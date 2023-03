Lidl wysyła ludzi do pracy w kurortach

Rekrutacja do programu rozpocznie się już 6 marca i potrwa do końca kwietnia (fot. Shutterstock)

Lidl Polska spełnia 6 marca rozpoczyna wewnętrzną rekrutację do programu „Ahoj Przygodo!”. W jego ramach kilkaset osób podejmie pracę sezonową w turystycznych miejscowościach.

Lidl Polska w okresie od czerwca do września zachęca pracowników do pracy w swoich sklepach zlokalizowanych w górskich i nadmorskich kurortach. W 2020 roku do pracy sezonowej wyjechało 130 chętnych, rok później ponad 200, a w ubiegłym roku aż 330.

W tym roku do wyboru będzie 17 miejsc, w tym Świnoujście, Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Ustka, Darłowo, Łeba, Władysławowo, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój, Zakopane, Wisła, Krościenko oraz Włodawa. Po raz pierwszy możliwość wyjazdu mają komisjonerzy oraz operatorzy wózków zatrudnieni w magazynach. W ramach osobnego programu – „Wakacyjne wsparcie magazynów” – będą mogli pracować w centrach dystrybucji w Pruszczu i w Stargardzie.