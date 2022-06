Kolejki w sklepach będą jeszcze dłuższe. Pracownicy nie kupują pracy w handlu

km

• 22 cze 2022 20:00





W pierwszej połowie czerwca liczba ofert pracy w handlu przekroczyła 8,1 tys. – wynika z raportu Grupy Progres. Sezon rekrutacyjny w tym sektorze nabiera tempa, a jego nasilenie jest widoczne i będzie również w lipcu. Poszukiwani są kasjerzy, doradcy klientów, osoby wykładające towar czy pracownicy hali. To, jak szybko sklepy i punkty handlowe zaspokoją swoje potrzeby kadrowe, z pewnością odczują też ich klienci, bo brak chętnych do pracy i niedobory wśród personelu w bezpośredni sposób przełożą się na funkcjonowanie biznesu. 71 proc. klientów polskich sklepów jest niezadowolonych z powodu kolejek (fot. Brittani Burns/Unsplash)

REKLAMA

Polacy odwiedzają markety zdecydowanie częściej niż przed rokiem. Ponad 28 proc. klientów dyskontowych robi zakupy co najmniej raz w tygodniu. W sezonie sporą grupę klientów stanowią też turyści.

71 proc. klientów polskich sklepów jest niezadowolonych z powodu kolejek, drażnią ich również inne ceny produktów przy kasie i na półkowych etykietach, przeterminowane produkty, puste półki i braki w asortymencie.

Z przygotowanego przez Grupę Progres raportu analizującego warunki pracy i skalę rekrutacji w handlu wynika, że w pierwszej połowie czerwca 14 proc. ogłoszeń (ponad 1,1 tys.) skierowanych było do Ukraińców, ale ci mają problem z pracą na stanowiskach "frontowych".



Działające w Polsce firmy z branży handlowej tworzą jedną z największych grup pracodawców. W 2021 r. w Polsce działało 376,1 tys. sklepów. Cała branża zatrudniała ok. 2 mln osób i nie zwalnia tempa. Na początku tego roku cztery największe sieci handlowe planowały stworzyć ponad 2,2 tys. nowych miejsc pracy. Rekrutacje nie ustały, a w kurortach wypoczynkowych zintensyfikował je sezon wakacyjny, w którym swoją działalność rozpoczynają również sklepy i stragany z pamiątkami szukające sprzedawców.

Mimo zmian w zachowaniach zakupowych, które wprowadziła pandemia, oraz rosnącej inflacji, Polacy nie rezygnują z tradycyjnych zakupów. Jak wynika z raportu Proxi.cloud, w tym roku Polacy odwiedzają sklepy zdecydowanie częściej niż przed rokiem. Nieco ponad 28 proc. klientów dyskontów robi w nich zakupy co najmniej raz w tygodniu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Spora liczba klientów jest dla wielu handlowców niemałym wyzwaniem rekrutacyjnym, szczególnie w mniejszych miastach czy kurortach szukających kadry na sezon. Pracy nie brakowało już w maju; porównując oba miesiące rok do roku, tegorocznych ofert było więcej niż w 2021 r. A rynek dopiero zaczął się budzić. Co widać, bo obserwujemy nasilenie rekrutacji, które nie zmaleje w lipcu. Ten pik zauważalny jest szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie braki kadrowe są trudne do uzupełnienia, a handel również ma klientów i do ich obsługi potrzebuje pracowników – wyjaśnia Paweł Dąbrowski, prezes spółek operacyjnych w Grupie Progres. ­

Jak dodaje, sytuacja jest prostsza w dużych miastach. – Duże aglomeracje mają większe szanse na zakończenie rekrutacji sukcesem, bo mogą oferować pracę np. Ukraińcom. Nasi wschodni sąsiedzi na ogół przebywają w większych miastach, a ich skłonność do relokacji jest na bardzo niskim poziomie. Obecnie tylko nieco ponad 5 proc. z nich zgadza się na zmianę miejsca zamieszkania, jeśli dzięki temu będą mogli liczyć na dobrą pracę, mieszkanie i opiekę nad nimi oraz ich rodziną – zaznacza ekspert. fot. Pixabay Zobacz: Praca nad morzem lub w górach, do tego 600 zł premii. Lidl kusi pracowników Jakość obsługi kluczowa w handlu Z przygotowanego przed Grupę Progres raportu, analizującego warunki pracy i skalę rekrutacji w handlu, wynika, że w pierwszej połowie czerwca 14 proc. ogłoszeń (ponad 1,1 tys.) skierowanych było do Ukraińców. I w zasadzie mogliby oni uzupełnić wakaty. Są jednak pewne przeszkody. W ich przypadku barierą uniemożliwiającą podjęcie pracy na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klienta jest brak znajomości języka polskiego. Jak wynika z badania Grupy Progres, nie zna go aż 84 proc. uchodźców wojennych z Ukrainy poszukujących pracy nad Wisłą. To spory problem, który sprawia, że Ukraińcy często przyjmują etat poniżej swoich kwalifikacji. Co więcej, mimo chęci do pracy, nie są oni zatrudniani w handlu na stanowiskach frontowych, bo bariera językowa może wpływać na oczekiwaną przez klientów jakość obsługi. Zobacz: Ukrainki nie chcą pracować w sklepach, a Polacy już boją się sezonu Jak wynikało z corocznego badania Daymakerindex, przed pandemią jakość obsługi klienta w sklepach detalicznych rosła z roku na rok. Polacy mieli wysokie oczekiwania i nie chcieli robić zakupów w miejscach, w których nie odpowiadał im sposób, w jaki zostali obsłużeni. Kolejki sporym problemem w sklepach Dziś na poziom ich zadowolenia mogą wpłynąć braki kadrowe, które odczują np. stojąc w długiej kolejce, bo liczba otwartych kas będzie niewystarczająca. Z badania Mastercard wynika, że 71 proc. klientów polskich sklepów jest niezadowolonych z powodu kolejek, a dla 47 proc. jest to najbardziej frustrujący element zakupów, głównie ze względu na stratę czasu. Krajowych konsumentów drażnią również inne ceny towarów przy kasie i na półkowych etykietach, przeterminowane produkty, puste półki i braki w asortymencie oraz niedobór… koszyków na zakupy. – Tego typu sytuacje obserwowałem w sezonie letnim m.in. w Międzyzdrojach, gdzie liczba klientów sektora handlu w wakacje bardzo wzrosła, a zespół pracujący w jednym z marketów był zbyt mały, by sklep mógł płynnie funkcjonować. W efekcie półki świeciły pustkami, a kupujący byli odprawiani z kwitkiem – mówi Paweł Dąbrowski. fot. John Cameron/Unsplash Jak dodaje, utrudnienia w robieniu zakupów nie muszą się wydarzyć, ale powinniśmy być na nie przygotowani. – Ratunkiem, ale też wyzwaniem dla firm jest nie tylko stworzenie konkurencyjnych warunków pracy, ale też oferowanie Ukraińcom kursów językowych, dzięki którym będą mogli oni zająć stanowisko bezpośrednio związane z obsługą kupujących. Do momentu, gdy tego typu działanie nie zostanie wdrożone, handlowcy borykający się z niedoborami w zespole, będą musieli zmierzyć się z planowaniem pracy sklepu w taki sposób, aby dostosować ją do płynnej obsługi klientów i nie wywoływać u nich negatywnych emocji. To spore wyzwanie, szczególnie ważne w czasach, gdy wiele osób jest poddenerwowanych inflacją, a swoje niezadowolenie okazują np. kasjerom, gdy przychodzi do płacenia za towar znajdujący się w koszyku – podkreśla Dębowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU