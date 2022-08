Netto przenosi się do Warszawy. Pracownicy mogą liczyć na wsparcie

KDS

Nadchodzą spore zmiany dla pracowników Netto Polska. Firma podjęło decyzję o rozbudowie zespołu biura głównego, a wraz z nią o przeniesieniu się pod nowy adres. Centrala będzie mieściła się w Warszawie, a w dotychczasowej siedzibie firmy w Szczecinie będzie funkcjonował oddział regionalny. Netto Polska ma w całym kraju 650 placówek (Fot. Shutterstock)

Zmiana lokalizacji siedziby biura głównego Netto Polska to kolejny krok, jaki wykonała firma, tuż po konwersji Tesco i ekspansji we wschodniej i południowej Polsce.

Netto ma już 650 sklepów

- W ciągu ostatniego roku, po przejęciu niemal 300 sklepów Tesco, Netto Polska powiększyło się do 650 placówek w całym kraju. To doskonały moment na podjęcie działań mających na celu zapewnienie dalszego rozwoju biznesu i rozbudowanie zespołu, którego wsparcia potrzebujemy w dążeniu do dalszego wzrostu - informuje Hugo Mesquita, prezes Netto Polska.

Jednak dla pracowników firmy, która od 1995 roku miała swoją główną siedzibę w Szczecinie, jest to sporą rewolucją. Spółka informuje, że około 20 proc. zespołu administracji Netto Polska pozostanie w obecnej siedzibie, w związku z czym nadal będzie ona posiadała regionalny oddział w zachodniej Polsce.

Proces przenoszenia się do nowej siedziby rozpocznie się jesienią 2022

Już wcześniej firma informowała, że pracownicy, którzy z różnych przyczyn nie zdecydują się na przeniesienie do Warszawy, uzyskają wsparcie w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Zatrudnienie będzie również możliwe w spółkach Grupy Salling, które zlokalizowane są w Szczecinie. Zaś warunki pracy w stolicy zostaną dostosowane do lokalnego rynku pracy.

Netto zajmie ok. 2000 m2 powierzchni w budynku Harmony Office Center D. Proces przenoszenia się do nowej siedziby rozpocznie się jesienią 2022, a jego zakończenie planowane na wiosnę 2023 r.

