowości nad morzem lub w górach. Pracownicy zainteresowani okresową zmianą, otrzymają od pracodawcy pakiet benefitów. Sieć zagwarantuje im zakwaterowanie w turystycznej miejscowości, zwrot kosztów podróży oraz dodatkową premię w wysokości 600 złotych brutto za przepracowany miesiąc.

Sklep czynny do 23? Tylko teoretycznie

Trudną sytuację mają również pracownicy popularnych sklepów convenience (niewielkie sklepy handlujące głównie towarami na bieżące potrzeby - red.). Kiedy pracownicy dyskontów przeżywają ciężkie soboty, ci narzekają na konieczność pracy w niedzielę.

- Niedzielne dyżury, praca poza godziny otwarcia sklepu czy właśnie zbyt mała liczba pracowników w sklepie – to główne skargi. Zdarzały się wiadomości o konieczności pracy codziennie po kilkanaście godzin. Tutaj sprawa została zgłoszona do odpowiednich instytucji, bo nawet jeżeli pracownik dostaje odpowiednie wynagrodzenie, to praca osiem dni po dziesięć godzin bez przerwy nie jest zgodna z prawem pracy. Pojawiają się także wiadomości o tym, że sklep powinien być zamknięty o 23, ale franczyzobiorca widząc zainteresowanie klientów, każe zostawać pracownikom nawet do 1 w nocy. Tutaj też dominują skargi z kurortów nadmorskich i turystycznych - mówi Małgorzata Marczulewska.

Warto także przypomnieć, że niektóre sklepy otwierają np. klub czytelnika, czyli miejsce w sklepie, w którym można wypożyczyć albo przeczytać książkę, żeby móc otworzyć sklep w niedziele. Pomysł ten funkcjonuje w sieci Carrefour. To nie pierwszy pomysł przedsiębiorców na ominięcie przepisów zakazujących handlu w niedziele. Kierujący sklepem Intermarche w Cieszynie wykorzystali fakt, że w pobliskiej okolicy znajduje się przystanek komunikacji miejskiej i ogłosili się dworcem autobusowym – sklep pełni rolę poczekalni.