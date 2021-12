Lidl rusza ze świąteczną akcją dla pracowników. 800 zł na osobę

W związku z otwarciem 800. sklepu Lidl rozpoczyna akcję promocyjną swojej aplikacji wśród swoich pracowników. Dodatkowo do rąk dzieci pracowników trafi ponad 21 000 świątecznych paczek.

Do rąk dzieci pracowników Lidla trafi ponad 21 000 świątecznych paczek (fot. Shutterstock)

Lidl Polska zaprasza wszystkich swoich pracowników do wzięcia udziału w wielkiej akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus, w ramach której otrzymają oni kupony rabatowe o łącznej wartości 800 zł. W akcji Lidla oprócz pracowników wezmą również udział współpracownicy, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci.

Pracownicy zrealizują kupony za pomocą aplikacji zakupowej Lidl Plus, która pozwala na skorzystanie z wyjątkowej oferty zniżek w sklepach sieci. Do udziału w akcji pracownicy będą mogli zaprosić do udziału w akcji dowolnie przez siebie wybrane osoby, w tym swoich bliskich.

Lidl przygotował także paczki dla dzieci pracowników do 13. roku życia. W tym roku do dzieci pracowników trafi 21 500 świątecznych pakietów. Firma postanowiła zróżnicować prezenty, biorąc pod uwagę wiek dzieci. Powstały 4 rodzaje paczek. W pakietach znajdą się m.in. zabawki dla niemowląt, zestawy do rozwoju motorycznego, drewniane zabawki, gry i puzzle oraz mikrofony karaoke.

Jak informuje firma, pracownicy liczyć mogą także na atrakcyjne warunki pracy i zarobki. Od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający pracę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Pracownicy liczyć mogą także na pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Firma promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne.

