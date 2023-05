Ponad połowa pracowników chce odejść. Zniechęcają problemy ze zdrowiem i pensja

Presja płacowa w sektorze handlowym jest coraz bardziej odczuwalna. Jednocześnie jest to branża, w której 54 proc. kasjerów i sprzedawców szuka nowego pracodawcy. Długa lista zagrożeń dla zdrowia, z jakimi wiąże się ich praca, nie ułatwia decyzji o pozostaniu w branży.

- Duża rotacja pracowników w handlu zupełnie mnie nie dziwi. Wbrew pozorom wykonują oni ciężką pracę fizyczną, zatem szukają najlepszej oferty - mówi Marcin Załęski.

Do głównych zagrożeń zdrowotnych sprzedawców należą nabyte wady postawy, choroby układu krążenia oraz problemy neurologiczne.

Skalę rotacji prawników w branży handlowej obrazują między innymi dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz firmy Randstad. Z kwartalnych analiz GUS-u „Popyt na pracę” wynika, że w grupie firm obejmującej handel i naprawę pojazdów samochodowych powstało w całym 2022 r. 101,7 tys. nowych miejsc pracy. To najwyższy wynik wśród wszystkich branż. Z drugiej strony ta grupa przoduje również w liczbie zlikwidowanych stanowisk (56,5 tys.). Z ostatniego badania "Monitor Rynku Pracy" firmy Randstad wynika, że 54 proc. kasjerów i sprzedawców szuka nowego pracodawcy (9 proc. aktywnie, a 45 proc. rozgląda się za ofertami).

Inflacja i podniesienie płacy minimalnej determinują podwyżki wynagrodzeń

Presja płacowa w sektorze handlowym jest coraz bardziej odczuwalna. Jak zauważa Tomasz Owsianko, senior branch manager w firmie Randstad, po trudnym okresie pandemii, kiedy to dochodziło do licznych zwolnień, branża ta musi mierzyć się z wyzwaniami rynku związanymi z pozyskaniem nowych kandydatów do pracy.