Kaufland podnosi pensje. Kasjer-sprzedawca zarobi nawet ponad 4 tys. zł

- Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obniżka wynagrodzenia stanowi mniejsze zło, ale jest to myślenie błędne – redukcja wynagrodzenia wpływa negatywnie na morale załogi, co realnie przekłada się na poziom wydajności pracowników. Jeżeli firma nastawia się na rozwój, musi pamiętać, że to wzrost rodzi wzrost, dlatego w Kaufland już od lat stawiamy na regularne podwyżki wynagrodzeń – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska i podaje, ile wynoszą nowe stawki dla pracowników.

Autor:KDS

• 22 kwi 2021 15:56





Pracownicy na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na pensję w wysokości do 4 100 zł brutto miesięcznie (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Według badań przeprowadzonych przez firmę Devire w 2020 roku 37 proc. pracowników sektora handlowego z powodu pandemii miało obniżone wynagrodzenie, a pensje 28 proc. nie uległy podwyższeniu.

Sieć sklepów Kaufland od 1 marca tego wprowadziła podwyżki wynagrodzeń na kluczowych stanowiskach.

Pracownicy na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na pensję w wysokości do 4 100 zł brutto miesięcznie, a kasjer-sprzedawca pełniący funkcję lidera zespołu może zarobić do 5 650 zł.

Aby uniknąć zwolnień pracowników, wielu pracodawców, nie tylko z branży handlowej, decydowało się na czasową redukcję wynagrodzeń. Mimo deklaracji powrotu do poprzedniego poziomu pensji nie zawsze jest to możliwe w krótkofalowej perspektywie.

- Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obniżka wynagrodzenia stanowi mniejsze zło, ale jest to myślenie błędne – redukcja wynagrodzenia wpływa negatywnie na morale załogi, co realnie przekłada się na poziom wydajności pracowników. Jeżeli firma nastawia się na rozwój, musi pamiętać, że to wzrost rodzi wzrost, dlatego w Kaufland już od lat stawiamy na regularne podwyżki wynagrodzeń – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podwyżki w Kauflandzie

Firma zdecydowała się na wprowadzenie podwyżek. Od marca 2021 roku osoby zatrudnione na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 4 100 zł brutto miesięcznie, a kasjer-sprzedawca pełniący funkcję lidera zespołu na pensję w wysokości do 5 650 zł brutto miesięcznie.

Kaufland przekonuje, że są to jedne z najwyższych stawek na tych stanowiskach, które oferują sieci handlowe w Polsce. W sieci sklepów Biedronka od stycznia 2021 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto. Z kolei w przypadku sieci Lidl od marca 2021 r. pracownicy sklepów zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu od 3 650 do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy - od 3 900 do 4 800 zł brutto.

Maksymalna wartość wynagrodzenia na stanowisku kasjer-sprzedawca w Kauflandzie przewyższa również o kilkaset złotych średnią krajową przewidzianą dla tego stanowiska, która na początku 2021 roku wynosiła niewiele ponad 3 500 zł brutto miesięcznie (dane z badania portalu wynagrodzenia.pl). Nie tylko podwyżki Coroczne podwyżki objęły pracowników wszystkich sklepów Kaufland oraz na wybranych stanowiskach w centrach dystrybucyjnych i w centrali firmy we Wrocławiu. Firma przeznaczyła na ten cel ponad 37 milionów złotych. Dodatkowo Kaufland przeznaczył około 6 milionów złotych na badanie, weryfikację i rozwój kompetencji personelu, a także na rozbudowanie oferty szkoleniowej pozwalającej trafić z odpowiednią dawką wiedzy do każdej zatrudnionej w sieci osoby. Firma nieustannie inwestuje w nowe pomysły i narzędzia, aby podnosić kompetencje pracowników i przygotować ich na przyszłe wyzwania. Każdy nowy pracownik Kauflandu otrzymuje umowę o pracę – początkowo na okres siedmiu miesięcy, która następnie zostaje przedłużona na czas nieokreślony. Nowo zatrudnieni otrzymują informacje o przebiegu ścieżki kariery na danym stanowisku, możliwościach awansu oraz przewidzianym wzroście płac w zależności od rozwoju w strukturach Kauflandu. Kwoty ustalone dla poszczególnych stanowisk znane są już w chwili podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo poza coroczną podwyżką wynagrodzeń pracownicy, także w okresie pandemii, otrzymują dodatki do pensji, między innymi premię za 100-proc. frekwencję w pracy w wysokości 500 zł, a także dodatki uzależnione od lokalizacji sklepu w wysokości 300 lub 400 zł. Corocznie w okresie przed Bożym Narodzeniem otrzymują bony na święta i paczki z upominkami, a przed Wielkanocą – bony. W 2020 roku maksymalna wartość bonu bożonarodzeniowego wyniosła 700 zł. Każda osoba zatrudniona w sieci ma dostęp do Kafeterii MyBenefit, która obejmuje dodatki takie jak: e-karta MultiSport, vouchery oraz zniżki do realizacji w licznych sklepach i wiele innych atrakcji. Pracownicy są również objęci prywatną opieką medyczną Luxmedu, z której na preferencyjnych warunkach mogą korzystać także partnerzy i członkowie rodzin. Pracodawca zapewnia nagrodę jubileuszową, grupowe ubezpieczenie, dodatkową wypłatę emerytalną, zniżki na studia czy wyprawkę dla maluszka dla każdego pracownika, który został rodzicem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.