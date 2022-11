Nie możemy uzależniać się od pracowników z Ukrainy

Mam wielka obawę o to, że dziś uzależniamy się od pracowników z Ukrainy i nie myślimy, co wydarzy się w momencie, w którym Ukraina będzie się odbudowywała i będziemy mieli do czynienia z powrotami - zauważa prezes Maga Foods Piotr Pawiński. O tym jakich zmian na rynku pracy potrzebuje dziś branża FMCG, rozmawiali uczestnicy sesji "Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata" podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

- Mamy ponad 1,5 mln oficjalnie zarejestrowanych (z numerem PESEL) uchodźców w Polsce. To są osoby, które mogą korzystać z opieki społecznej. W tej grupie niecałe 60 proc. to osoby niepełnoletnie. Osób w wieku produkcyjnym jest niecałe 700 tys. Wśród tych osób 430 tys. podjęło pracę i to jest sytuacja niespotykana. 2/3 uchodźców podjęło pracę w naszym kraju - zauważa Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży w EWL Group.

Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, od stycznia do sierpnia 2022 r. 197 862 obcokrajowców uzyskało zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP. To o 56,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wówczas było ich 126 296.

2/3 uchodźców wojennych podjęło pracę w naszym kraju (fot. Max Kukurudziak/Unsplash)

Jak podkreśla, największe braki kadrowe od lat mają firmy zatrudniające przede wszystkim mężczyzn. - Deficyt mężczyzn w Polsce jest bardzo duży od lat. Ten problem nie pojawił się w lutym 2022 roku, wojna tylko pogłębiła sytuację - mówi Wierzchowski.

Wybuch wojny i w konsekwencji zakaz opuszczania przez mężczyzn z Ukrainy oraz powroty na Ukrainę pracujących w Polsce mężczyzn tylko pogłębiły problemy kadrowe.

- Częściowo kobiety, które przyjechały po 24 lutego do Polski, zapełniły luki po mężczyznach. Wielu naszych klientów zatrudniało kobiety na stanowiskach, na których do tej pory pracowali mężczyźni. Mówimy tu oczywiście o miejscach, gdzie było to możliwe i gdzie pozwalały na to warunki BHP - dodaje Michał Wierzchowski.

Z badań, jakie przeprowadził między innymi EWL wynika, że 70 proc. Ukraińców, którzy do Polski przyjechali z powodu wojny, deklaruje wyższe lub niepełne wyższe wykształcenie. Z powodu braku znajomości języka polskiego podejmowali oni pracę poniżej swoich kompetencji.

Nie możemy uzależniać się od pracowników z Ukrainy

Inny punkt widzenia przedstawia Piotr Pawiński, prezes Maga Foods.

- Zastanówmy się, co będzie w momencie, w którym wojna się skończy i z naszego kraju odpłynie cała rzesza pracowników, których przyuczymy do zawodu - mówi Pawiński. - Mam wielka obawę o to, że dziś uzależniamy się od pracowników z Ukrainy i nie myślimy, co wydarzy się w momencie, w którym Ukraina będzie się odbudowywała i będziemy mieli do czynienia z powrotami. Dla nas być może zabrzmi to brutalnie, ale pracownicy, którzy przyjechali z powodu wojny do Polski, są pracownikami niepełnowartościowymi. Często są to osoby, które do Polski trafiły przypadkiem, nie znają języka, nie mamy pewności, czy wraz zakończeniem działań wojennych nie wrócą do kraju.

Jak dodaje, sporym problemem dla pracodawców są procedury rekrutacji obcokrajowców, którzy nie są objęci uproszczonymi zasadami zatrudniania.

- Mamy kilku pracowników z Nepalu. Jest to droga przez mękę, by załatwić wszystkie niezbędne pozwolenia, tak by mogli oni legalnie pracować w naszym kraju. To są bardzo fajni pracownicy, którzy bardzo szybko potrafią się zintegrować z zespołem, jednak załatwianie kolejnych przedłużeń pozwoleń na pracę to zadanie niezwykle czasochłonne - wyjaśnia Piotr Pawiński.

Faktycznie - warunkiem powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia oraz legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody, a w przypadku gdy jest to typ S zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową, pracodawca występuje do właściwego starosty (powiatowego urzędu pracy). W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski występuje do właściwego wojewody.

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę czy też oświadczenia, musi mieć tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy. O tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec.

Wyjątek od zasady, że warunkiem legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca jest uzyskanie zezwolenia na pracę, obejmuje obywateli 5 krajów - Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Rosjanie niedawno stracili ten przywilej.

- Od dłuższego czasu lobbujemy, by wprowadzić do uproszczonej procedury pracowników z pogranicza Azji Centralnej, głównie Kazachstanu i Uzbekistanu. To są pracownicy, którzy przez długi czas pracowali w Rosji, przez wybuch wojny wrócili do swoich krajów. W tej chwili mamy około 10 000 Uzbeków i Kazachów pracujących na podstawie zezwoleń rocznych. Problem polega na tym, że by załatwić wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebujemy 3 miesięcy. Sama rekrutacja jest bardzo szybka, jednak okres, jaki potrzebujemy na legalizację, nie daje gwarancji, że wszyscy zrekrutowani przyjadą - zauważa Michał Wierzchowski.

Cierpi logistyka i transport

Jak podkreśla Maciej Włodarczyk, prezes firmy Iglotex, problemy z pracownikami najbardziej widoczne są w miejscach, w których pracują głównie mężczyźni.

- Spotęgowały się zjawiska, z którymi mamy do czynienia od dłuższego czasu. W branży mrożonkowej w znacznej części opieramy się na męskiej załodze. Dziś nam jej brakuje. Z dnia na dzień zniknęli kierowcy, magazynierzy. Głównie w tych częściach naszej branży, która nie jest łatwa, odczuliśmy największe braki związane z wydarzeniami z lutego 2022 roku. Sytuacja nie zmieniła się do dnia dzisiejszego i nie mamy żadnego uzasadnienia, by spodziewać się poprawy w najbliższym czasie. Na liście naszych problemów braki kadrowe np. na produkcji, są na dalszym miejscu. Dominuje właśnie logistyka i transport - zauważa Maciej Włodarczyk, prezes Iglotexu.

Szacuje się, że od ręki pracę w transporcie znaleźć może 150 tys. kierowców. W branży magazynowej najtrudniej znaleźć dziś magazynierów, operatorów wózków (widłowych, bocznych, wysokiego składu) oraz inżynierów ds. procesów logistycznych i automatyki.

Tekst powstał na podstawie sesji "Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata", która odbyła się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

