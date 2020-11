Lidl zakończył program stażowy. 70 proc. uczestników pozostało w zespole

Każdego roku, w ramach programu stażowego The Lidl Way to Career, sieć Lidl Polska daje szansę młodym osobom na zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń. Podczas tegorocznej edycji aż 70 proc. stażystów kontynuuje współpracę z siecią.

O zakwalifikowanie się do programu stażowego w Lidlu starało się ponad 1 tys. młodych osób

W ramach programu The Lidl Way to Career przez trzy miesiące grupa studentów i absolwentów zdobywała pierwsze doświadczenie zawodowe. O zakwalifikowanie się do programu stażowego starało się ponad 1 tys. młodych osób. Z uwagi na pandemię rekrutacja była prowadzona zdalnie.

- W sumie rekruterzy zrealizowali 510 wywiadów telefonicznych, a zdalne spotkania z kandydatami zajęły im 178 godzin – wylicza Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska, odpowiedzialny za pion personalny.

- Kandydaci pozytywnie odbierają zdalną formę rekrutacji, podobnie jak i nasi rekruterzy. Na ten moment staramy się wracać do tradycyjnych spotkań rekrutacyjnych, mając na uwadze środki bezpieczeństwa – dodaje.

Rezultat? 43 zatrudnionych stażystów, którzy mogli zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się samodzielności przy realizowaniu projektów oraz otrzymać wynagrodzenie w wysokości 3300 zł brutto miesięcznie.

- Bardzo nas cieszy, że po ostatniej edycji The Lidl Way to Career zespół Lidl Polska powiększył się o 28 nowych pracowników centrali i 2 pracowników biur sprzedaży. To aż 70 proc. stażystów - wynik, którego w historii programu jeszcze nie mieliśmy. Jest to dowód na to, że mimo dynamicznej sytuacji rynkowej jesteśmy stabilnym pracodawcą, otwartym na młode talenty – mówi Weronika Komorowicz, koordynatorka projektu The Lidl Way to Career.

Podczas programu stażowego uczestnicy mogli przekonać się, jak firma funkcjonuje od wewnątrz. Stażyści tegorocznej edycji realizowali własne projekty w działach m.in. takich jak controlling, administracja zakupów, zarządzanie akcjami tematycznymi, logistka, prawnym, zakupów.

To nie jedyna inicjatywa Lidla, skierowana do młodych ludzi. Sieć zawarłs umowę z nowo wybudowanym Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. W placówce powstała klasa patronacka o profilu technik logistyk.Jeśli absolwenci tej klasy zdecydują się na pracę w Lidl Polska, dołączą do zespołu, który obecnie liczy ponad 23 tysięcy pracowników

