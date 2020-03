Lidl, Tesco, Biedronka, Kaufland chronią pracowników przed koronawirusem

Lidl

Lidl Polska sukcesywnie wprowadza ekrany ochronne z pleksi przy stanowiskach kasowych i nakleja taśmy utrzymujące odległość pomiędzy osobami stojącymi w kolejce. W wyjątkowej sytuacji możliwe jest również wprowadzenie ograniczenia liczby klientów przebywających w jednym czasie w sklepach w wybranych lokalizacjach, co również wesprze kwestie bezpieczeństwa.



Godziny działalności sklepów Lidla aktualnie są skrócone do godziny 21:00 (od poniedziałku do soboty). W zależności od sytuacji mogą one jeszcze ulec zmianie.



W każdym sklepie i biurze Lidl Polska dostępne są bezpłatne środki do odkażania, płyny antybakteryjne, a także instrukcje prawidłowego mycia rąk. Pracownikom udostępniono dwie infolinie – pierwsza odpowiada na ich pytania z zakresu prawa pracy, a druga - tworzona przez zespół Medicover - dostarcza informacji w zagadnieniach dotyczących stanu zdrowia.



W sklepach słychać komunikaty głosowe, zachęcające klientów do płatności bezgotówkowych i przestrzegania zasad wzmacniających bezpieczeństwo pracowników i klientów. Firma zachęca także do korzystania z kas samoobsługowych zawsze, kiedy to możliwe. Część pracowników, odpowiedzialnych za kwestie personalne firmy oraz wspieranie innych, może skorzystać ze szkoleń psychologicznych. (Fot. Shutterstock)