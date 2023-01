Handel w niedziele znowu na tapecie. Zagadkowy regulamin w Biedronce

Biedronka podkreśla, że stosuje się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa (Fot. Shutterstock)

Jeronimo Martins wprowadziło nowy regulamin Biblioteki Biedronki - książki można oddawać przez siedem dni w tygodniu. Czy to oznacza, że sklepy zostaną otwarte w niedziele?

Jak pisze serwis Bizblog.pl, Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, znów zaczął podchody pod obejście zakazu handlu w niedziele. Skąd taki wniosek? Co prawda nie pojawił się oficjalny komunikat na ten temat, jednak ekonomista Rafał Mundry we wpisie na Twitterze wskazał, że sieć wprowadziła nowy regulamin Biblioteki Biedronki.

Według informacji książki można wypożyczać 7 dni w tygodniu. Ponadto Rafał Mundry zauważa, że w Biedronce znajdującej się w pobliżu jego domu pojawiły się godziny pracy w niedzielę.

W oświadczeniu przesłanym do redakcji Bizblog.pl Biedronka podkreśliła, że stosuje się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Dodała też, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2023 r. zmian w terminach składania reklamacji zaktualizowany został szereg regulaminów, w tym również ten dotyczący usługi Dziecięcej Biblioteki Biedronki. Nie zmienia to jednak faktu, że zakupy oraz wypożyczenie książek w niedzielę będzie możliwe 29 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę handlową.

Klucz czytelnika w sklepach